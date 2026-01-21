Greentea Peng: la artista de los “poderes psicodélicos especiales”

Aria Wells, también conocida como Greentea Peng, es una artista proveniente de Bermondsey, London. El medio MOR.BO comenta que la artista creció escuchando influencias diversas que van desde Sean Paul y Beastie Boys a The Clash y Black Sabbath.

En la nota, la londinense explica que eligió su nombre por una anécdota particular. “El té verde es como mi té favorito, y había un paquete que encontré en una tienda, era un increíble paquete, era de ensueño. Se llamaba Green Tea Seng y la mujer que lo contenía era realmente peng (una expresión londinense que significa atractivo), así que yo estaba como oh, Greentea Peng”, comenta.

En una nota del medio Big Issue, la artista comenta que viajó a México donde se descubrió artísticamente. Posterior a esa visita, lanzó los proyectos de corta duración Sensi en 2018 y Rising en 2019. Entre estas publicaciones, tuvo su propia sesión en la codiciada plataforma musical de Youtube, Colors, en la cual interpreta su canción Drowners.

El álbum debut de Greentea Peng es Man Made de 2021. Según la revista de hip hop Urbzine, el proyecto, de una hora de duración, cuenta con 18 canciones donde explora el reggae, R&B y fusiones entre blues y jazz. Un año después, Wells publicó su mixtape Greenzone 108. Un trabajo, sin colaboraciones, donde el medio británico NME le atribuyó “poderes psicodélicos especiales” por su sonido.

Tras tres años sin un proyecto, el 21 de marzo, Greentea Peng lanzó Tell Dem It’s Sunny. Sobre el disco, The Guardian señaló que “las vibraciones cósmicas y el neo-soul con influencia reggae del material anterior de Aria Wells (más recientemente, el mixtape de 2022, Greenzone 108 ) aún están presentes, Tell Dem It’s Sunny lleva su paleta musical a nuevos ámbitos al tiempo que simplifica sus letras en un terreno directo y autocrítico”.

El periódico británico The Observer realizó una nota sobre el disco donde la catalogó como la artista de la semana. En el apartado de la escritura, el medio destaca la fuerza de sus letras. “Las comparaciones con Amy Winehouse la han seguido desde los inicios de Greentea Peng, pero estas canciones desgarradoras confirman que Wells no es una mera copia, sino una hermana de alma”, menciona.

Tell Dem It’s Sunny será el foco de Greentea Peng en su presentación en Club Chocolate el 12 de abril. Esta es la primera presentación de la artista en Chile en sus diez años de carrera. La entrada general se puede comprar por Puntoticket tiene un precio de 41.400 pesos.