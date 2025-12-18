SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    El tiempo en la Región Metropolitana dará un giro antes del inicio del verano. Revisa qué zonas podrían verse afectadas por la lluvia este fin de semana.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico. Foto: ATON.

    La semana calurosa que vivió la Región Metropolitana tendrá un cierre inesperado. Según el pronóstico, el próximo viernes 19 de diciembre, comenzará un descenso en la temperatura e incluso, podría aparecer lluvia, en forma de chubascos en algunos sectores.

    Podría ser el último evento de chubascos de la primavera, pues el domingo 21, comienza oficialmente el verano en Chile.

    Y es que una vaguada costera traerá nubes a la zona central, por lo que otras regiones, como O’Higgins, Maule y Valparaíso, también tendrán al menos un par de días más frescos y con probabilidad de lluvia.

    Pero, ¿en qué partes de la RM podría llover? Esto es todo lo que dice el pronóstico del tiempo.

    Cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico. Foto: ATON.

    Cuándo y en qué parte de Santiago habrá lluvia, según el tiempo

    El periodista de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, aseguró que el viernes 19 por la tarde podrían regresar las precipitaciones a la cordillera de la zona central, incluida la Región Metropolitana.

    Este evento se extendería hasta el sábado 20, y los chubascos aislados podrían presentarse en la precordillera, en sectores como Lo Barnechea y San José de Maipo, especialmente durante la tarde, según anticipó desde Meteored la meteoróloga Laura Batista Paz.

    Según el modelo de la plataforma, podrían caer entre 4 y 9 milímetros de agua.

    Cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico. Foto: ATON.

    Mientras tanto, el resto de la RM podría experimentar nubosidad y temperaturas mucho más frescas, en comparación a las últimas (donde se superó los 30 °C con creces).

    Este fin de semana, las máximas estarán alrededor de los 24 y 27 °C, según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

    Lee también:

    Más sobre:El tiempoTiempo hoyTiempo Región MetropolitanaClima RMClima en ChileClimaLluviaLluvia SantiagoLluvia RMLluvia Región MetropolitanaChubascosVaguada costeraPronósticoPronóstico del tiempoPronóstico del climaPronóstico SantiagoPronóstico Región MetropolitanaChubascos SantiagoLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Metro de Santiago: 12 estaciones de Línea 2 se encuentran sin servicio de trenes

    Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una embarcación en el Pacífico: reportan 4 muertos

    Estados Unidos pide a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Israel vuelve a atacar “posiciones de Hezbolá” en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    El método de longevidad de Dick Van Dyke, el actor de Hollywood que ya tiene 100 años

    Lo más leído

    1.
    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    2.
    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    3.
    El método de longevidad de Dick Van Dyke, el actor de Hollywood que ya tiene 100 años

    El método de longevidad de Dick Van Dyke, el actor de Hollywood que ya tiene 100 años

    4.
    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 18 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 18 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Metro de Santiago: 12 estaciones de Línea 2 se encuentran sin servicio de trenes
    Chile

    Metro de Santiago: 12 estaciones de Línea 2 se encuentran sin servicio de trenes

    Temblor hoy, jueves 18 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Agenda legislativa y reuniones protocolares: el despliegue de Arturo Squella en el Congreso

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición
    Negocios

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición

    Jorge Quiroz expone plan económico de Kast en la Sofofa: enfatiza que mandará el crecimiento y pone foco en microeconomía

    Priscila Robledo: “Hay razones para estar más optimistas en términos de crecimiento”

    Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una embarcación en el Pacífico: reportan 4 muertos
    Tendencias

    Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una embarcación en el Pacífico: reportan 4 muertos

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    El método de longevidad de Dick Van Dyke, el actor de Hollywood que ya tiene 100 años

    Seis equipos chilenos ponen foco en Luque: el detalle del sorteo de las fases preliminares de Libertadores y Sudamericana
    El Deportivo

    Seis equipos chilenos ponen foco en Luque: el detalle del sorteo de las fases preliminares de Libertadores y Sudamericana

    Chile se abre camino en Qatar con su debut en el Polo AlMarsa 2025

    Con un importante incremento: el millonario premio que se llevará la selección campeona del Mundial 2026 de Norteamérica

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Oona Chaplin, la villana de Avatar 3: “Para mí siempre es muy potente ir a Chile”
    Cultura y entretención

    Oona Chaplin, la villana de Avatar 3: “Para mí siempre es muy potente ir a Chile”

    “Resolví atacarlos”: la carga de caballería chilena que abrió la campaña terrestre de la Guerra del Pacífico

    Autoridades confirman causa de muerte del director Rob Reiner y su esposa Michelle y el día del deceso

    Estados Unidos pide a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales
    Mundo

    Estados Unidos pide a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales

    Israel vuelve a atacar “posiciones de Hezbolá” en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    China muestra su apoyo a Venezuela ante el “bloqueo” y la “intimidación” de Estados Unidos

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad
    Paula

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar