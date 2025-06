El regreso de un grande: David Byrne anuncia nuevo disco

David Byrne, leyenda de la música popular, anunció este 10 de junio, Who Is the Sky?, su nuevo álbum desde el aclamado y galardonado American Utopia de 2018.

El álbum fue producido por el ganador del Grammy Kid Harpoon (Harry Styles, Miley Cyrus), mientras que sus 12 canciones fueron arregladas por los integrantes del conjunto de cámara neoyorquino Ghost Train Orchestra.

El álbum incluye colaboraciones como las de St. Vincent (con quien ya trabajó en el disco Love this Giant, 2012), Hayley Williams de Paramore, el baterista Tom Skinner de The Smile y el percusionista de American Utopia, Mauro Refosco.

“A mi edad, al menos en mi caso, aparece una actitud de ‘me importa un carajo lo que la gente piense’”, dice Byrne. “Puedo salir de mi zona de confort sabiendo que más o menos ya sé quién soy y lo que hago. Dicho esto, cada nuevo conjunto de canciones, incluso cada canción, es una nueva aventura”.

Junto con el anuncio, se puede escuchar el primer adelanto, Everybody Laughs. También ya está disponible su video oficial, dirigido por el artista multimedia Gabriel Barcia-Colombo.

El álbum Who Is the Sky? estará disponible desde el próximo 5 de septiembre. En el mismo mes, comenzará su gira mundial, que por ahora solo tiene fechas en Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda, Europa y Reino Unido.

Escucha Everybody Laughs a continuación