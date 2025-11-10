Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

El encendido de motores de cara a la edición con que Feria Pulsar celebrará sus 15 años de historia, se vuelve cada vez más intenso.

Tras el anuncio de los artistas que darán vida al evento y el inicio de la venta de tickets por día, este lunes se revelaron dos nuevos nombres que aumentarán aún más el tonelaje del máximo encuentro de la industria local, organizado por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD).

Se trata de Joe Vasconcellos y De Saloon, dos figuras que llegan a reforzar uno de los carteles más potentes del último trimestre en la cartelera local, que destaca tanto por voces históricas de nuestra escena, nombres de alta popularidad y convocatoria, y artistas que emergen con fuerza en el panorama actual.

Joe Vasconcellos en Lollapalooza

El autor de himnos como “Huellas” y “Mágico” se integra al line-up justo después de repletar Movistar Arena con la celebración de los 30 años de su emblemático disco Toque, donde imprimió algunos de sus mayores clásicos, los que volverán a sonar el sábado 6 de diciembre a las 20:10 horas en el Centro Cultural Estación Mapocho.

En tanto, la banda originaria de Concepción arribará a Pulsar con una de las mayores baterías de éxitos de nuestro medio, pero también con los temas de su reciente disco El Sonido del Misterio, su séptimo álbum de estudio lanzado el 29 de octubre, con gran recepción entre sus seguidores.

Sobre este lanzamiento, el cantante y guitarrista Piero Duhart comentó que “este disco significa una vuelta a nuestra raíz como trío de rock pop, y al ser una banda con 25 años nos da la oportunidad de poder darle a nuestros seguidores el álbum que sabemos estaban esperando”. El turno de De Saloon en Feria Pulsar está agendado para las 20:10 horas del viernes 5 de diciembre.

Las dos nuevas incorporaciones del cartel amplían así la diversidad de una cita que contará además con figuras como Javiera Mena, Ana Tijoux, Quilapayún, Facebrooklyn, Catalina y las Bordonas de Oro, Electrodomésticos, Dënver, Saiko, Tronic y Niños del Cerro, entre otros shows que tendrán lugar los próximos 5, 6 y 7 de diciembre en el Centro Cultural Estación Mapocho.

Con un total de 37 conciertos, distribuidos en dos grandes escenarios a lo largo de tres jornadas, Feria Pulsar 2025 apunta a consolidar su sitial como el punto de encuentro más importante de la industria musical chilena. Los tickets se encuentran a la venta en la plataforma Portaltickets en la modalidad de pases diarios, por valores generales $10.000 el viernes a $14.000 el sábado y domingo (más cargos por servicio).