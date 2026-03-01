Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán

Los recientes bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní no solo agitaron el tablero geopolítico de Medio Oriente este fin de semana, sino que también activaron un flujo de capital sin precedentes en los mercados de predicción descentralizados.

Según un reporte de Bloomberg, las apuestas vinculadas al momento exacto de estos ataques movilizaron 529 millones de dólares en la plataforma Polymarket.

Más allá del volumen de dinero transado, el escrutinio se ha centrado en los patrones de inversión. Análisis de firmas especializadas en el rastreo de blockchain sugieren que un grupo de usuarios podría haber utilizado información militar clasificada para asegurar retornos financieros masivos.

La anomalía

La investigación, originada por la firma de análisis de datos Bubblemaps y divulgada por Bloomberg, detalla un comportamiento atípico en las horas críticas previas a las explosiones en Teherán.

Seis billeteras de criptomonedas, todas creadas recientemente durante el mes de febrero, concentraron su actividad de manera exclusiva en apuestas que pronosticaban un ataque estadounidense específicamente para el sábado 28 de febrero.

Estos usuarios invirtieron cuando la probabilidad percibida por el resto del mercado aún era baja -adquiriendo participaciones por apenas 10 centavos de dólar en algunos casos- justo antes de que se confirmaran las operaciones militares.

Tras concretarse el evento, estas seis cuentas liquidaron sus posiciones, obteniendo ganancias combinadas estimadas en un millón de dólares .

El anonimato

A diferencia de las bolsas de valores tradicionales o los mercados de futuros regulados, plataformas como Polymarket operan bajo lógicas de finanzas descentralizadas.

Los usuarios no necesitan superar estrictos controles de verificación de identidad y basta con conectar una billetera digital anónima para transar contratos basados en eventos del mundo real, desde elecciones presidenciales hasta el inicio de ofensivas militares.

Esta arquitectura técnica facilita el anonimato, lo que, según los críticos, genera un entorno vulnerable al uso de información privilegiada.

Aunque utilizar inteligencia de defensa para beneficio personal es un delito grave, la naturaleza anónima de estos ecosistemas dificulta enormemente la identificación y persecución de los involucrados.