SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

¿Cómo está el lineup de Lollapalooza Chile 2026? Esto opinan los especialistas

Consultados por Culto, un grupo de especialistas en música popular le da una mirada el line-up del Lollapalooza 2026. En general, lo consideran de buen nivel y que apunta a las nuevas generaciones. Destacan las incorporaciones de estrellas actuales como Sabrina Carpenter, con nombres más clásicos, como Deftones, Los Bunkers y Quilapayún. “Uno de los más contundentes”, “bien amplio”, “apelan a una nueva generación”, aseguran.

Pablo Retamal N.Por 
Pablo Retamal N.
¿Cómo está el lineup de Lollapalooza Chile 2026? Esto opinan los especialistas

Se acaba de revelar el cartel del Lollapalooza 2026, que incluye nombres que conversan con las nuevas generaciones y el pop más contemporáneo, como Sabrina Carpenter, Tyler, the Creator, Chappell Roan, Skrillex, Lorde y Doechii. También hay algunos representantes capitales como Deftones. En los chilenos, destacan Los Bunkers, Young Cister, Akrilla, Gepe, Manuel García, 31 Minutos y los históricos Quilapayún.

¿Qué opinan de este cartel los especialistas? Para el crítico de Culto Marcelo Contreras se trata de un buen line-up. “Creo que este es uno de los más contundentes que ha ofrecido el festival. La presencia de Sabrina Carpenter grafica el instinto de Lollapalooza de tener a las máximas estrellas pop del momento y ella indiscutidamente lo es”.

Por su lado, Martina Orrego, de radio Los40, indica: “En términos generales, yo creo que tiene unos grandes cabezas de cartel, súper esperados, bastante diversos también. Hay artista como bien trendy, de diferentes estilos, por supuesto, tenemos a Yami Safide, Addison Rae, Judeline, también las chicas de Katseye. Creo que ahí también eligieron algunos nombres muy importantes que apelan a una nueva generación súper digital”.

El director de radio Futuro, Rainiero Guerrero, comenta por su lado: “Creo que el cartel está bastante equilibrado, me gusta. Lo encuentro bien amplio, para todos los gustos. De alguna manera se retoma el camino para ofrecer cierta transversalidad en los públicos. Eso se ve de la mano de los cabezas de cartel, Sabrina Carpenter que es una de las que va hacia arriba y está en el top de línea, Deftones que están de vuelta. Turnstile, que es de la nueva generación, lo que está pasando en el rock. A mí me gusta el cartel, creo que está entretenido.”.

Sabrina Carpenter

Marcelo Contreras añade: “Creo que si tenemos que pensar en otro nombre femenino, del amplio firmamento femenino que existe hoy en día, sería Chapell Roan. A veces, ella hace noticia más por elementos extra musicales que por otros motivos, pero por cierto es una de las grandes figuras pop del momento”.

En el ámbito pop, Contreras además destaca a la neozelandesa Lorde. “Una figura totalmente consagrada dentro del formato pop pero un pop mucho más interesante, por cierto mucho más creativo, más oscuro. Creo que también llega en un buen momento, en un retorno discográfico así que tenerla en Lollapalooza me parece que es uno de los grandes aciertos. También el regreso de Skrillex, que es un artista que ya hemos tenido en en varias ocasiones”.

Lorde por Claudia Jaime ok la-tercera

Guerrero pone el acento en un aspecto llamativo: “Por segundo año consecutivo, el mundo de lo urbano queda más afuera, luego del impacto de la edición 2023, como que se retoma más el camino de la banda. Hay más transversalidad del público en general, que también tiene más capacidad de financiar este tipo de eventos”.

Contreras también suma un nombre importante: “Tyler, the Creator creo que llegan en un excelente momento musical, creativo. Me parece que es lejos una de las estrellas más interesantes que ha dado el hip hop en el último tiempo con discos súper creativos, interesantísimos y que salen de los clichés del hip hop”.

¿Una curiosidad? Contreras menciona a Lewis Capaldi. “Me resulta llamativo, es una de las grandes estrellas. Tiene que ver mucho con lo que es su biografía que es compleja”.

En el rock, está el caso de Deftones. “A esta altura, unos clásicos del metal alternativo, que han sacado un discazo, Private music. Definitivamente, uno de los discos del año y uno de los grandes álbumes de de una carrera que además no tiene trabajos flojos. Deftones tiene treinta años de carrera y la verdad es que llegan un excelente momento", asegura Contreras.

¿Y los chilenos?

En la parte de los artistas nacionales, dice Rainiero Guerrero, “Los Bunkers como cabeza de cartel creo que habla muy bien de esta curatoría. Me encanta que esté Hesse Kassel, de las bandas de la nueva escena chilena que son increíbles, ahí hay un futuro de rock chileno que está muy bueno. Anttonias también, creo que hay algo entretenido ahí”.

“Hay harta música chilena más vieja escuela -dice Martina Orrego-. Los proyectos me llaman mucho la atención y me gusta que también hay espacio para proyectos paralelos de artistas que tienen carrera en solitario, como Claudio Valenzuela Trío, Cristóbal Briceño, o Niebla Niebla que es lo de Princesa Alba. Así que está interesante por ese lado la diversidad”.

Los Bunkers.

Contreras opina: “Tenemos gente que está absolutamente probada como Los Bunkers o Young Cister. Uno no puede dejar de mencionar que el hecho que esté Quilapayún, me parece fenomenal. Son grandes clásicos de nuestra música popular por casi sesenta años, así que más que merecido que estén en en el festival. Lo mismo Manuel García que es un neoclásico de nuestra escena. El regreso de Rubio, que ya es una regalona de Lollapalooza pero siempre tiene un show de categoría. Cristóbal Briceño, por cierto, que para mi gusto es el solista más interesante que hemos tenido en nuestra escena en los últimos 5, 10 años”.

Young-Cister-2-ok.jpg la-tercera

¿Faltó alguien? Marcelo Contreras dice: “Este Lollapalooza ofrece un lineup completa y absolutamente contundente que creo que tiene pocos flancos. Si ya te quieres poner muy exquisito a mí me habría me habría encantado tener a Model/Actriz o a Charli XCX, pero ya vino”.

Martina Orrego plantea: “Creo que para el público siempre va a faltar un poquito de rock, que igual está presente. Tenemos a Tom Morello, 2 Minutos, pero me imagino que siempre para muchas personas va a faltar un poquito. Creo que también podría haber ahí un poquito más de K-pop”.

Rainiero Guerrero opina: “Yo siempre voy a querer ver a Elvis Costello, y siempre he deseado que lo sumen a carteles como este para poder verlo porque si no es medio difícil. Quizás un David Byrne, que vino la otra vez con el American Utopia y ahora que está lanzando disco nuevo hubiese sido bonito haberlo sumado. Pearl Jam siempre aparece en el mapa como banda que supuestamente va a venir. Ahora, uno ya entiende cómo funciona Lollapalooza y por mi parte está todo bien, son los artistas que tienen que estar, creo que la curatoría está buena”.

Lee también:

Más sobre:MúsicaLollapalooza 2026Sabrina CarpenterTyler, the creatorLordeDeftonesLos BunkersQuilapayúnMúsica Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Corte fija audiencia para resolver desafuero del diputado Joaquín Lavín

Diputados acusados: la ventana constitucional para la posible destitución de Ojeda y Pérez

Matthei y Magdalena Piñera organizan cita con exautoridades del expresidente en medio de descuelgues en favor de Kast

Continúan los desmarques a Matthei: tres exsubsecretarios de Piñera se suman a equipos de Kast

Ministro Cataldo aborda polémicos dichos de Carmona contra Marcel: “No sé si son declaraciones contra el gobierno”

Gobierno se distancia de Trump y países de la región que declaran como “terrorista” a supuesta organización liderada por Maduro

Lo más leído

1.
Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

2.
Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

3.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

4.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

5.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Corte de agua en Santiago: revisa las comunas afectadas, horarios y puntos de abastecimiento

Corte de agua en Santiago: revisa las comunas afectadas, horarios y puntos de abastecimiento

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Corte fija audiencia para resolver desafuero del diputado Joaquín Lavín
Chile

Corte fija audiencia para resolver desafuero del diputado Joaquín Lavín

Diputados acusados: la ventana constitucional para la posible destitución de Ojeda y Pérez

Matthei y Magdalena Piñera organizan cita con exautoridades del expresidente en medio de descuelgues en favor de Kast

Sernac presenta demanda colectiva contra CGE por cortes en Mejillones
Negocios

Sernac presenta demanda colectiva contra CGE por cortes en Mejillones

Millonaria venta: Reconocida cadena internacional de institutos de inglés se desprende de sus sedes en Chile

“El Comité de Ministros revisará en un mes los US$7.000 millones que esperan su aprobación”, Quiroz lanza la primera medida proinversión de Kast

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura
Tendencias

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura

Qué se sabe del despliegue de 8 buques de guerra de EEUU para combatir a los carteles y cómo inquieta a Venezuela

Por qué el Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar pronto

Cara a cara en Luque: Conmebol recoge descargos y cita a Independiente y a la U para dirimir la tragedia de Avellaneda
El Deportivo

Cara a cara en Luque: Conmebol recoge descargos y cita a Independiente y a la U para dirimir la tragedia de Avellaneda

Sorteo de Champions League: Real Madrid vuelve a cruzarse en el camino del City de Josep Guardiola

El elemento clave para el Superclásico que Colo Colo se juega en el Arengazo

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

¿Cómo está el lineup de Lollapalooza Chile 2026? Esto opinan los especialistas
Cultura y entretención

¿Cómo está el lineup de Lollapalooza Chile 2026? Esto opinan los especialistas

Lollapalooza Chile apunta a la nueva generación y vienen Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler, the Creator y Deftones

Así se hizo Millonario, el documental sobre supuesto ganador del Kino: “En un minuto empezó a pelear por limpiar su imagen”

Ataques rusos a las oficinas de la delegación de la UE y del British Council en Kiev desatan tensión diplomática entre Europa y Moscú
Mundo

Ataques rusos a las oficinas de la delegación de la UE y del British Council en Kiev desatan tensión diplomática entre Europa y Moscú

La ONU condena el “inaceptable” ataque de Rusia contra Kiev y reclama “el fin inmediato” de los bombardeos

Abuelos en la “pobreza degradante” y jóvenes invirtiendo en la bolsa: La crisis de las pensiones en Alemania

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Paula

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”