"Difícilmente tendremos otra oportunidad para canalizar institucionalmente la grave crisis social –y a estas alturas constitucional– que aún no ha tenido respuesta".

SEÑOR DIRECTOR:

No fue el agravio a la bandera, el rechazo al himno nacional, ni la exclusión de la minoría en la Convención. No fue la arrogancia, la soberbia, el maximalismo, la desmesura ni la intolerancia. Tampoco las votaciones desde la ducha, los bailes estrafalarios, las declaraciones destempladas ni las locuras que vimos durante el delirante proceso constitucional. Mucho menos fue el texto refundacional hecho por y para la izquierda, que simplemente no le hizo sentido a la mayoría de los chilenos.

Nada de eso, pasados cuatro años, la explicación es que la culpa fue de los bots. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

José Miguel Rodríguez Sáez