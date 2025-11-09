OFERTA ELECCIONES $990
    Banda británica Massive Attack asiste a partido de Palestino antes de su show en el Fauna Primavera

    El grupo de trip hop asistió al duelo entre el club local y el campeón Coquimbo Unido en La Cisterna, donde fue recibido por el club árabe, que agradeció su constante apoyo a la causa palestina.

    Por 
    Roberto Martínez

    Una inesperada visita internacional sorprendió este sábado en el Estadio Municipal de La Cisterna. El club Palestino informó a través de sus redes sociales que la reconocida banda británica Massive Attack asistió al duelo ante Coquimbo Unido, donde los “piratas” se impusieron por 2-1, sumando su decimoquinta victoria consecutiva en el Campeonato Nacional.

    “Hoy, en nuestro duelo ante Coquimbo Unido, recibimos la especial visita de la reconocida banda de trip hop Massive Attack. Provenientes de Inglaterra, no solo destacan por su música, sino también por su constante apoyo y compromiso con la causa palestina. ¡Gracias por visitar la casa de todos los palestinos!”, publicó el club en su cuenta oficial de X, junto a una fotografía de los músicos en el recinto.

    La agrupación, pionera del trip hop y conocida por éxitos como Teardrop, Angel y Unfinished Sympathy, se encuentra en Chile para participar en el Festival Fauna Primavera 2025, que se desarrolla este fin de semana en el Parque Ciudad Empresarial.

    Su presentación está programada como el cierre del evento, la noche de este sábado 8 de noviembre, siendo la tercera vez que el grupo se presenta en el país, tras sus actuaciones en 2004 y 2010.

    Apoyo a la causa palestina

    Massive Attack ha expresado en múltiples ocasiones su respaldo a la causa palestina y su crítica a las políticas del gobierno israelí en Gaza y Cisjordania.

    En años recientes, la banda ha participado en campañas de boicot cultural contra Israel y ha utilizado su plataforma artística para denunciar violaciones a los derechos humanos en la región.

    Por ello, tanto hinchas como adherentes a la causa destacaron la presencia del conjunto musical en el estadio de Palestino -institución que históricamente ha representado a la comunidad árabe y palestina en el país-.

