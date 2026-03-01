SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán

    Aunque utilizar inteligencia de defensa para beneficio personal es un delito grave, la naturaleza anónima de estos ecosistemas dificulta la identificación y persecución de los involucrados.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán

    Los recientes bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní no solo agitaron el tablero geopolítico de Medio Oriente este fin de semana, sino que también activaron un flujo de capital sin precedentes en los mercados de predicción descentralizados.

    Según un reporte de Bloomberg, las apuestas vinculadas al momento exacto de estos ataques movilizaron 529 millones de dólares en la plataforma Polymarket.

    Más allá del volumen de dinero transado, el escrutinio se ha centrado en los patrones de inversión. Análisis de firmas especializadas en el rastreo de blockchain sugieren que un grupo de usuarios podría haber utilizado información militar clasificada para asegurar retornos financieros masivos.

    La anomalía

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán

    La investigación, originada por la firma de análisis de datos Bubblemaps y divulgada por Bloomberg, detalla un comportamiento atípico en las horas críticas previas a las explosiones en Teherán.

    Seis billeteras de criptomonedas, todas creadas recientemente durante el mes de febrero, concentraron su actividad de manera exclusiva en apuestas que pronosticaban un ataque estadounidense específicamente para el sábado 28 de febrero.

    Estos usuarios invirtieron cuando la probabilidad percibida por el resto del mercado aún era baja -adquiriendo participaciones por apenas 10 centavos de dólar en algunos casos- justo antes de que se confirmaran las operaciones militares.

    Tras concretarse el evento, estas seis cuentas liquidaron sus posiciones, obteniendo ganancias combinadas estimadas en un millón de dólares.

    El anonimato

    A diferencia de las bolsas de valores tradicionales o los mercados de futuros regulados, plataformas como Polymarket operan bajo lógicas de finanzas descentralizadas.

    Los usuarios no necesitan superar estrictos controles de verificación de identidad y basta con conectar una billetera digital anónima para transar contratos basados en eventos del mundo real, desde elecciones presidenciales hasta el inicio de ofensivas militares.

    Esta arquitectura técnica facilita el anonimato, lo que, según los críticos, genera un entorno vulnerable al uso de información privilegiada.

    Aunque utilizar inteligencia de defensa para beneficio personal es un delito grave, la naturaleza anónima de estos ecosistemas dificulta enormemente la identificación y persecución de los involucrados.

    Lee también:

    Más sobre:Estados UnidosIránIsraelPolymarketCriptomonedasDonald TrumpConflictoGuerraMedio OrienteAlí Jamenei

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Zelenski cifra en más de 1.700 los drones lanzados por Rusia en una semana y reportan cinco muertos en las últimas horas

    Irán reporta al menos 148 muertes tras ataque a escuela de niñas al sur del país

    Israel moviliza a 100 mil reservistas durante campaña contra Irán y Netanyahu dice que ataques “se intensificarán”

    Tiroteo en bar de Texas deja 14 heridos y tres muertos: no se descartan vínculos con el terrorismo

    Trump afirma que 48 líderes iraníes han muerto en los ataques y defiende la operación militar

    Autoridades revisan medidas de seguridad para el Superclásico y destacan uso de torniquetes con control biométrico

    Lo más leído

    1.
    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    2.
    Qué trucos virales para dormir realmente funcionan, según los médicos

    Qué trucos virales para dormir realmente funcionan, según los médicos

    3.
    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por el nuevo Superclásico

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por el nuevo Superclásico

    Autoridades revisan medidas de seguridad para el Superclásico y destacan uso de torniquetes con control biométrico
    Chile

    Autoridades revisan medidas de seguridad para el Superclásico y destacan uso de torniquetes con control biométrico

    “Es un acto de solidaridad con el sistema de salud”: Minsal lanza campaña de vacunación 2026

    Continúan incendios en el Maule: Linares se mantiene en alerta roja y Parral en alerta amarilla

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei
    Negocios

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei

    Mercado Libre sumó 978 trabajadores a su dotación en Chile en 2025

    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán
    Tendencias

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    En Londres mandan los Gunners: Arsenal gana al Chelsea en un clásico clave por la lucha del título de la Premier League
    El Deportivo

    En Londres mandan los Gunners: Arsenal gana al Chelsea en un clásico clave por la lucha del título de la Premier League

    El emotivo reconocimiento a Manuel Pellegrini en la previa del derbi entre Betis y Sevilla

    Everton suma su primera victoria en la Liga de Primera y le mete más presión a la U de Paqui Meneghini

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026
    Tecnología

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Zelenski cifra en más de 1.700 los drones lanzados por Rusia en una semana y reportan cinco muertos en las últimas horas
    Mundo

    Zelenski cifra en más de 1.700 los drones lanzados por Rusia en una semana y reportan cinco muertos en las últimas horas

    Irán reporta al menos 148 muertes tras ataque a escuela de niñas al sur del país

    Israel moviliza a 100 mil reservistas durante campaña contra Irán y Netanyahu dice que ataques “se intensificarán”

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers