De Interpol a Men I Trust: Lollapalooza 2026 anuncia sus sideshows

    Culto

    Lollapalooza Chile 2026 suma nueva energía a la semana del festival con una serie de sideshows imperdibles, protagonizados por artistas que han marcado la escena a nivel global. Cinco fechas para vivir de cerca a proyectos fundamentales del indie, rock alternativo y la electrónica contemporánea.

    Viagra Boys abrirá la ruta de presentaciones el 11 de marzo en Sala Metrónomo. El grupo sueco se ha convertido en uno de los nombres más rupturistas del post-punk moderno, con álbumes como Street Worms y Cave World, y un sonido cargado de ironía que les ha permitido conquistar escenarios de Europa y Estados Unidos. Su propuesta cruda e irreverente los ha consolidado como uno de los actos más comentados de la última década. Entradas disponibles vía PassLine.

    El 12 de marzo será doble: Men I Trust llegará a Sala Metrónomo con su dream pop suave y atmosférico que los ha llevado de ser un proyecto autodidacta de Quebec a convertirse en uno de los nombres esenciales del indie global. Con una estética sonora minimalista, la voz de Emma Proulx y éxitos como “Show Me How”, la banda cuenta con millones de reproducciones y presentaciones en festivales de todo el mundo. Tickets a través de PassLine.

    Esa misma noche, Interpol actuará en el Teatro Caupolicán. Referentes absolutos del revival post-punk y uno de los grupos más influyentes del rock de los 2000, han construido una discografía fundamental que incluye Antics, Our Love to Admire y su debut Turn On the Bright Lights, considerado uno de los mejores álbumes de su era. Paul Banks y compañía llegan en un momento de plena vigencia internacional. Entradas disponibles en Puntoticket.

    El 16 de marzo será el turno de TV Girl en Blondie. El trío estadounidense, que mezcla pop retro, electrónica ligera y sampleos que evocan la cultura lo-fi, se ha convertido en un fenómeno digital gracias a canciones como “Lovers Rock” y “Not Allowed”, que han arrasado en TikTok y plataformas de streaming. Su identidad sonora única y estética nostálgica los posiciona como uno de los actos más singulares del panorama indie actual. Tickets vía PassLine.

    También ese día, DJO, el proyecto musical de Joe Keery, llegará al Teatro Coliseo. El actor y músico estadounidense ha sorprendido con un sonido que fusiona synth-pop, psicodelia y una producción envolvente que brilla en discos como Twenty Twenty y DECIDE. Su crecimiento sostenido, crítica favorable y una propuesta visual muy cuidada lo han convertido en una de las revelaciones más aplaudidas del pop alternativo contemporáneo. Entradas disponibles en Puntoticket.

