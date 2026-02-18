SUSCRÍBETE
    Bad Bunny a la pantalla: protagonizará su primera película dirigida por Residente y con Edward Norton y Javier Bardem

    Porto Rico, un "western caribeño", será la primera película protagonizada por la estrella del pop, con el debut de René Pérez en la dirección. El cast suma a figuras de Hollywood como Edward Norton, Javier Bardem y Viggo Mortensen.

    Por 
    Equipo de Culto
    Bad Bunny en el Estadio Nacional Foto: Pedro Rodríguez

    No solo hizo historia como el primer número totalmente en español en el Super Bowl, o como ganador del Álbum del Año en los Grammy. Bad Bunny, la mayor estrella mundial de la música, protagonizará su primera película.

    Aunque ya ha participado en producciones como Bullet Train con Brad Pitt y Caught Stealing del director Darren Aronofsky, esta vez el “Conejo malo” tendrá el rol principal.

    Según informó Variety, el filme se llama Porto Rico, y será dirigido por René Pérez Joglar, Residente, en su debut en la dirección cinematográfica. El elenco suma a figuras de Hollywood de la talla de Edward Norton, Javier Bardem y Viggo Mortensen.

    No se sabe en demasía sobre la trama del filme. Al respecto, Variety la describe como un “western caribeño épico” y una “narrativa apasionante inspirada en hechos reales” sobre los orígenes de Puerto Rico. No se ha revelado la sinopsis oficial.

    “Desde niño he soñado con hacer una película sobre mi país. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia”, dijo Pérez Joglar, Residente, en declaraciones compartidas por los medios. “Esta película es una reafirmación de quiénes somos, narrada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”.

