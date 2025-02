El historial de tuits polémicos y críticas de comediantes chilenos que el venezolano George Harris podría sepultar

Desde que se anunció a George Harris como parte de la parrilla del Festival de Viña, diversos usuarios de redes sociales difundieron sus antiguas opiniones sobre temas como el socialismo en la región o la figura de Salvador Allende, además de extractos de rutinas donde criticaba y se reía del presidente Gabriel Boric.

Al ver el revuelo causado, el comediante pidió disculpas por sus dichos en las redes sociales y en el program Only Fama de Mega, “quiero pedirle disculpas al pueblo chileno”, señaló en ese momento.

Sin embargo, los comentarios y críticas negativas no cesaron, fue tanta la polémica que Harris se reunió con la organización del festival para exponer sus inquietudes. Por su parte, Mega y Bizarro lo respaldaron desde el primer momento.

El comediante expresó su gratitud por la oportunidad de participar en el Festival de Viña del Mar, un sueño que albergaba desde su infancia, cuando veía a compatriotas como José Luis “Puma” Rodríguez y Catherine Fulop (quien fue elegida reina del certamen en 2009) triunfar en la ciudad jardín.

José Luis “Puma” Rodríguez y Catherine Fulop

Según un testigo de aquella reunión, el comediante se mostró visiblemente inquieto, asustado, confundido y preocupado ante la situación. Tras el anuncio de su participación en el evento, Harris comenzó a revisar sus redes sociales, encontrándose con una avalancha de mensajes que calificó de “increíbles”.

Según sus declaraciones, él sabía que los chilenos expresaban su descontento con recetas de cocina, pero esta vez se encontró con amenazas, incluso de muerte, advirtiéndole que tuviera cuidado con lo que comiera en Chile.

Esta situación lo desestabilizó y le provocó una gran angustia. Ante el difícil panorama, Harris se puso en contacto con personas cercanas en Chile, quienes le confirmaron la hostilidad en redes sociales, pero también le explicaron que estas plataformas tienden a magnificar este tipo de conductas.

En la reunión con los ejecutivos, Harris evaluó la opción de no presentarse en Viña, aunque finalmente decidió seguir adelante. Además, se puso una denuncia en Fiscalía contra la persona que amenazó de muerte al comediante venezolano.

¿Peligra George Harris para el Festival de Viña?

Reacciones de los comediantes chilenos

El asunto escaló tanto que fueron varios los humoristas que dieron su opinión sobre George Harris, quien será el encargado de la primera noche del Festival de Viña.

Beto Espinoza elogió el éxito de Harris como comediante, pero criticó su excesivo uso de localismos y la falta de humor en los chistes políticos.

Citando a su colega Jimmy Águila (también humorista) dijo lo siguiente: “Me sumo a sus palabras, porque dijo que cuando uno está ligado a la comedia y hace humor, tiene que decir las cosas con humor”.

“Pero en este caso él (Harris) hace una mofa y una crítica sin humor. Hace un comentario político directo, de Gabriel Boric, también de Allende. Cuando tú haces humor político, haces humor, primero que todo, pones en la balanza el humor y ahí va acompañado de la crítica a quien sea”, señaló.

“Si tú lo ves, te das cuenta que no hay humor”, sentenció.

Por otro lado, Edo Caroe en una entrevista con Radio 13c, fue consultado por Harris y abordó la polémica que lo rodea.

“No lo conozco y lo único que me importa de un comediante es que sea chistoso”, comenzó diciendo.

“Me da lo mismo su opinión política. No estoy de acuerdo con él, al menos en lo que ha expresado políticamente, pero eso no me importa como comediante”, prosiguió el humorista.

“No me importa que haya personas con opiniones políticas distintas, menos los comediantes. Solo me importa que sea chistoso. Y, al parecer no lo es, con los chistes que han mostrado, que ha hecho en estas cuñas que le han sacado... Pero no conozco bien su trabajo, esa es la verdad”, finalizó.