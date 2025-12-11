Muere Gonzalo Díaz, Premio Nacional de Artes Plásticas y destacado artista chileno

El mundo universitario, cultural y artístico está de luto. La tarde de este jueves 11 de diciembre falleció el destacado artista visual, Premio Nacional de Artes Plásticas 2003 y Profesor Titular de la Universidad de Chile, Gonzalo Díaz, quien además había sido anunciado esta mañana como el ganador de la Medalla Rector Juvenal Hernández Jaque 2025 en Artes, Letras y Humanidades.

Su deceso fue confirmado por la misma Universidad de Chile.

Díaz ha sido considerado uno de los artistas visuales más importantes e influyentes de la escena artística chilena. A su vez, uno de los que ha representado más veces a Chile en importantes bienales de arte internacionales y eventos que guardan relación con el desarrollo de la plástica.​

Su obra fue del conceptualismo al formalismo. Por lo demás, sus creaciones contienen una fuerte carga política y social que reflexionan sobre los procesos históricos chilenos del último tiempo, como su instalación Lonquén, 10 años (1989), que alude al hallazgo de 15 cadáveres de detenidos desaparecidos políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet, en los hornos de cal en Lonquén el año 1979.

Ha sido referente para nuevas generaciones de artistas y ha sido curador de distintas galerías.

Sus restos serán velados este viernes, de 12:00 a 20:00 horas, en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, sede Parque Forestal. La despedida continuará el sábado desde las 10:00 hasta las 12:30 horas, ocasión en la que se realizará una ceremonia pública de homenaje por parte de su familia, la Universidad, estudiantes y seres queridos.