Cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico. Foto: ATON.

La semana calurosa que vivió la Región Metropolitana tendrá un cierre inesperado. Según el pronóstico, el próximo viernes 19 de diciembre, comenzará un descenso en la temperatura e incluso, podría aparecer lluvia , en forma de chubascos en algunos sectores.

Podría ser el último evento de chubascos de la primavera, pues el domingo 21, comienza oficialmente el verano en Chile.

Y es que una vaguada costera traerá nubes a la zona central, por lo que otras regiones, como O’Higgins, Maule y Valparaíso, también tendrán al menos un par de días más frescos y con probabilidad de lluvia.

Pero, ¿en qué partes de la RM podría llover? Esto es todo lo que dice el pronóstico del tiempo.

Cuándo y en qué parte de Santiago habrá lluvia, según el tiempo

El periodista de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, aseguró que el viernes 19 por la tarde podrían regresar las precipitaciones a la cordillera de la zona central , incluida la Región Metropolitana.

Este evento se extendería hasta el sábado 20, y los chubascos aislados podrían presentarse en la precordillera, en sectores como Lo Barnechea y San José de Maipo, especialmente durante la tarde, según anticipó desde Meteored la meteoróloga Laura Batista Paz.

Según el modelo de la plataforma, podrían caer entre 4 y 9 milímetros de agua.

Mientras tanto, el resto de la RM podría experimentar nubosidad y temperaturas mucho más frescas , en comparación a las últimas (donde se superó los 30 °C con creces).

Este fin de semana, las máximas estarán alrededor de los 24 y 27 °C, según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).