“Es una artista de pies a cabeza”: la relación de admiración entre Mon Laferte y el mexicano Carin León

Esta noche llega a la Quinta Vergara Carin León, reconocido cantante de música regional mexicana. El artista de 35 años se presentará después de Carlos Vives y del comediante chileno Edo Caroe, en lo que será la tercera jornada del evento, tras la reprogramación de la jornada del martes 25.

El músico ganó recientemente un Grammy en la categoría de Mejor Álbum Regional Mexicano y Texano, con su disco Boca chueca, vol. 1 (2024), que contiene canciones como Cuando la vida sea trago y Otra vez.

Su exitosa trayectoria lo ha llevado a colaborar con reconocidos intérpretes, entre ellos la chilena radicada en México, Mon Laferte. Famosa es la interpretación de ambos en el tema Se me va a quemar el corazón (2021), escrito por la ex chica Rojo.

“Me voy a aguantar lo fan”, dijo Mon Laferte al momento de presentar a Carin León en uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, en 2022. “México te abraza, Dios te bendiga”, le respondió el cantante de corridos al terminar de cantar.

La historia de Carin León con Chile es relativamente reciente. Oscar Armando Díaz de León Huez (su nombre real), estuvo en Chile en noviembre de 2023 y en agosto de 2024, presentándose el Movistar Arena.

En una entrevista con FMDos, en 2023, dijo estar colaborando con Mon Laferte en una de sus canciones. “Estamos trabajando en una canción de mi autoría y la verdad que entre los tiempos que traía entre lanzamientos y todo, no hemos logrado aterrizarla. Pero esperemos ahora que ya también empezamos a descansar en diciembre, queremos terminar todo eso que tenemos pendiente. Mon es una artista de pies a cabeza, una artista completísima y una persona que admiramos muchísimo”, dijo en esa oportunidad.

La chilena también ha manifestado su admiración por el mexicano. ”Me gusta mucho Carin León, he estado oyendo un montón de su música últimamente, y mi mejor amigo Jalil, es el que todo el tiempo me pasa música, y a hora soy superfan y me encantaría colaborar con él”, declaró Mon Laferte.