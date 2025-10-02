MAC crea un jardín y un sistema hídrico que alimenta una laguna en su sede Quinta Normal

El próximo 3 de octubre en la sede MAC Quinta Normal, se realizará el lanzamiento del proyecto TERRAFORMACIONES. Invocaciones hídricas. Dicha propuesta, liderada por la Unidad de Educación del Museo de Arte Contemporáneo, EducaMAC, implicó la creación de un jardín, así como de un sistema de recolección de aguas lluvias, en el patio que circunda el MAC Quinta Normal. Este sistema busca “cosechar” la lluvia desde los techos del museo, para abastecer una laguna artificial. Lo anterior, es parte de un diseño educativo que permitirá observar diferentes estrategias de recuperación del suelo y cuidado del agua.

La inauguración de esta iniciativa comenzará a partir de las 19 h., y considera una intervención de gran escala titulada “Pulso hídrico”. Se trata de una acción performativa y ambiental –a cargo de un equipo multidisciplinar–, que busca visibilizar los principios que guían el proyecto. A través de luz y sonidos proyectados en el exterior del edificio, la presentación –gratuita y abierta a todo el público– destacará los sistemas de recolección y circulación de agua.

Según explica el director del MAC, Daniel Cruz, cuando comenzaba su gestión al frente del museo, un informe le hizo ver la necesidad de convertir el patio de la sede Quinta Normal en un articulador entre el edificio, el parque adyacente y la comunidad del eje Matucana. El primer movimiento fue ubicar el escorpión de Víctor Hugo Bravo (Blanqueamiento estadual, 2020) en la entrada al museo. A eso le siguió el proyecto “Jardines especulativos. Experiencias multiespecies entre el museo y la escuela” de EducaMAC (2022), donde se instalaron las primeras bancas en el exterior, y más tarde el cartel de Alfredo Jaar Estudios de la felicidad, ubicado en el frontis del edificio durante la muestra Presente (2023), en donde se mantiene tras ser donado al MAC.

“Entonces apareció la idea de mediar este espacio. Pero no podíamos sólo poner obras afuera, sino que también había que proponer un programa. En el patio dispusimos de bancas y sillas, porque lo que nos interesa finalmente, es que sea un lugar para compartir. Además, las inauguraciones en la sede de Quinta Normal históricamente se han hecho ahí. Nuestros edificios son un “cubo blanco”, por lo que hemos realizado varios gestos en su arquitectura, como abrir ventanas para mirar hacia el exterior. Queremos tensionar el relato ´museo` relacionándonos con una realidad de la cual no somos ajenos. Los artistas no necesitamos un laboratorio lejos del resto”, señala Cruz.

Sobre la iniciativa en sí, la coordinadora de EducaMAC, Katherine Ávalos, detalla que “este proyecto diseña e implementa un jardín en el patio perimetral del museo. Hemos trabajado con diferentes equipos removiendo la tierra. Y aquí tenemos que detenernos en el nombre: ‘Terraformaciones’, porque se trata de remover el suelo para instalar un jardín multiespecie y un sistema de captación de lluvia que alimenta una laguna. Con esto buscamos, entre otras cosas, aumentar la diversidad vegetal capaz de atraer nuevos polinizadores”.

Para Ávalos, la propuesta devela un posicionamiento por parte del museo y de su Unidad de Educación. “Esto es parte de una línea editorial donde la educación, la naturaleza y las artes están íntimamente relacionadas. TERRAFORMACIONES no es una obra de infraestructura verde, es un proyecto que surge como respuesta al llamado del Programa de Ciencia Pública (Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación), que tiene un lineamiento específico relativo al cambio climático. En EducaMAC hace tiempo venimos trabajando desde la ciencia ficción para hacer una serie de conexiones entre arte, ciencia, educación y tecnología. Por lo tanto, este jardín lo planteamos como un proceso de obra. No es una plaza, es un trabajo de paisajismo pensado desde la creación artística”.

El nombre del proyecto se inspira en el concepto de ´terraformación`, acuñado por el escritor norteamericano Jack Williamson, y amplificado por el astrónomo y divulgador científico Carl Sagan. Se trata de un término que ha sido cooptado por la industria tecnológica, para describir procesos que buscan propiciar las condiciones necesarias para la vida en otros planetas. El MAC propone un giro a dicha narrativa, ya que promueve el cuidado del suelo y del agua en la Tierra, en particular, en los barrios de sus ciudades. La intención es estimular la resistencia multiespecie en el actual contexto de crisis climática.

Según explica Emilia Ahumada, encargada del diseño del proyecto, esta estimulación está dada por una serie de decisiones que convierten el jardín en un recorrido que tiene tanto de pedagogía como de museografía. “Además de generar un pequeño ecosistema, buscamos visibilizar aspectos de este nano paisaje que se pueden extrapolar a otros más grandes. Por ejemplo, podemos proyectar el agua que se junta en la montaña, cae por los ríos y se acumula en el mar. Integramos elementos que permiten generar un relato sobre los viajes del agua, y de las ´existencias` que pasan desapercibidas, pero que son fundamentales en los ecosistemas. Las partes más interactivas buscan delatar ´existencias` como el viento, que lo hacemos presente a través de veletas. También pusimos espejos en el suelo para cambiar la perspectiva y ver las nubes. Eso también es una experiencia estética”.

En la misma línea, TERRAFORMACIONES. Invocaciones hídricas, contempla un programa educativo titulado Biodiverso, que comenzó a fines de agosto y que se extenderá hasta principios de noviembre. Dicho programa incluye 5 talleres interdisciplinarios dictados por diferentes expertos en su área, y que buscan ampliar tanto la imaginación, como la capacidad de actuar en torno a la idea de ´terraformación`. El programa también considera el intercambio postal Correspondencias hídricas, que se está llevando a cabo junto a cuatro organizaciones artístico educativas de tres regiones del país. TERRAFORMACIONES. Invocaciones hídricas tendrá, además, un hito de cierre que lleva por nombre Jardín de las delicias, y que contempla talleres, sesión de escucha, picnic y el lanzamiento de un álbum de láminas.

TERRAFORMACIONES: Invocaciones hídricas, sitúa al MAC como un actor ecológico y social, soporte de experiencias estéticas, pero también de respuestas concretas frente a crisis contemporáneas como el calentamiento global y la inminente desertificación. Bajo este horizonte, el museo tensiona el binomio cultura/naturaleza haciendo una relectura de la historia de la sede Quinta Normal del MAC (primer edificio de la Sociedad Agrónoma de Chile, ex sede de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chile), reemplazando la idea de investigación para la explotación de la naturaleza, p