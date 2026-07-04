Crítica de discos y singles: Congreso más vivo que nunca, Macedonia es potencia y Zzzahara en transformación

*Ángel ¿dónde estás? - Congreso

El fraseo en el tambor del siempre notable “Tilo” González abre la relectura de Congreso para Ángel ¿dónde estás? Un tema original del álbum Por amor al viento (1995) que el grupo lanza como primer adelanto de Congreso Invita, un nuevo disco en vivo que se suma a su discografía de directo. Sostenida sobre una melodía muy definida, la canción se mueve entre la reflexión y la nostalgia. “Un trozo de cielo/En la pared/El polvo en las fotos/Silencio de mar”, canta Pancho Sazo, evocando los días juveniles y la fantasía de ver un ángel en la provinciana Quilpué. Luego, la canción avanza hacia un segmento con modulación, en que la observación se abre hacia el dolor. “Hoy me disparan por la espalda/Y no es la primera vez/Que caigan sobre mi cuerpo”, sigue.

La coda se extiende hacia un segmento dominado por la Stratocaster de Ángelo Pierattini, en el guiño a While my guitar gently weeps, que suena como otra canción, dentro de la misma. La estructura del tema avanza sin detenerse, un poco a lo Happiness is a warm gun, aunque subrrayando la letra. Así, la referencia Beatle no suena aislada y dialoga con el resto de la composición (Felipe Retamal).

*Macedonia - Macedonia

Desde que se conocieran en la adolescencia, los músicos Federico Dannemann, Jorge Delaselva y Pedropiedra retoman en la banda Macedonia la idea de un proyecto conjunto. Una idea, que pudo ser una anécdota del pasado, se vuelve carne en una nueva superbanda. Y aunque tienen un rodaje tocando juntos (Delaselva y Dannemman han acompañado a Pedropiedra), este proyecto suena a la suma de sus integrantes y prescinde del interés por hacer música comercial. La canción de apertura, titulada como el grupo, lo deja en claro con sus armonías vocales y machacante riff.

En Muerte, exploran un costado más rockero y una letra entonada casi a la manera del blues. El álbum también incluye la instrumental Surf de Rio, que evoca la cumbia psicodélica peruana y es la que rompe la dinámica del disco. También destaca el funk desopilante de Carne con papas, la única recuperada de sus días juveniles. La oreja pop de Pedropiedra se hace notar en Tierra Sagrada y su lisérgica versión de Muchacha (ojos de papel), funciona como un cierre efectivo para un disco -por ahora solo disponible en vinilo- que presenta al proyecto y traza su ecléctico universo musical (Felipe Retamal).

*Distant lands - Zzzahara

La portada de Distant lands, el cuarto trabajo de Zzzahara -artista queer de California, de madre filipina y padre mexicano- lo dice todo: un cohete en el espacio con una chica a bordo que pretende romper con algo terrenal, pero que por si las moscas lleva un teléfono satelital en caso que necesite una conexión con su pasado lejano. Su trabajo ha sido encasillado en el género shoegaze, aunque en realidad se acerca más al pop, al menos en este último disco.

En las letras de sus canciones, Zzzahara aborda el amor, la lujuria y sobre todo el autodescubrimiento, ese tránsito complejo que emana de tanto en tanto. Esa ruta lírica la contrapone con atmósferas de guitarras repletas de efectos, pero sin descuidar las melodías. En My little dove Zzzahara habla de la muerte de su hermano y en Speedracer sobre la vulnerabilidad. En el universo de este artista se transmite también el miedo a la fragilidad, a estar solo y a tomar decisiones cruciales, de esas que pueden ser una contradicción en sí misma, de esas que provocan dolor y poca empatía. “Nunca tuve la comodidad en mi vida para simplemente relajarme”, dice. Buen álbum (Alejandro Tapia).