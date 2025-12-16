SUSCRÍBETE POR $1100
    Hijo de Rob Reiner es arrestado por el asesinato del director y su esposa: sangre en una habitación sería pista clave

    El principal sospechoso de dar muerte al director y su esposa, Michelle, fue detenido durante el fin de semana. Según informó TMZ, Nick se registró en un hotel de Santa Mónica la madrugada del domingo, donde dejó un rastro de sangre.

    Por 
    Equipo de Culto
    Rob Reiner y su hijo Nick, el principal sospechoso de su asesinato.

    Nick Reiner, el hijo de Rob y Michele Reiner, se encuentra detenido por ser el principal sospechoso de asesinar al director y a su esposa el domingo por la tarde.

    Reinier, de 32 años, fue detenido en la zona sur de Los Ángeles, cerca del campus de la Universidad del Sur de California. Según informan medios internacionales a partir de información confirmada por funcionarios policiales, ese mismo día fue puesto bajo custodia alrededor de las 9:15 p.m.

    El jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, ofreció una rueda de prensa el lunes en que calificó lo ocurrido como un “trágico incidente”. También confirmó que se había emitido una orden de registro para la propiedad de los Reiner, detallando que “es una parte crucial de nuestra investigación”.

    Nick Reiner se encuentra detenido, sin derecho a fianza, en el Centro Correccional Twin Towers, en el centro de Los Ángeles, según informaron medios como Variety.

    El portal TMZ sumó un detalle; Nick Reinier se registró en un hotel de Santa Mónica la madrugada del domingo, a eso de las 04.00, y dejó un rastro de sangre. Eso habría ocurrido horas después de una tensa discusión con su padre.

    El medio detalla que cuando el personal de limpieza entró en su habitación el domingo por la mañana, encontraron la ducha llena de sangre y sangre en la cama. Además la ventana de la habitación estaba cubierta con sábanas.

