Arcade Fire entre un divorcio, acusaciones y un tibio álbum: ¿qué pasa con la gran gloria del indie?

La noticia remeció el corazón de los fans de Arcade Fire el pasado viernes 31 de octubre. El músculo fundamental del grupo, los músicos Win Butler y Régine Chassagne, anunciaron el fin de su matrimonio de 22 años.

En las redes del grupo hubo una publicación que dio cuenta del divorcio. “Después de un largo y querido matrimonio, Win y Régine han decidido separarse. Siguen queriéndose, admirándose y apoyándose mutuamente mientras crían juntos a su hijo”.

Eso sí, la publicación aclaró que el quiebre no implica el fin de la exitosa agrupación. “Su trabajo en Haití con KANPE continúa y su vínculo como almas gemelas creativas perdurará, al igual que Arcade Fire. La banda les envía su amor y espera verlos pronto en la gira”.

Los últimos años para los canadienses han estado marcados por la tensión. Sobre todo para Butler, quien entre septiembre y noviembre del 2022 enfrentó una serie de acusaciones de abuso sexual. En las primeras, las denuncias fueron de tres mujeres y una persona que se identificó como género fluido, las cuales fueron consignadas por el portal estadounidense Pitchfork.

Supuestamente, los hechos habrían ocurrido entre 2015 y 2020, período en que las denunciantes tenían entre 18 y 23 años. Por su lado, Butler tenía entre 36 y 39, en plena efervescencia por el éxito del álbum Reflektor (2013), que apuntaló la popularidad del grupo.

Estas detallaron que el músico, hoy de 42 años, las presionó y las forzó a tener interacciones de alto contenido sexual. Incluso, una de ellas señaló que en 2017 intentó suicidarse tras tener relaciones sexuales con él. En general, se trataba de contactos que se acordaban vía redes sociales, en conversaciones que luego derivaban en intercambios que bien pueden calificar en el sexting. Las denunciantes, por ejemplo, detallan que Butler les enviaba fotos de sus genitales.

Si bien, Butler admitió las relaciones extramatrimoniales, dijo que todos los encuentros sexuales fueron “consensuales”. Y se defendió con un comunicado: “Nunca he tocado a una mujer en contra de su voluntad, y cualquier implicación que tenga es simplemente falsa. Niego con vehemencia cualquier sugerencia de que me obligué a una mujer o exigí favores sexuales".

Pero el episodio solo había comenzado. Luego, en noviembre del 2022 surgieron más acusaciones. Esta vez, de parte de una chica que se identificó como Sabina, quien describió su relación como “abusiva”. Ella tenía 22 años cuando conoció al músico y él 35. Butler ya tenía fama mundial con Arcade Fire, y ella acababa de dejar un grupo religioso estricto y se había mudado a Montreal, donde estaba tomando clases en la universidad y trabajando en un café.

“Era una relación abusiva en curso. Fue emocionalmente abusivo, manipulador, tóxico y usando su dinámica de poder para explotar mi cuerpo en momentos que eran convenientes para él. Me conoció cuando yo era tan vulnerable”, señaló la chica a Pitchfork.

En su relato, Sabina afirmó que conoció a Butler en 2015 en el café donde trabajaba, y que pronto comenzaron a hablar y enviar mensajes de texto. Sabina estaba saliendo con alguien en ese momento y dijo que el músico ocasionalmente le preguntaba si ella y su novio ya habían terminado. “En general, fue una dinámica abusiva. Fue realmente agresivo, y sentí que tenía que hacer lo que dijo. No me sentía muy cómoda con algunas de las cosas que me pedía que hiciera, pero las hacía de todos modos. Y eso es, en última instancia, deshumanizante”.

Sabina y Butler continuaron viéndose ocasionalmente durante aproximadamente otro año, y su relación finalmente terminó en junio de 2018. En esta oportunidad, Butler no se refirió a los hechos y simplemente continuó en gira con el grupo.

En 2022, el grupo se vio sacudido por la salida del multiinstrumentista Will Butler en sus filas, uno de los miembros del núcleo duro del grupo. Tras la partida del músico por sus ganas de emprender un rumbo distinto (en sus palabras a La Nación, de Argentina: “Mi camino era otro, las cosas estaban yendo en una dirección distinta para mí”), vino el remezón por las acusaciones.

Pero Arcade Fire continuó en la carretera. En 2024 el conjunto se presentó en el Lollapalooza Chile, donde sumaron la compañía de la cantante nacional Javiera Parra. Pese a las acusaciones y tensiones, Arcade Fire demostró que sigue siendo una formidable banda en directo.

En el plano de los discos, su última placa fue Pink Elephant, un álbum amargo, lejos de sus títulos más gloriosos como el fundamental Reflektor (2013). Con la producción de Daniel Lanois, se trata de un disco muy personal, musicalmente ecléctico, pero recibido con impresiones mixtas de la crítica, de alguna forma, el LP trasunta las tensiones por las que ha pasado el conjunto en estos últimos años.

De hecho, la crítica despachó impresiones mixtas sobre el disco. En su reseña para Rolling Stone, el crítico Will Dukes le da tres estrellas de cinco posibles. “El álbum en sí ofrece armonías pintorescas y ritmos potentes, al estilo de We, que se superponen al ritmo autoritario de Reflektor de 2013. Si bien las 10 canciones de Pink Elephant no se acercan al rango magistral de Reflektor, a menudo resulta dulce, seductor y directo: un manifiesto catártico en miniatura”.

The Telegraph calibró el alcance del álbum y también lo situó en su contexto. Era algo inevitable. “Pink Elephant no tiene la misma arrogancia que álbumes anteriores. Es casi demasiado personal, como escuchar a un predicador implorando el perdón de su rebaño. Sin embargo, la potencia absoluta de Arcade Fire en pleno apogeo debería ser suficiente para restaurar la fe de cualquier pecador en el rock and roll”.

Por ahora, el futuro de la banda no parece tener fisuras, pero habrá que estar atentos a ver si acaso las consecuencias del divorcio Butler-Chassagne dejan más esquirlas.