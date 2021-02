Detrás de sus Ojos: un triángulo amoroso y un misterio que estallan

Una miniserie británica nuevamente golpea en Netflix. Detrás de sus ojos se estrenó hace algunos días y trata sobre la vida llena de secretos de una madre soltera, quien tiene una vida rutinaria como secretaria, estándar y sin mayores sobresaltos, aunque termina arrastrada a una oscura trama con su misterioso jefe.

Con ese argumento, Detrás de sus ojos se convirtió de inmediato en una de las obsesiones de los suscriptores de la plataforma, desplegada en seis capítulos y basada en el homónimo best-seller de Sarah Pinborough.

La serie relata la vida de Louise Barnsley, interpretada por la actriz Simona Brown, una madre soltera que se desempeña como secretaria y que, aparentemente, no tiene más problemas en su vida que los terrores nocturnos que padece. Un día cualquiera conoce al psiquiatra David Ferguson -Tom Baterman-, quien se convierte en su jefe, pero ahí estallan otros problemas menos terroríficos y más reales: ambos se involucran sentimentalmente, pero él está casado con una mujer llamada Adele -Eve Hewson-.

Bajo la misma productora de The crown, Left Bank Pictures, en conjunto con los guionistas Steve Lightfoot (Hannibal) y Angela LaManna (La maldición de Bly Manor), el relato va combinando el misterio, los fenómenos paranormales y un intrigante triángulo amoroso, para muchos críticos, la clave en el suceso de Detrás de sus ojos.

En la trama subyacen otros temas, como el deseo, la envidia, la culpabilidad, la identidad y las relaciones tóxicas forjadas alrededor de mentiras y secretos, demostrando que un asunto son las apariencias y otras la realidad. La crítica ha dicho que el estilo es similar a Rebecca, serie dirigida por Ben Wheatley, y que también se encuentra en Netflix.

Aunque a simple vista se puede pensar que es una relato más del montón, la narración finalmente va adoptando la forma de un puzzle donde las piezas pueden encajar de manera impensada.

“Hicimos cosas en la selección de planos y el diseño de sonido que te hacen creer: ‘espera, hay algo que no está bien aquí ¿quién está viendo esto?’”, cuenta el director, Erik Richter, en conversación con el medio Entertainment Weekly. “Si entiendes que este es un programa loco que puede sorprenderte, entonces eres la audiencia correcta”, añadió.

Los giros argumentales en la historia fueron un desafío para los actores debido a que sus personajes se convierten en otros dentro de la serie. El realizador recordó durante la entrevista cómo Eve Hewson (Adele en la ficción) audicionó sin considerar el desarrollo de todo el guion: “Ella había leído el primer episodio, tal vez los dos primeros. En realidad dio una audición hilarante dónde no sabía nada sobre el personaje”.

“(Los actores) tuvieron que hacer varias capas diferentes en su actuación. Hacer el seguimiento de todo lo que estábamos filmando fuera de secuencia fue un reto en el que los actores y yo trabajamos”, explicó Richter.

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de la ficción británica, pero por lo visto en el último capítulo, lo más probable es que la siniestra historia de Louise, Adele y David no continúen en una nueva temporada.

No solo porque tiene un final cerrado, sino también porque fue anunciada como una serie limitada. Además, la autora Sarah Pinborough explicó a los medios especializados que cree que no habrá más episodios de Detrás de sus ojos.

“No que yo sepa. Me interesaría ver a dónde lo llevarían, ya que es un final bastante cerrado. Pero si le va bien, nunca se sabe”, explicó Pinborough. Además ella aún no ha escrito una secuela de su libro “Behind Her Eyes”.

Por su parte el director explicó que la serie se atañe a la historia del libro. “Termina de una manera muy similar”. Si ella fuera a escribir otro libro basado en esto entonces sería fantástico, pero no creo que tenga planes de hacerlo”.