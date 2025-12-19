SUSCRÍBETE POR $1100
    GAM homenajea a Gabriela Mistral a través de las artes visuales

    “La ronda infinita” es una nueva exposición que reúne el talento de 28 artistas mujeres que homenajean la vigencia de la poeta a 80 años del Nobel. La exhibición, curada por Josefina de la Maza, es gratuita y estará disponible en la sala de artes visuales GAM hasta el 28 de febrero.

    Por 
    Equipo de Culto
    GAM homenajea a Gabriela Mistral a través de las artes visuales

    La figura, legado y vigencia de Gabriela Mistral llega a GAM con “La ronda infinita”, exposición que busca celebrar los 80 años del premio Nobel de la poeta con una recopilación de obras de 28 artistas mujeres de distintas generaciones.

    Organizada por el Ministerio de las Culturas y GAM, la exhibición presenta más de 50 obras que incluyen instalación, dibujos, videos, escultura, xilografía, artesanía, textil, cerámica, óleos, fotografía, tapiz, serigrafía, entre otras, creadas entre 1960 y 2025.

    Curada por Josefina de la Maza, la muestra propone un diálogo contemporáneo con los temas que atraviesan la obra mistraliana: la relación profunda con la naturaleza, los cuidados, la pedagogía y la experiencia femenina. La muestra reivindica así estas temáticas presentes en sus obras “Ternura” (1924), “Poema de Chile” (1967) y “Grandeza de los oficios” (1979).

    Entre las artistas destacan Elisa Balmaceda, Gracia Barrios, Carolina Bassi, Catalina Bauer, Roser Bru, Paulina Brugnoli, Paula Coñoepan, Paula Dittborn, Nury González, Laura Rodig, Cecilia Vicuña, entre otras. Las obras provienen de colecciones privadas y también de CNCA, Biblioteca Nacional, MNBA, MAC, Fundación Roser Bru y Museo Gabriela Mistral de Vicuña.

    El nombre de la exposición proviene del verso “¿En dónde tejemos la ronda?”, donde Mistral imagina una ronda en que niñas, niños y naturaleza se enlazan en un gesto de confianza, comunidad y creación colectiva. La muestra retoma ese espíritu para iluminar su resonancia en un presente marcado por crisis ambientales y desigualdades. Desde allí, las obras reunidas invitan a pensar diversos futuros posibles.

    “Estamos muy contentos de inaugurar esta muestra y cito a la propia curadora, que dice: ‘¿Cuántas gabrielas hay en Gabriela? ¿Cuántas versiones e imágenes pueden existir de una misma? Niña, joven, mujer, madre, amante, alumna, maestra, poeta, intelectual, diplomática’. Siempre pensamos que precisamente desde las artes visuales, se podía abordar todas estas múltiples gabrielas”, comentó el secretario ejecutivo de Artes de la Visualidad del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Alfonso Arenas.

    La exposición invita a pensar y mirar a Mistral desde las artes visuales. No ilustra su vida y obra, sino que intenta hacer visibles algunas sensibilidades compartidas que aparecen en el trabajo de la poeta y en las obras de artistas mujeres de distintas épocas.

    “Para GAM, Gabriela Mistral representa mucho más que un nombre: es un principio rector que guía nuestra visión cultural, educativa y social. Su legado como poeta, pensadora humanista, pedagoga y defensora de los pueblos latinoamericanos, inspira nuestro trabajo cotidiano y nuestra proyección futura. Ser el Centro Cultural Gabriela Mistral es una responsabilidad y una promesa. La promesa de seguir siendo un espacio donde la cultura se vive, donde el arte transforma y donde el pensamiento mistraliano sigue vivo, inspirando nuevas generaciones y nuevas formas de habitar el mundo”, señaló Alejandra Martí Olbrich, directora ejecutiva de GAM.

    La exposición estará abierta hasta febrero de 2026 de martes a domingo de forma gratuita y contempla una serie de visitas mediadas (martes, jueves, sábado y domingo) y actividades paralelas de lectura.

    Exposición disponible hasta el 28 de Febrero. Martes a Sábado 10 a 21 horas. Domingo 10 a 20 horas. Entrada liberada.

