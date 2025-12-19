SUSCRÍBETE POR $1100
    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    El inicio oficial del verano en Chile llega con un escenario meteorológico inesperado. La DMC confirmó el regreso de la lluvia y viento en la cordillera de la zona central.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central. Foto: ATON.

    Este domingo 21, comienza oficialmente el verano en Chile. Pero el tiempo no será muy veraniego, pues la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anunció el retorno de la lluvia, acompañada de viento, para este fin de semana en la precordillera y cordillera de la zona central.

    El evento comenzaría la tarde de este viernes 19 de diciembre, y se extendería hasta el sábado 20.

    Las regiones afectadas, aseguró Meteochile, serán:

    • Región de Coquimbo.
    • Región de Valparaíso.
    • Región Metropolitana.
    • Región de O’Higgins.
    • Región del Maule.
    • Región de Ñuble.
    • Región del Biobío.

    ¿Cómo serán las lluvias y los vientos? ¿Podrían llegar chubascos al interior de la RM? Esto es todo lo que informa el pronóstico.

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Habrá lluvia en Santiago?

    En la ciudad de Santiago, no está pronosticada la lluvia. Algunos meteorólogos especulan que eventualmente, los efectos de la vaguada costera podrían sentirse en comunas del sector oriente, pero todavía no hay certezas.

    Sin embargo, el interior también sentirá los efectos de este evento: habrá un importante descenso de las temperaturas —en comparación al calor de los últimos días— y el cielo podría permanecer nublado.

    En cambio, donde sí llegarán las precipitaciones con algo de fuerza será en la precordillera y cordillera de la Región Metropolitana y toda la zona central.

    Esta estaría acompañada de ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, aseguraron desde Meteochile.

    Además, todo apunta a que, aunque el agua comenzará a caer en la tarde de este viernes, la intensidad será más fuerte el sábado en gran parte de las regiones afectadas.

