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    Muere a los 68 años Eduardo Cruz-Johnson, histórico presentador de noticias de TVN

    Su carrera televisiva se centró en TVN, donde lideró el equipo de prensa desde 1980 hasta principios de los 2000.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Eduardo Cruz Johnson en Juego Textual

    Este domingo se confirmó la muerte de Eduardo Cruz-Johnson, a los 68 años, según confirmó su familia.

    El lector de noticias de la televisión chilena fue parte fundamental del noticiero central de 24 Horas y Televisión Nacional de Chile.

    Su deceso fue dado a conocer la tarde de este 29 de marzo a través de TVN, luego que su hijo confirmara el deceso a la estación televisiva.

    Por su parte, su amigo, Óscar “Lolo” Peña se refirió al fallecimiento a través de una publicación en Instagram. “Buen viaje, amigo. El cielo hoy brilla más, aunque aquí abajo nos quedemos un poco a oscuras. Eduardo Cruz J., que en paz descanse”, escribió.

    La historia de Eduardo Cruz-Johnson

    Eduardo Cruz-Johnson, de 68 años, es un destacado presentador de noticias chileno. Su carrera televisiva se centró en Televisión Nacional, donde lideró el equipo de prensa desde 1980 hasta principios de los 2000.

    En el programa “Juego Textual”, el presentador de noticias contó que a los 8 años empezó a trabajar para ayudar a su madre, porque era el hijo mayor en un hogar sin padre.

    “Tenía un carrito con rodamientos para ayudar a las vecinas a llevar la mercadería de la feria a sus casas. También trabajaba envirutillando, pasando un chancho y limpiando vidrios. Me pagaban 50 escudos y eso servía para el pan”, recordó.

    Paralelamente a eso, soñaba no con trabajar en la TV, sino con otro tipo de labores. “Soñaba con ser abogado y con ser bombero. Bombero fui, a los 13 años brigadier y a los 15 me hicieron bombero voluntario”, contó, revelando que para el 11 de septiembre de 1973, su primer incendio considerable fue el de La Moneda.

    Años después, desde 1990 hasta el 2004, pasó a ser conductor de 24 Horas, el nuevo programa de noticias de TVN, que nace con el retorno a la democracia en el país. A pesar de haber sido parte del canal por 25 años, en 2004 su contrato llega a su fin y es desvinculado.

    En 2011, hizo su regreso a la pantalla participando en el reality “40 ó 20” de Canal 13, donde intentó conquistar a Jennifer Mayani y luego a Dominique Gallego. Su trayectoria resalta su influencia en las comunicaciones y la televisión chilena.

    Posteriormente, el comunicador comenzó a vivir diversos problemas de salud. En 2017 sufrió un ataque cardíaco. Él lo relaciona con su excesivo compromiso con el trabajo. Solo tenía un 20% de probabilidades de llegar vivo a la clínica. Afortunadamente, salió adelante y siguió con vida.

    En 2024, reveló que su estado de salud estaba afectado debido a una diabetes y, tras ello, también mencionó que debía realizarse una cirugía tras sufrir un accidente en el mismo año.

    Más sobre:Eduardo Cruz-Johnson24 HorasTVNPeriodista

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