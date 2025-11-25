Chumbekes disimula en su nueva etapa
Disimular, se llama el nuevo sencillo que será parte del nuevo EP de la banda nortina cultora de la cumbia.
Chumbekes lanza Disimular, su nuevo single con el que adelantan un nuevo EP. Se trata de un tema inspirado en una historia real, que aborda una situación en que pese a la inminente ruptura se busca revindicar el vínculo sano entre dos personas.
“Esta canción crea un lugar para habitar cuando pasa la tormenta, y al mismo tiempo es una canción de amor desesperada. Habla de esa calma solitaria e inquieta que solo es acompañada por recuerdos y anhelos presos de la imaginación y el deseo, pero lejanos a la acción. Ese momento en el que deseamos, aunque sea una vez más, que todo vuelva a ser dulces y rosas”, comenta la banda sobre Disimular.
El single ademas cuenta con un video dirigido por Jorge Marengo, quien encara y expone las ironías que resultan al superponer la resignación con el deseo de reencontrarse, el dolor con el amor latente, y las ganas de reparar el corazón con romperlo todo.
Formados en 2013, Chumbekes, ha publicado un disco homónimo (2016) y variados singles en que han colaborado con artistas como María José Quintanilla, Los Viking 5, entre muchos otros.
Escucha Disimular a continuación
