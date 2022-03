Cuánto pesan y qué traen los números más fuertes del lineup

El sector cultural ha sido uno de los más golpeados por la pandemia. Entre la cancelación de eventos presenciales y la estricta reducción de aforos, el circuito de los conciertos está empezando poco a poco a reactivarse.

La celebración de los diez años del festival Lollapalooza en Chile tampoco estuvo exento de complicaciones. La cita, que debió realizarse el 2020, sufrió dos suspensiones en el marco del peak del coronavirus en el país.

Así, tras dos años sin poder llevarse a cabo y en medio de conflictos con la Municipalidad de Santiago, este 18, 19 y 20 de marzo se realizará el esperado festival que reunirá 100 recitales en tres días. Esta vez, en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Cada día estará encabezado por las presentaciones de tres artistas internacionales a cargo de los principales shows de la décima edición del festival estadounidense en territorio nacional.

El jueves 18, se presentará Foo Fighters, Martin Garrix y Jane’s Addiction. Por su parte, el line up del viernes 19 estará liderado por Miley Cyrus, A$AP Rocky y Alesso; mientras que la jornada de cierre fechada para el sábado 20 contará con los shows de The Strokes, Doja Cat y Machine Gun Kelly.

A dos años de pandemia, cabe preguntarse: ¿Cuáles son los más recientes trabajos en el estudio de los artistas que encabezan el cartel? ¿Cómo han sido sus últimos conciertos? ¿En qué han estado sus carreras durante estos últimos años? En Culto, revisamos cómo llegarán los principales números en esta nueva edición de Lollapalooza.

Día 1

Foo Fighters

Han pasado siete años desde la última vez que la agrupación liderada por el ex baterista de Nirvana y Scream, Dave Grohl, se presentó en nuestro país, y diez desde la última vez que lo hicieron en el marco del Lollapalooza en 2012.

La banda, con 27 años de vigencia, se caracteriza por brindar conciertos bastante extensos y enérgicos, independiente del escenario en que se presenten. En 2015, Foo Fighters estuvo en la Pista atlética del Estadio Nacional, en un show que duró casi tres horas y que repasó todos los grandes éxitos del grupo oriundo de Seatle.

El pasado 26 de febrero, los músicos dieron su más reciente concierto, en el marco del Innings Festival, realizado en la localidad de Arizona, Estados Unidos, donde también encabezaron la parrilla junto a Tame Impala.

En el show, la banda tocó un setlist compuesto por nada menos que diecinueve canciones, que recorrió varios de sus temas más emblemáticos, como My Hero, Best of you y Everlong, además de un cover a Somebody to love, de Queen.

En febrero del 2021, lanzaron Medicine at Midnight, su más reciente álbum de estudio, compuesto por nueve canciones y que inicialmente estaba programado para ver la luz el 2020. La situación sanitaria retrasó los planes de la banda, que comenzó la composición de los temas un año antes de la pandemia.

Otra de las recientes incursiones de la agrupación fue en el cine. Este año, los músicos protagonizaron Studio 666, una película donde la banda se inserta en una mansión para grabar su décimo álbum, encontrándose con historias de terror sobre el rock and roll en el camino. El filme no tuvo el éxito esperado en la taquilla, y las críticas de la prensa especializada fueron variadas.

Además, el pasado 13 de febrero, Foo Fighters encabezó la nueva apuesta del grupo Meta de incursionar en los conciertos en realidad virtual. Sin embargo, el evento no resultó como se esperaba y sufrió de varios imperfectos técnicos minutos antes de comenzar, con personas sin poder ingresar a las salas de espera y caídas en el sistema.

Foo Fighters

Martin Garrix

La carrera del DJ y productor neerlandés no ha parado desde su irrupción en el mundo de la electrónica. A partir del éxito que alcanzó su canción Animals, el músico se ha mantenido presente en las diversas listas que rankean a los mejores DJs a lo largo del mundo.

Ha colaborado con variados artistas como Dua Lipa –en Scared to be lonely- y Bebe Rexha –con In the name of love-. Sin embargo, y a raíz de la pandemia, el músico decidió suspender tempranamente sus conciertos agendados para 2020.

Uno de sus trabajos más recientes fue la colaboración junto a U2, específicamente con Bono y The Edge, en We are the People, himno oficial de la Eurocopa del 2021.

Respecto a nuevos lanzamientos, el DJ anunció a principios del 2021 la publicación de un nuevo álbum de AREA21, el proyecto musical que Garrix comparte con el rapero Maejor, y que vería la luz en noviembre de ese mismo año.

En efecto, el 12 de noviembre pasado publicaron Greatest Hits Vol. 1, el disco debut del dueto. En cuanto a sus más recientes conciertos en solitario, Garrix se presentó en dos fechas en el club nocturno Omnia de Las Vegas. Su último concierto en un festival fue en diciembre del 2021 en el MDL BEAST, en Arabia Saudita.

Jane’s Addiction

La historia de la banda californiana tiene mucho que ver con los orígenes del festival. Su vocalista, Perry Farrel, fue justamente uno de los fundadores de la cita musical que hasta hoy sigue vigente y recorriendo distintos países del mundo. Su rol en la creación del Lollapalooza incluso lo hizo merecedor en 2019 de la “Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda”, entregado por el Ministerio de las Culturas.

En 1990 y en medio de una crisis por el distanciamiento entre el guitarrista Eric Avery y Farrel, la banda lanzó el disco Ritual de lo habitual, promocionado por una gira de trece meses que, en palabras de Farrel, fue la razón del desgaste de la relación entre los músicos.

Por esos días, en 1991, se llevaría a cabo la primera edición del Lollapalooza, fundado por Farrel y Marc Geiger, que, además de ser la despedida de Jane’s Addiction, sería un festival musical con bandas como Rollins Band, Ice T y Nine Inch Nails.

El resto sería historia. Tras reunirse en 1997, la banda volvió a quebrarse en 2004, momento en que Dave Navarro, Stephen Perkins y Chris Chaney crearon The Panic Channel, junto al vocalista Steve Isaacs.

Luego de su última reunificación en 2008, la agrupación liderada por Farrel continuó su carrera, aunque sin Avery a partir de 2010.

Cabe destacar que su último álbum de estudio fue The Great Escape Artist, publicado en 2011. Durante estos años, los músicos han lanzado reversiones de temas antiguos y grabaciones de conciertos en vivo.

En entrevista con la revista Classic Rock, Farrel señaló que los fans de Jane’s Addiction podían esperar que durante los próximos meses hubiera anuncios sobre nuevas canciones de la banda, aunque descartó que estas signifiquen, necesariamente, el lanzamiento de un nuevo disco.

Su último concierto en vivo fue en septiembre del año pasado, en el festival MMR*B*Q en su edición del 2021 en Camden, localidad cercana a Philadelphia en Estados Unidos.

Jane's Addiction

Día 2:

Miley Cyrus

La cantante de 29 años llega al Lollapalooza en un buen momento de su carrera, vigente desde 2006, año en que protagonizó la serie de Disney, Hannah Montana. En los años posteriores al término de la serie, en 2011, Cyrus ha sabido mantenerse activa dentro de la escena musical internacional.

En noviembre del 2020, la artista lanzó su más reciente álbum de estudio, Plastic Hearts, que fue recibido con bastante entusiasmo por parte de la crítica especializada. El disco debutó en el segundo puesto del Billboard 200, con más de 60 mil ventas sólo en su primera semana. El recibimiento de su último LP la coronó como la artista femenina con más discos incluidos en el top 5 del Billboard 200 de Estados Unidos en el siglo XXI.

Plastic Heart, publicado en plena pandemia del coronavirus, marcó definitivamente el acercamiento de la cantante hacia sonidos más rockeros. Además de colaboraciones con Dua Lipa, Billy Idol y Joan Jett, el álbum incluye dos covers realizados por la artista y que fueron todo un éxito en su carrera reciente: Heart of glass de Blondie y Zombie de The Cranberries.

El año pasado, Cyrus finalizó su contrato con el sello RCA para firmar con Columbia Records, ambas parte de Sony Music. En junio del 2021, participó en el álbum Nothing Else Matters, un disco de covers realizado por varios artistas como homenaje a Metallica.

Aunque aún no hay fechas definidas, la cantante ya se encontraría trabajando en su próximo LP. Por el momento, la artista anunció que el sitio web MileyWorld.com –creado para promocionar su trabajo durante la época de Hannah Montana- volvió a activarse para ser el sitio que albergue todas las novedades sobre su carrera.

Su más reciente concierto fue en Los Ángeles, en el marco del Super Bowl Music Fest 2022. El setlist estuvo compuesto de veinte canciones, que incluyeron antiguos éxitos como The Climb y Party in the U.S.A, además de covers a Janis Joplin y Dolly Parton.

Miley Cyrus

A$AP Rocky

El rapero, miembro de la banda de hip hop A$AP Mob, se ha hecho de un nombre en el mundo de la música urbana. Su último álbum de estudio, Testing, fue lanzado en 2018. Sin embargo, desde el 2021 que se encuentra preparando todos los detalles para su próximo trabajo en el estudio.

En mayo del año pasado, el músico reveló en entrevista con la revista GQ que su nuevo disco, inicialmente bautizado como All Smiles, contará con la colaboración de Morrisey, vocalista de The Smiths, y Rihanna, reconocida canante que, además, es su pareja desde el 2020 y con quien espera un hijo.

Aunque no se sabe si los músicos tendrán participación explícita en la grabación de las canciones, el rapero señaló que el británico le ayudó con la escritura, producción y voz dentro del proyecto.

Por su parte, la participación de Rihanna fue producto de un extenso viaje en que la pareja recorrió Estados Unidos, en 2020. Para dicho tour, el músico montó un estudio móvil que le permitiera componer durante el recorrido.

La llegada del rapero a Chile será a pocas semanas de su último lanzamiento, Doja, sencillo publicado el 4 de febrero de este año. Según los registros de la plataforma setlist.fm, su recital más reciente fue en el Long Beach Convention Center, en noviembre del 2021.

A$AP Rocky

Alesso

El DJ sueco, reconocido por la revista DJ Mag como uno de los mejores DJS del mundo en el puesto 63, llegará a nuestro país para entregar, junto a Martin Garrix, la dosis de música electrónica en la décima edición del Lollapalooza.

Durante sus inicios, el sueco fue considerado como una de las promeras de la música house de su país natal. Como productor discográfico, trabajó con artistas como Usher y David Guetta. Además, ha colaborado con importantes músicos, entre los que destacan Madonna (de quien fue artista soporte en la gira mundial The MDNA Tour), el dúo LMFAO y Avicii.

El 2021 fue bastante fructífero para Alesso en lo que respecta a la publicación de nueva música. En diciembre, lanzó When I’m Gone, una exitosa colaboración con Kathy Perry que ya suma casi 45 millones de reproducciones en Spotify.

Entre las otras canciones despachadas por el artista sueco durante el año pasado, destacan Somebody to Use y Rescue Me, este último con la cantante mexicana Dana Paola como parte del soundtrack oficial de la serie Blade Runner: Black Lotud.

Su última presentación fue el festival Electric Daisy Carnival Mexico 2022, el pasado 27 de febrero.

Día 3:

The Strokes

Con 24 años de trayectoria, la banda liderada por Julian Casablancas llegará nuevamente a los escenarios de Lollapalooza Chile. La última vez que estuvieron en nuestro país fue en el marco de la edición del 2017 del festival, donde sufrieron de varios desperfectos técnicos que los obligaron a repetir algunas de las primeras canciones de su set list.

Aun así, la presentación de los estadounidenses fue todo un éxito. Tocaron 19 canciones, con varios éxitos como Reptilia, Someday y Last Nite.

En abril del 2020, primer año de la pandemia, la banda lanzó su último disco, The New Abnormal, que los hizo merecedores de un Grammy al Mejor álbum de rock. El LP recibió elogios por parte de la crítica especializada, y logró posicionar varios nuevos éxitos para la agrupación. Incluso fue considerado por Casablancas como uno de sus discos favoritos de The Strokes.

The adults are talking, la canción que abre los fuegos de The New Abnormal, ya cuenta casi 160 millones de reproducciones sólo en Spotify, consagrando el éxito del quinteto por varios años más. Esta será la primera vez que la banda toque el disco en vivo en nuestro país.

Sus últimos conciertos se han limitado al territorio estadounidense. Además de pasar por nuestro país, los músicos también encabezan una de las fechas del Lollapalooza en Argentina, marcando así su regreso a Sudamérica tras dos largos años de pandemia.

Doja Cat

A pesar de que lanzó su primer EP en 2014, el fenómeno Doja Cat se desató en 2018, cuando su canción Mooo! se volvió viral en las distintas redes sociales. El sencillo Juicy alcanzó el puesto 83 de la lista Bilboard Hot 100, logrando su consagración definitiva al año siguiente con Hot Pink, su segundo disco, que incluye canciones como Say So y el afamado sencillo Juicy.

Sin embargo, el peak de su carrera llegó junto a la pandemia. En 2020, la artista colaboró con la película Aves de presa con la canción Boss Bitch. Aunque tenía previsto dar marcha a la gira del disco Hot Pink en marzo de ese año, la situación sanitaria a nivel mundial obligó a la cantante a suspender sus planes.

Su participación en el festival será su debut en nuestro país, al que Doja Cat llega con su último disco Planet Her, lanzado en junio del año pasado. Varias de las canciones de su último álbum, como Get Into It (Yuh) y Need to know se volvieron virales a través de Instagram y Tik Tok, alcanzando más de 600 millones de reproducciones en Spotify.

Este año, la artista ha sumado varios conciertos a su lista. Durante febrero, se presentó en el Fanatics Super Bowl Party 2022. Previo a ello, estuvo en un tour por varias ciudades de Estados Unidos promocionando Planet Her.

El pasado 25 de febrero se estrenó la última colaboración de la cantante con el rapero Tyga en la canción Freaky Deaky, quien ya había participado con Doja Cat en Juicy.

Machine Gun Kelly

El músico oriundo de Texas es otro de los raperos que se presentarán en la cita. Durante su carrera, también ha sido conocido por su participación en diversas películas como Beyond the lights (2014) y Bird Box (2018).

A pesar de que inició su camino en la música cantando rap, el artista también se mueve por otros estilos y géneros, entre ellos, el rock. El 2021, su quinto disco de estudio Tickets to my Downfall, fue el ganador en la categoría Mejor álbum rock en los Billboard Music Awards.

Aunque inicialmente sería publicado a principios del 2020, su lanzamiento quedó relegado para septiembre de ese año. Bloody Valentine, el primer sencillo del LP, fue publicado en mayo, y para agosto ya acumulaba más de 30 millones de visitas en Youtube.

Para este año, el músico anunció el lanzamiento de Mainstream Sellout, su sexto y más reciente trabajo que verá la luz el 25 de marzo del 2022. Del nuevo disco ya se conocen dos sencillos: Papercuts, publicado en agosto del año pasado, y Emo Girl, liberado el pasado 4 de febrero.

Además de los adelantos a su próximo álbum, Machine Gun Kelly también colaboró con Avril Lavigne en su séptimo LP Love Sux, estrenado el 25 de febrero. El artista acompaña a Lavigne en Bois Lie, la segunda canción de dicho disco.

El músico también fue parte del Super Bowl Music Fest 2022. Anterior a ello, se presentó en el T-Mobile Arena en Las Vegas, donde interpretó Bloody Valentine, Emo Girl, My ex’s best friend y Papercuts.