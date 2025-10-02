SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

La Dirección Meteorológica de Chile pronosticó 31°C como máxima para este jueves en la Región Metropolitana, marcando la transición a la primavera.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital Foto: Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

La Dirección Meteorológica de Chile anticipó que este jueves Santiago vivirá una jornada marcada por un notorio aumento en las temperaturas, propias de la transición a la primavera.

Según el organismo, la capital registrará una mínima de 8°C en la madrugada y una máxima de 31°C durante la tarde.

El día comenzará con nubosidad parcial en la mañana, continuará con cielos similares en la tarde y cerrará con un panorama despejado hacia la noche.

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

A qué hora será el peak de calor

De acuerdo con los datos entregados por el portal especializado Meteored, la temperatura más baja se dará en torno a las 6:00 horas, mientras que el peak de calor está previsto para las 14:00 horas, cuando los termómetros superen levemente los 30°C.

Ese mismo momento coincide con el nivel más alto de radiación ultravioleta (UV), que alcanzará el índice 7, catalogado como “alto” en la escala internacional de riesgos por exposición al sol.

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

Este escenario refuerza la necesidad de extremar medidas de cuidado, sobre todo en horas de mayor exposición solar.

Cómo protegerse frente a la radiación UV alta

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) advierte que un índice UV de entre 6 y 7 implica un riesgo significativo de daño a la piel y los ojos para quienes se expongan al sol sin protección.

Para evitarlo, la institución recomienda limitar el tiempo al aire libre entre las 10:00 y 16:00 horas, cuando los rayos inciden con mayor intensidad.

Si es necesario estar al aire libre, se aconseja buscar sombra y utilizar ropa ligera de manga larga, junto con un sombrero de ala ancha y gafas de sol con bloqueo UV.

Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital Foto: ATON.

Además, es clave aplicar de manera abundante un protector solar de amplio espectro con factor FSP 30 o superior cada dos horas, incluso en jornadas parcialmente nubladas, y reaplicar tras nadar o sudar.

La EPA también subraya la importancia de tener precaución frente a superficies como el agua, la arena o incluso el pavimento, ya que reflejan los rayos solares y aumentan la exposición.

Lee también:

Más sobre:ClimaCalorTemperaturasTiempoTiempo en SantiagoPronóstico en SantiagoPronóstico del tiempoPrimaveraTiempo Santiago

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a tres sujetos que transitaban en vehículo robado: dos eran menores de edad

Israel dice que los activistas de la flotilla son trasladados a puerto de forma “segura” para su deportación

Flotilla Global Sumud: Confirman que barcos en que viajaban las dos chilenas fueron interceptados por Israel cerca de Gaza

Prisión preventiva para “El Fresa”, el venezolano extraditado de EE.UU. por el crimen de Ronald Ojeda

J.D. Vance culpa a los demócratas del cierre del gobierno de EE.UU.: “No hicieron nada para ayudarnos”

Un ataque aéreo ruso provoca un apagón en la central nuclear de Chernóbil

Lo más leído

1.
La Moneda cuestiona tono de Kast contra Boric por alusión en cadena nacional y llama a debatir “sin violencia”

La Moneda cuestiona tono de Kast contra Boric por alusión en cadena nacional y llama a debatir “sin violencia”

2.
Fiscalía indaga filtración en caso de Julia Chuñil y Valencia acusa interpretación parcial de supuestos antecedentes

Fiscalía indaga filtración en caso de Julia Chuñil y Valencia acusa interpretación parcial de supuestos antecedentes

3.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

4.
El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

5.
¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Servicios

Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Revisa las promociones vigentes este miércoles por el Día del café

Revisa las promociones vigentes este miércoles por el Día del café

Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, jueves 2 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Detienen a tres sujetos que transitaban en vehículo robado: dos eran menores de edad

Prisión preventiva para “El Fresa”, el venezolano extraditado de EE.UU. por el crimen de Ronald Ojeda

La mitad de fondos mutuos de deuda de mediano y largo plazo tendría vulnerabilidad de liquidez frente a estrés financiero
Negocios

La mitad de fondos mutuos de deuda de mediano y largo plazo tendría vulnerabilidad de liquidez frente a estrés financiero

Presupuesto 2026: Por segundo año consecutivo Cultura verá la mayor alza, mientras que $748 mil millones irán a cárceles

Gobierno admite mayor incumplimiento de meta fiscal este año y oposición y expertos ponen en entredicho cifras del Presupuesto 2026

“Te matan lentamente”: los relatos de los ucranianos que fueron prisioneros de guerra en la cárcel IK-10 de Rusia
Tendencias

“Te matan lentamente”: los relatos de los ucranianos que fueron prisioneros de guerra en la cárcel IK-10 de Rusia

La música tendrá su primer gran encuentro sobre IA en Chile: SCD anuncia Congreso con invitados internacionales

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar

La nueva baja que golpea a la Roja de Nicolás Córdova de cara al duelo decisivo ante Egipto en el Mundial Sub 20
El Deportivo

La nueva baja que golpea a la Roja de Nicolás Córdova de cara al duelo decisivo ante Egipto en el Mundial Sub 20

Marruecos sorprende a un Brasil que se jugará la clasificación en el Mundial Sub 20 ante España

Fair Play financiero, un nuevo calendario y más tecnología: los profundos cambios que alista el fútbol de Brasil

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo
Finde

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter y el regreso de un portento con el miedo como eje
Cultura y entretención

El silencio de los inocentes, Hannibal Lecter y el regreso de un portento con el miedo como eje

Con Diego Luna y Jennifer Lopez: anuncian estreno de la nueva versión de El Beso de la Mujer Araña

La macabra historia de Ed Gein, el asesino serial y necrófilo que inspiró clásicas películas (y ahora llega a Netflix)

Israel dice que los activistas de la flotilla son trasladados a puerto de forma “segura” para su deportación
Mundo

Israel dice que los activistas de la flotilla son trasladados a puerto de forma “segura” para su deportación

Flotilla Global Sumud: Confirman que barcos en que viajaban las dos chilenas fueron interceptados por Israel cerca de Gaza

J.D. Vance culpa a los demócratas del cierre del gobierno de EE.UU.: “No hicieron nada para ayudarnos”

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más
Paula

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel