Sobre los 30° en Santiago: a qué hora será el peak de calor en la capital

La Dirección Meteorológica de Chile anticipó que este jueves Santiago vivirá una jornada marcada por un notorio aumento en las temperaturas, propias de la transición a la primavera.

Según el organismo, la capital registrará una mínima de 8°C en la madrugada y una máxima de 31°C durante la tarde.

El día comenzará con nubosidad parcial en la mañana, continuará con cielos similares en la tarde y cerrará con un panorama despejado hacia la noche.

A qué hora será el peak de calor

De acuerdo con los datos entregados por el portal especializado Meteored, la temperatura más baja se dará en torno a las 6:00 horas, mientras que el peak de calor está previsto para las 14:00 horas, cuando los termómetros superen levemente los 30°C .

Ese mismo momento coincide con el nivel más alto de radiación ultravioleta (UV), que alcanzará el índice 7, catalogado como “alto” en la escala internacional de riesgos por exposición al sol.

Este escenario refuerza la necesidad de extremar medidas de cuidado, sobre todo en horas de mayor exposición solar.

Cómo protegerse frente a la radiación UV alta

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) advierte que un índice UV de entre 6 y 7 implica un riesgo significativo de daño a la piel y los ojos para quienes se expongan al sol sin protección.

Para evitarlo, la institución recomienda limitar el tiempo al aire libre entre las 10:00 y 16:00 horas, cuando los rayos inciden con mayor intensidad .

Si es necesario estar al aire libre, se aconseja buscar sombra y utilizar ropa ligera de manga larga, junto con un sombrero de ala ancha y gafas de sol con bloqueo UV.

Además, es clave aplicar de manera abundante un protector solar de amplio espectro con factor FSP 30 o superior cada dos horas, incluso en jornadas parcialmente nubladas, y reaplicar tras nadar o sudar.

La EPA también subraya la importancia de tener precaución frente a superficies como el agua, la arena o incluso el pavimento, ya que reflejan los rayos solares y aumentan la exposición.