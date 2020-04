Poco ortodoxa: el judaísmo jasídico en boca de todos

El barrio neoyorquino de Williamsburg destaca fácil entre los vecindarios más singulares del planeta. En pleno Brooklyn, parece un lugar diseñado por mundos antagónicos que deben convivir separados por un cruce de calles.

Por un lado están esas cuadras que semejan pasarelas con parroquianos exhibiendo estilizada ropa de segunda mano, con camisas caleidoscópicas, bigotes bien rasurados en barberías cercanas y perritos que podrían publicitarse en un catálogo de mascotas, la definición de lo cool, la capital de otro anglicismo amplificado a partir de esos mismos rincones: la subcultura hipster. Solo un poco más al sur, ese mismo paisaje pareciera decolorarse en tonos más opacos y plomizos en la zona donde habita la mayor comunidad de judíos jasídicos -una de las ramas de la variante ultraortodoxa- de la ciudad, con sus ropas formales, sus tiendas donde no existe la moda o el diseño, sino que las pelucas para las mujeres y los sombreros de ala ancha para los hombres, propiciando una monotonía visual que desvanece todo rasgo distintivo.

Una colisión de opuestos que podría ser parte de una observación sociológica. O también de una serie. Al menos ese es uno de los ejes de Poco ortodoxa (Unorthodox), una de las producciones de Netflix más comentadas de este año y que narra la vida de Esty Shapiro (la actriz israelí Shira Haas), una joven de 19 años que pertenece a la comunidad Satmar -un grupo ultraortodoxo nacido en Hungría, instalado en Brooklyn tras la Segunda Guerra Mundial- y que decide escapar de una vida conservadora, un matrimonio pactado y un destino que espera a las mujeres como jefas de hogar a cargo de una prole numerosa.

Huye rumbo a Alemania, el país que encarna el mayor trauma para el pueblo judío, pero donde encuentra la liberación. En las estimulantes calles de la Berlín laica y ondera conoce a nuevos amigos, despliega su pasión por la música al inscribirse en un conservatorio, tiene sexo sin el matrimonio como telón de fondo y se desprende de su vestimenta ultraortodoxa, desde la peluca hasta las faldas largas, el calzado plano y las blusas que cubren todo el brazo.

En parte, es la historia de la escritora Deborah Feldman, cuyo libro Unorthodox: el escandaloso rechazo de mis raíces jasídicas (2012) fue adaptado de forma más libre para la serie.

Pero también podría ser la vida de Eli Rosen, uno de los cerebros de la producción: un actor nacido en un grupo jasídico de Williamsburg, pero que de igual manera renunció a su origen para abrazar un credo distinto. Eso sí, gracias a sus profundos conocimientos de las costumbres ultraortodoxas y sobre todo del yiddish, el idioma que aún se habla en la comunidad Satmar, se transformó en el asesor clave de Poco ortodoxa. También interpreta a uno de los rabinos. Y algo más: su bagaje fue esencial para que escenas como las del matrimonio entre los protagonistas, con bailes y rituales tan poco conocidos para el resto del mundo, tuvieran credibilidad.

“Tuve una infancia feliz. Mis razones para renunciar fueron mucho más personales e ideológicas. Luché con mi fe durante mucho tiempo y emprendí un viaje de búsqueda del alma y autodescubrimiento que me llevó a varias sectas ultraortodoxas y jasídicas que culminaron en mi partida. Finalmente, un día me encontré fuera de la comunidad en términos de mis progresivas creencias sociales y valores personales”, dice a Culto a modo de introducción.

“Por supuesto que en Poco Ortodoxa hay similitudes con mi historia”, completa después. “Siempre fui diferente y no encajaba. Al igual que Esty, fingí ser como todos los demás, pero siempre supe que irme era una cuestión de tiempo. Y al igual que ella, también pensé que el matrimonio era una oportunidad para la independencia y un nuevo comienzo, pero eso finalmente nunca funcionó”.

Además, Rosen cuenta que la buena recepción de la historia no solo es un asunto de quienes recién conocen el cosmos ultraortodoxo. “Sorprendentemente, un buen número de jasídicos la han visto y me han escrito sobre cuánto se conectaron con los personajes y cuánto les encantó ver sus historias en TV. Por supuesto que la mayoría de ellos dirá que esto se trata de un caso extremo y que la mayoría no son realmente así. En parte, eso es cierto. No todos son así. Mi familia no es así”.

“Siento que Hollywood siempre ha tergiversado a la comunidad jasídica y tiende a caricaturizarlos o romantizarlos. Esto se debe a que, a diferencia de otras minorías, hay pocos o ningún Satmar que participe en el entretenimiento”.

Jeffrey Gurock es uno de los mayores especialistas de la historia de los judíos en EE.UU. y también vio la serie. De hecho, uno de sus libros más aclamados se titula Judíos Ortodoxos en América (2009). “Es notable cómo los actores capturaron la filosofía y el estilo de vida de este grupo religioso separatista. En la vida real, sabemos de desertores jasídicos que han levantado sus propias comunidades. De hecho, si uno pensara en la realidad, Esty podría haber encontrado un lugar seguro con tales grupos en Nueva York”.

Por su parte, Rosen asegura que en Israel la serie también ha generado un progresivo atractivo. En ese país, los ultraortodoxos -10% de la población- creen que el sionismo es una herejía y se oponen a la construcción del Estado de Israel. Por tanto, un importante sector de sus habitantes critica el disciplinado estilo de vida que poseen, considerándolos arcaicos y poco integrados, debido a que muchos no trabajan, no se alistan en el Ejército y reciben subsidios de parte del gobierno.

Israel Diament, docente de judaísmo precisamente en Jerusalén, también accedió a Netflix en las últimas semanas y le puso play a Poco ortodoxa: “Tengo una prima que vive en las comunidades de Nueva York y su vida es bastante más policromática que la vida de la chica de la serie. Finalmente es una sola vida desarrollada dentro de una comunidad completa. No todos son iguales”.