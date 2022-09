30 años de Teatro a Mil: las grandes obras internacionales que protagonizarán la edición 2023

Cada vez falta menos para la próxima edición del Festival Internacional Teatro a Mil, una de las instancias culturales más importantes del país que se ha configurado como un panorama imperdible de los veranos. El 2023 la celebración será a lo grande: el festival presentado por la Fundación Teatro a Mil y la minera Escondida | BHP cumple 30 años de vida.

Desde su primera edición celebrada en la Estación Mapocho, el evento organizado por la Fundación Teatro a Mil ha presentado una robusta cantidad de obras, que incluyen 1.265 montajes nacionales y 568 espectáculos internacionales destacados en el mundo de las tablas. Entre sus números más recordados están La Pequeña Gigante, que en 2007 consagró a miles de familias en las calles de Santiago a lo largo de tres días.

La Pequeña Gigante, de 2007.

La Negra Ester, icónica obra criolla presentada en 1995 bajo la dirección de Andrés Pérez Araya, es otro de los shows que han marcado la historia del certamen. En una conversación pasada con Culto, la directora de la Fundación Teatro a Mil, Carmen Romero recordó el homenaje al cronista Pedro Lemebel el 2015, que se transformaría en su última aparición pública antes de fallecer por un cáncer de laringe.

“Recuerdo cuando Pedro Lemebel salió del hospital e hizo su última performance. Nos había pedido hacerla en el marco del festival, el 7 de enero del 2015. O los espectáculos gratuitos que hemos desarrollado en la calle, como los gigantes del Royal de Luxe. Nos hemos presentado en Bajos de Mena, pero también en Las Condes, para nosotros es una manera de hacer democrático el acceso a las artes de excelencia”, comentó Romero a este medio.

En concordancia con su carácter masivo y popular, la cita ya confirmó algunos de los espectáculos que serán parte de la parrilla internacional. Una lista que incluye importantes montajes que han sido elogiados por la crítica y el público en distintas latitudes, y cuyas entradas estarán disponibles a partir de este lunes vía Ticketplus. Además, la primera preventa –que se extenderá del 12 de septiembre al 16 de octubre- permitirá a los usuarios a un 40% de descuento al comprar en la web de la ticketera. Un beneficio que se suma al retorno del abono blanco, que implica un 50% de descuento en toda la programación para quienes lo adquirieron.

Sobre los montajes que protagonizarán esta nueva edición, Romero señaló que su anuncio representa “un regalo anticipado para que el público sepa con qué se encontrará en enero próximo en el Teatro Municipal de Las Condes, el Teatro Municipal de Santiago y el Centro Cultural La Moneda. Queremos celebrar en grande que hemos llegado a las tres décadas de vida gracias a las personas, que siempre esperan el festival y que nos han transformado en un espacio querido y cuidado que provoca la reflexión, la alegría y la esperanza a través de lo mejor de las artes vivas nacionales e internacionales”.

A continuación, conoce seis obras que llegarán al Teatro Municipal de las Condes, el Centro Cultural La Moneda y el Teatro Municipal de Santiago:

*Contest et légends (Cuentos y leyendas)

Del destacado dramaturgo francés Joël Pommerat, Contest et légends narra la historia de un grupo de niños que se encuentran perdidos en un mundo dominado por adultos, donde cohabitan humanos con robots. A través del análisis de un escenario futurista, el drama de Pommerat plantea una discusión sobre la infancia, el mito de la criatura artificial y la inflexión vital que implica pasar de la niñez a la adolescencia.

Nacido en la comuna francesa de Roanne, Joël Pommerat es uno de los escritores y directores teatrales contemporáneos más relevantes de la escena francesa. Comenzó a escribir en 1985 y para 1990 fundó la compañía Louis Brouillard. Se refiere a sí mismo como un “escritor de espectáculos”, pues dirige únicamente textos de su autoría.

La cita será el reencuentro del director con el festival, pues ya se había presentado en las ediciones del 2008 y el 2015 con los montajes Pinochio y Cenicienta, respectivamente. Contest et légends será una de las obras que se podrán ver en el Teatro Municipal de las Condes del 5 al 8 de enero (jueves 5 y sábado 7 a las 20 horas, el viernes 6 a las 19:30 horas, y el domingo 8 a las 18 horas).

Contest et légends de Joël Pommerat. Fotografía de Elisabeth Carecchio, gentileza de Fundación Teatro a Mil

* The elephant in the room (El elefante en la habitación)

Otro de los platos fuertes de la edición 2023 también viene desde Francia. Esta vez, de la mano de la compañía Cirque Le Roux, que debutará en la celebración de los 30 años del certamen chileno.

Los franceses traen el montaje The elephant in the room (dicho anglosajón que refiere a la presencia de un “secreto a voces”), una narrativa que mezcla las artes circenses con el teatro y el cine negro. Su estreno tuvo lugar el 2015 y desde entonces no ha parado de cosechar comentarios positivos por parte de la crítica internacional. A la fecha, la compañía lleva cerca de 400 presentaciones a lo largo del globo.

En el marco del Festival Teatro a Mil, The elephant in the room se estrenará en el Teatro Municipal de Las Condes del 24 al 29 de enero (de martes a sábado a las 20 horas y el domingo a las 18 horas).

The elephant in the room de Cirque Le Roux. Fotografía de Frank W. Ockenfels, gentileza de Fundación Teatro a Mil

*Kiss & Cry (Besar y llorar)

Se trata de otra obra que ha tenido renombre en las artes escénicas a nivel internacional. Kiss & Cry es un espectáculo dirigido por el premiado director, guionista y dramaturgo belga Jaco van Dormael, premiado en instancias como el Festival de Cannes y el Festival de Venecia por sus películas Totó, el héroe (1991) y Mr. Nobody (2009), respectivamente.

Para esta obra, el dramaturgo trabajó con la destacada coreógrafa Michèle Anne de Mey. El 2023, el montaje de la dupla belga regresa a suelo nacional a 10 años de su última presentación en el festival. En una mezcla de teatro, danza y cine, el montaje invita al público a participar en una actuación coreográfica que promete no dejar a nadie indiferente.

En esta oportunidad, Kiss & Cry se presentará por partida doble, con funciones en el Teatro Municipal de Las Condes del 11 al 15 de enero (miércoles a sábado a las 20 horas y los domingos a las 18 horas) y en el Teatro Municipal de Antofagasta el 6 de enero a las 20 horas, este último con entradas gratuitas.

Kiss and Cry de Jaco van Dormael y Michèle Anne de Mey. Gentileza de Fundación Teatro a Mil

*Jungle book reimagined

Tal como lo indica su nombre, la obra Jungle book reimagined se configura como una reinterpretación de El libro de la Jungla en código contemporáneo. ¿Qué pasaría si la historia escrita por Rudyard Kipling estuviera ubicada en un mundo golpeado por el cambio climático? Esa es la pregunta que Akram Khan, destacado director y coreógrafo británico, busca responder arriba de las tablas.

Khan no solo tiene un destacado currículum en el ámbito teatral. A lo largo de su carrera, se ha posicionado como uno de los artistas de danza más célebres y respetados de nuestros días. Su trayectoria incluye varios hitos memorables, como su participación en la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres el año 2012.

El 2023, su montaje arribará en el Teatro Municipal de Santiago del 12 al 15 de enero a las 20 horas.

Jungle book reimagined de Akram Khan. Fotografía de Ambra Vernuccio, gentileza de Fundación Teatro a Mil

*Sun and Sea (Marina)

Este es otro de los grandes elogiados de la próxima edición del festival. Sun and Sea es una performance operática originaria de Lituania que fue nada menos que la ganadora del León de Oro en la Bienal de Arte de Venecia del 2019.

La obra nos sitúa en una playa que alberga las charlas y pensamientos de sus asistentes. Sin embargo, no es una mera exposición de diálogos, pues estos son presentados en el formato de una canción. Todo esto, en un contexto contingente donde se acerca una catástrofe ecológica. Y con los espectadores observando todo desde las alturas.

Su creación y ejecución está a cargo de una triada de mujeres destacadas en sus áreas: la cineasta Rugilė Barzdžiukaitė, la dramaturga Vaiva Grainytė y la compositora Lina Lapelytė. Entre las críticas a su trabajo, destaca una reseña publicada por el portal Artnet, que afirma sin dubitaciones: “Es difícil hacer buen arte sobre el cambio climático. Sun and Sea es una poderosa excepción”.

La ópera tiene una duración de 70 minutos y tendrá lugar en el Centro Cultural La Moneda del 28 al 31 de enero.

Sun and Sea, de Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė y Lina Lapelytė. Cortesía de Fundación Teatro a Mil

*Dragons

El presente montaje es uno de los representantes coreanos que llegarán al festival, de la mano de la connotada coreógrafa Eun-Me Ahn. Su arribo en nuestro país se dará luego de una serie de exitosos espectáculos que interpelaron a múltiples generaciones en Corea, desde adultos mayores hasta adolescentes.

En Dragons, la creadora invita a cinco jóvenes bailarines oriundos de distintos países de Asia nacidos en el año 2000. El fin es que cada uno de ellos manifieste en las tablas sus esperanzas y bailes tanto contemporáneos y tradicionales. El innovador ejercicio muestra cómo las nuevas generaciones del país siguen apegadas a elementos simbólicos de su bagaje cultural, al mismo tiempo que se presentan como una juventud ultra-conectada.

Una reseña del medio Luxembourg Times la define como “más que K-pop y Kabuki. Es un derroche de color, sonido, movimiento ininterrumpido y hologramas, mientras artistas de la Generación Z combinan estilos de danza modernos y tradicionales”.

Dragons se presentará en el Teatro Municipal de Las Condes del 17 al 19 de enero a las 20 horas.