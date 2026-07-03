Paulina Vodanovic: “Pediría a los ministros que dejen de hablar del pasado y empiecen a hablar de lo que van a hacer”

“Yo les pediría a todos los ministros que compren un incienso, hagan un sahumerio y dejen de hablar del pasado”, dijo la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, al ser consultada por los dichos del titular de Economía, Daniel Mas, quien responsabilizó a la administración anterior por la compleja situación económica.

Entrevistada por Paula Catena y Rodrigo Álvarez, Vodanovic abordó también los pormenores de la primera mesa de trabajo sobre la megarreforma que sostuvieron el miércoles senadores con el ministro Jorge Quiroz, convocada por la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN).

¿Qué sacan en limpio de esa reunión?

Esto no debería ser novedad, pero lo es en el contexto de que una reforma que ha sido tramitada precipitadamente y donde ese espacio de diálogo que se esperaba en el Senado no existió en los términos en que esperábamos. No hablo sólo de la oposición, hablo de los senadores. Hay que destacar el rol que ha tenido Paulina Núñez, porque insistió en que se formara esta instancia de una mesa de trabajo en un plazo bastante breve.

El ministro Quiroz tenía resistencia a crear instancias de este tipo y había pedido que enviaran sus propuestas por escrito. ¿A qué atribuye el cambio de actitud?

Creo que el ministro Quiroz llegó con una línea muy clara. Dijo esta mesa no es para que nos cuestionen todo el proyecto, vamos a rebajar el impuesto con ustedes o sin ustedes, (aunque) tampoco lo dijo así, pero estoy haciendo más simple la conversación. “Vamos a seguir con el tema de la invariabilidad, pero ahí podemos hacer algunos ajustes”. En estas condiciones es poco lo que se puede conversar porque te ponen límites muy claros.

Es muy parecido a lo que se ha visto durante este tiempo.

Claro. Nosotros desde la oposición tenemos claridad de que este proyecto va a avanzar de todas maneras, entonces ahí viene la responsabilidad política. Podríamos no hacer nada, restarnos de esta instancia y que el proyecto avance con todos los costos y perjuicios que va a tener para la gente o tratamos de introducir mejoras en algunos aspectos para mitigarlo.

¿Por qué cree que ahora el ministro sí se sienta a conversar?

Porque creo que es un proyecto que tiene una muy feble mayoría.

¿No cree que tenga que ver con el temor en el gobierno de que senadores sean desaforados y eso cambie el quórum?

Bueno, me imagino que es algo que ellos estarán evaluando. No puedo hablar por el gobierno o la senadora Núñez.

¿Se toca el corazón de la megarreforma?

Es que el corazón de la reforma ya está instalado, que es la rebaja de impuestos (...).

¿Con qué quedarían conformes? ¿Hay medidas que estarían dispuestos a aprobar en particular?

Conformes no vamos a quedar. Aquí hubo una serie de indicaciones que se presentaron transversalmente en la Cámara de Diputados. Desde todos los partidos de la oposición esperamos no sólo replicarlas, sino que tener un espacio de diálogo con el gobierno para que las patrocine, porque si no, es algo testimonial.

Quiroz le entregó por escrito su respuesta a la contrapropuesta del FA. ¿Qué les respondió a ustedes?

Nos dejó un poco abierta la puerta a poder conversar los temas que plantea.

¿Van a negociar en bloque?

El gobierno permanentemente ha tratado de negociar uno a uno. Hemos mantenido la organización de los bloques nuestros y creo que más allá de cómo, lo importante es qué es lo que vamos a lograr.

¿Existe la posibilidad de que presenten indicaciones en conjunto con parlamentarios oficialistas?

Están creativos hoy (se ríe). Todavía estamos separados.

¿Pero no ve posible esa alternativa?

Si es con firma de todo nuestro sector y si hay cosas en que esté de acuerdo la derecha con lo que estamos planteando nosotros... Evidentemente este no es un tema solo de partidos. He visto bastante compromiso de RN, por ejemplo, en lo que se vio en la Cámara, como lo de cambiar el Sence.

¿Cree que el proyecto sale antes de julio?

El ministro Quiroz dijo el miércoles que estaba por mantener el cronograma que existía.

¿Qué plazo sería razonable para el PS?

Esto no ha sido razonable hasta ahora. El viernes vamos a llevar las propuestas al ministro.

¿Acudirán al Tribunal Constitucional por invariabilidad tributaria, aunque se baje de 25 a 20 años?

No hemos tomado una definición definitiva, pero es algo que se está analizando porque también depende del contenido de la norma. Estamos por recurrir contra la constitucionalidad de esa norma en la forma en que está planteada hoy.

El ministro Daniel Mas dijo que Chile en materia económica sigue pagando los costos de malas políticas públicas anteriores.

Yo les pediría a todos los ministros que compren un incienso, hagan un sahumerio y dejen de hablar del pasado y empiecen a hablar del futuro y de lo que van a hacer, porque de verdad creo que es bien agotador seguir con que ‘el gobierno anterior, que el gobierno anterior’...

¿Ya no se sostiene ese argumento?

Nunca. Cómo van a seguir toda la vida con que ‘el gobierno anterior’. La gente quiere soluciones. (...) ¿Dónde está la propuesta de seguridad del gobierno? Necesitamos posiciones claras, por ejemplo, de las Reglas del Uso de la Fuerza y tener una combinación de fuerzas militares en apoyo a Carabineros como se hace en otros países.

¿Por qué ahora gira el sector en ese tema?

Los socialistas no nos hemos resistido nunca. Los socialistas lo hemos pedido siempre. A nosotros nos gusta el orden, nos gusta la limpieza.

¿Por qué cree que el gobierno se resiste?

Aquí hay una cosa dogmática, dicen que las FF.AA. no están preparadas para esto, por supuesto que están preparadas (...). Nadie está pidiendo que salgan a disparar, estamos pidiendo que custodien infraestructura crítica.