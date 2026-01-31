SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Reseñas de discos/singles: el sonido de cantina del Macha, la nueva era de Laia y el eclectismo de Shintaro Sakamoto

    Tres miradas distintas desde el presente musical: la reinvención pop del trío Laia junto a Benjamín Walker; el cancionero popular pasado por la bohemia de Macha y el Bloque Depresivo; y el refinado eclecticismo vintage del japonés Shintaro Sakamoto.

    Por 
    Felipe Retamal
     
    Alejandro Tapia

    Vendría bien - Laia y Benjamín Walker

    “Más, vendría bien, dejarse llevar como río al mar”. Una imagen poética es la que sugiere el trío local Laia en su nuevo sencillo, titulado Vendría bien. Una invitación análoga a la exploración musical del proyecto de las hermanas Sofía, Laura y Manuela Squella. Tras publicar dos discos y destacar con un segundo lugar en la competencia folclórica de Viña 2023, dejan la raíz latinoamericana, en pos del desarrollo de una sonoridad cercana al pop y el soft rock. La primera muestra fue la buena canción Voy, que titula su nuevo disco a publicarse en mayo. En Vendría bien, que tiene a Javier Barría y Nicolás Roa en la producción musical, destacan los sugerentes arreglos de guitarra con efecto y el pegajoso estribillo. La letra dialoga con la música y revela unas cantoras que reflexionan. Las pulidas armonías vocales son el sello del trío y se complementan con la voz de Benjamín Walker, el invitado que se escucha cómodo y fluido en el torrente sonoro. “Toca continuar como cae un fruto al suelo”, canta Walker en un cameo que suena orgánico. Una canción optimista que ofrece un remanso sonoro. Aplauso y oreja abierta para la reinvención de Laia (Felipe Retamal).

    Bronceado de cantina - Macha y el Bloque Depresivo

    Sin mediar un previo aviso, Macha y el Bloque Depresivo, lanzó un nuevo álbum. Una rareza para un proyecto que flota en el escenario como su lugar natural. En Bronceado de cantina, el grupo que hizo historia en 2025 llenando el Nacional, recopila algunas de las versiones que ha lanzado como sencillo, como su doliente lectura para Turista, el hit de Bad Bunny. O la interpretación de Amiga, el clásico de Luis Gómez-Escolar (y popularizada por Miguel Bosé) en guitarras limpias y rítmica abolerada. También destaca su inyección de ritmo para Óleo de una mujer con sombrero, sazonada con las voces de Ara Féliz y Vicente Cifuentes. Este último repite presencia en Qué es lo que pasa, a tono con su bagaje en la bachata. Un tema en que además destacan los arreglos de bronces que le aportan un color diferente. Los cantineros arreglos de guitarras (de la depurada técnica de “Machi” Barrueto y Raúl Céspedes) lucen en Dime la verdad, original de Samuel “Sammy” Guzmán Magdelano. Y por cierto, el álbum tiene composiciones propias, como la animada y costumbrista Perros y gatos. En suma, un disco redondo y bien trabajado (Felipe Retamal).

    Yoo-Hoo - Shintaro Sakamoto

    Algo intangible posee la obra de Shintaro Sakamoto, compositor japonés activo desde 1989. Y no se debe a la persistencia del músico ni a las letras de sus canciones -que por la barrera idiomática se hacen casi imposibles de comprender-; la gracia figura en el armado de sus temas, repetitivos pero apacibles. Sakamoto, exfrontman de los sicodélicos Yura Yura Teikoku, no se aferra a ningún género, como ha demostrado en sus últimos álbumes. Aunque aquello podría parecer algo insípido, en Yoo-Hoo, su quinta placa, esto funciona de maravilla. En este disco hay blues, funk, surf rock e incluso un neobolero (Protect Your Brain). También flautas, vibráfonos y ritmos sencillos, como en Ghost Town. Sakamoto no esconde su deleite por lo vintage y el pop japonés, en especial por el Mood Kayo, sonido nipón que surgió a fines de los 50 y que adquirió popularidad por sus baladas melancólicas y letras sentimentales. Este género, influenciado por lo latino y lo hawaiano, declinó en los años 70, pero desde hace rato que ha tenido un importante resurgir. Para algunos se trata de un “estado de ánimo”, que es lo que Sakamoto intenta transmitir (Alejandro Tapia).

    Lee también:

    Más sobre:MúsicaLT SábadoMacha y el Bloque DepresivoLaiaShintaro SakamotoBronceado de CantinaVendría bienYoo-HooMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    A qué hora comienzan la lluvia y tormentas eléctricas hoy: revisa las comunas de Santiago afectadas

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose

    El combate de los incendios forestales en Chile: una profesionalización forzada por la tragedia

    Sam Raimi: “Ser repetitivo y hacer secuelas funciona para cierto tipo de películas, pero no para el terror”

    Fernanda Cavada, coordinadora 8M: “Hubo una instrumentalización del feminismo en el gobierno de Boric”

    Sirāt: Todo el Tiempo Vivo en Éxtasis

    Lo más leído

    1.
    Francisco Casas, artista: “Nunca llegué al Museo de Bellas Artes. Estoy ahí por tolerancia”

    Francisco Casas, artista: “Nunca llegué al Museo de Bellas Artes. Estoy ahí por tolerancia”

    2.
    Lars Ulrich y el día que habló con el “Dios de los dioses”: el ídolo que moldeó al baterista de Metallica

    Lars Ulrich y el día que habló con el “Dios de los dioses”: el ídolo que moldeó al baterista de Metallica

    3.
    Óliver Laxe, director: “Pedro Almodóvar dice que nunca había visto una película como Sirāt”

    Óliver Laxe, director: “Pedro Almodóvar dice que nunca había visto una película como Sirāt”

    4.
    Ana Tjoux se presentó en multitudinario concierto por Palestina en Barcelona

    Ana Tjoux se presentó en multitudinario concierto por Palestina en Barcelona

    5.
    El Cuarteto de Nos: los niños primero

    El Cuarteto de Nos: los niños primero

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    El combate de los incendios forestales en Chile: una profesionalización forzada por la tragedia
    Chile

    El combate de los incendios forestales en Chile: una profesionalización forzada por la tragedia

    Fernanda Cavada, coordinadora 8M: “Hubo una instrumentalización del feminismo en el gobierno de Boric”

    Basura y parlantes: las 5 incivilidades más frecuentes en las playas

    La reconfiguración de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara
    Negocios

    La reconfiguración de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara

    Sonda apuesta por proyectos de alto valor y reestructuración en Brasil pese a caída en resultados de 2025

    Ganancias de Agrosuper se disparan en medio del aumento de ingresos por sus segmentos de carnes y acuícola

    A qué hora comienzan la lluvia y tormentas eléctricas hoy: revisa las comunas de Santiago afectadas
    Tendencias

    A qué hora comienzan la lluvia y tormentas eléctricas hoy: revisa las comunas de Santiago afectadas

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años

    ¿Eres mujer y te duele todo el cuerpo? Podría ser efecto de la menopausia

    Novak Djokovic va por el título en el Abierto de Australia y un récord de longevidad en Grand Slams
    El Deportivo

    Novak Djokovic va por el título en el Abierto de Australia y un récord de longevidad en Grand Slams

    Diego Sánchez: “Caputto solo tiene que agregar un poco; si no perdemos desde abril es porque las cosas no están mal”

    La ANFP exige que el Registro Nacional de Hinchas se transforme en ley tras los actos vandálicos de la barra de la U

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose
    Cultura y entretención

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose

    Sam Raimi: “Ser repetitivo y hacer secuelas funciona para cierto tipo de películas, pero no para el terror”

    Reseñas de discos/singles: el sonido de cantina del Macha, la nueva era de Laia y el eclectismo de Shintaro Sakamoto

    La saga del historiador ruso que desafía a Putin
    Mundo

    La saga del historiador ruso que desafía a Putin

    María Corina Machado atribuye el anuncio de la ley de amnistía en Venezuela a la presión de EE.UU.

    Gobierno de EE.UU. aprueba nuevas ventas de armas a Israel por US$ 6.670 millones

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas
    Paula

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Ensalada de quínoa y duraznos