Cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico
El tiempo en la Región Metropolitana dará un giro antes del inicio del verano. Revisa qué zonas podrían verse afectadas por la lluvia este fin de semana.
La semana calurosa que vivió la Región Metropolitana tendrá un cierre inesperado. Según el pronóstico, el próximo viernes 19 de diciembre, comenzará un descenso en la temperatura e incluso, podría aparecer lluvia, en forma de chubascos en algunos sectores.
Podría ser el último evento de chubascos de la primavera, pues el domingo 21, comienza oficialmente el verano en Chile.
Y es que una vaguada costera traerá nubes a la zona central, por lo que otras regiones, como O’Higgins, Maule y Valparaíso, también tendrán al menos un par de días más frescos y con probabilidad de lluvia.
Pero, ¿en qué partes de la RM podría llover? Esto es todo lo que dice el pronóstico del tiempo.
Cuándo y en qué parte de Santiago habrá lluvia, según el tiempo
El periodista de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, aseguró que el viernes 19 por la tarde podrían regresar las precipitaciones a la cordillera de la zona central, incluida la Región Metropolitana.
Este evento se extendería hasta el sábado 20, y los chubascos aislados podrían presentarse en la precordillera, en sectores como Lo Barnechea y San José de Maipo, especialmente durante la tarde, según anticipó desde Meteored la meteoróloga Laura Batista Paz.
Según el modelo de la plataforma, podrían caer entre 4 y 9 milímetros de agua.
Mientras tanto, el resto de la RM podría experimentar nubosidad y temperaturas mucho más frescas, en comparación a las últimas (donde se superó los 30 °C con creces).
Este fin de semana, las máximas estarán alrededor de los 24 y 27 °C, según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).
