SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Greentea Peng: la artista de los “poderes psicodélicos especiales”

    La artista proveniente de Londres es una de las voces más interesantes dentro del neo-soul. La cantante se presentará en Chile por primera vez en sus diez años de carrera. Un recorrido que ha marcado al público por sus letras desgarradoras y su atmósfera particular.

    Por 
    Daniel Cañete

    Aria Wells, también conocida como Greentea Peng, es una artista proveniente de Bermondsey, London. El medio MOR.BO comenta que la artista creció escuchando influencias diversas que van desde Sean Paul y Beastie Boys a The Clash y Black Sabbath.

    En la nota, la londinense explica que eligió su nombre por una anécdota particular. “El té verde es como mi té favorito, y había un paquete que encontré en una tienda, era un increíble paquete, era de ensueño. Se llamaba Green Tea Seng y la mujer que lo contenía era realmente peng (una expresión londinense que significa atractivo), así que yo estaba como oh, Greentea Peng”, comenta.

    En una nota del medio Big Issue, la artista comenta que viajó a México donde se descubrió artísticamente. Posterior a esa visita, lanzó los proyectos de corta duración Sensi en 2018 y Rising en 2019. Entre estas publicaciones, tuvo su propia sesión en la codiciada plataforma musical de Youtube, Colors, en la cual interpreta su canción Drowners.

    El álbum debut de Greentea Peng es Man Made de 2021. Según la revista de hip hop Urbzine, el proyecto, de una hora de duración, cuenta con 18 canciones donde explora el reggae, R&B y fusiones entre blues y jazz. Un año después, Wells publicó su mixtape Greenzone 108. Un trabajo, sin colaboraciones, donde el medio británico NME le atribuyó “poderes psicodélicos especiales” por su sonido.

    Tras tres años sin un proyecto, el 21 de marzo, Greentea Peng lanzó Tell Dem It’s Sunny. Sobre el disco, The Guardian señaló que “las vibraciones cósmicas y el neo-soul con influencia reggae del material anterior de Aria Wells (más recientemente, el mixtape de 2022, Greenzone 108 ) aún están presentes, Tell Dem It’s Sunny lleva su paleta musical a nuevos ámbitos al tiempo que simplifica sus letras en un terreno directo y autocrítico”.

    El periódico británico The Observer realizó una nota sobre el disco donde la catalogó como la artista de la semana. En el apartado de la escritura, el medio destaca la fuerza de sus letras. “Las comparaciones con Amy Winehouse la han seguido desde los inicios de Greentea Peng, pero estas canciones desgarradoras confirman que Wells no es una mera copia, sino una hermana de alma”, menciona.

    Tell Dem It’s Sunny será el foco de Greentea Peng en su presentación en Club Chocolate el 12 de abril. Esta es la primera presentación de la artista en Chile en sus diez años de carrera. La entrada general se puede comprar por Puntoticket tiene un precio de 41.400 pesos.

    Lee también:

    Más sobre:Greentea pengClub ChocolateAmy WinehouseBeastie BoysThe ClashBlack SabbathColorsMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente

    Gobierno pide al Senado que rechace proyecto que abre puerta a presos por causas de DD.HH. para cumplir condenas en sus casas

    Reconteo de votos provoca vuelco en elección parlamentaria: UDI gana un diputado y el PDG lo pierde

    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino

    Trump establece con la OTAN el “marco para un futuro acuerdo” respecto a Groenlandia

    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times

    Lo más leído

    1.
    Susana García, directora ejecutiva de TVN, y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    Susana García, directora ejecutiva de TVN, y Alfredo Alonso de Bizarro: “Este no va a ser nuestro último Olmué”

    2.
    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal

    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal

    3.
    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. PSV por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. PSV por la Champions League

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días
    Chile

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Gobierno pide al Senado que rechace proyecto que abre puerta a presos por causas de DD.HH. para cumplir condenas en sus casas

    Reconteo de votos provoca vuelco en elección parlamentaria: UDI gana un diputado y el PDG lo pierde

    “Un buen gabinete para mejorar la gestión pública”: el visto bueno de José de Gregorio al equipo ministerial de Kast
    Negocios

    “Un buen gabinete para mejorar la gestión pública”: el visto bueno de José de Gregorio al equipo ministerial de Kast

    Proyecto de reajuste es despachado a ley por Congreso y gobierno lamenta rechazo a las llamadas “normas de amarre”

    El dólar se desploma y cae a su menor nivel en más de un año ante creciente incertidumbre política entre EE.UU. y Europa

    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times
    Tendencias

    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

    ¿Por qué se descarriló el tren en Adamuz? Las pistas que encontró la investigación hasta ahora

    Tomás de Gavardo fija próximo objetivo tras lograr su mejor rally: “En el Dakar 2027 quiero estar entre los 20 mejores”
    El Deportivo

    Tomás de Gavardo fija próximo objetivo tras lograr su mejor rally: “En el Dakar 2027 quiero estar entre los 20 mejores”

    Lucas Cepeda emprende el vuelo: Colo Colo acepta millonaria oferta del Elche y vende a su principal figura

    En vivo: Arne Slot se juega el puesto en la visita de Liverpool ante Marsella por la Champions League

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente
    Cultura y entretención

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente

    Greentea Peng: la artista de los “poderes psicodélicos especiales”

    “Si escucha a la gente que sabe, podría hacer una buena gestión”: el mundo de la cultura y el nombramiento de Undurraga

    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino
    Mundo

    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino

    Trump establece con la OTAN el “marco para un futuro acuerdo” respecto a Groenlandia

    Dramático informe de la ONU advierte que la humanidad entró en la era de la “bancarrota hídrica global”

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar