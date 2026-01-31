Reseñas de discos/singles: el sonido de cantina del Macha, la nueva era de Laia y el eclectismo de Shintaro Sakamoto

Vendría bien - Laia y Benjamín Walker

“Más, vendría bien, dejarse llevar como río al mar”. Una imagen poética es la que sugiere el trío local Laia en su nuevo sencillo, titulado Vendría bien. Una invitación análoga a la exploración musical del proyecto de las hermanas Sofía, Laura y Manuela Squella. Tras publicar dos discos y destacar con un segundo lugar en la competencia folclórica de Viña 2023, dejan la raíz latinoamericana, en pos del desarrollo de una sonoridad cercana al pop y el soft rock. La primera muestra fue la buena canción Voy, que titula su nuevo disco a publicarse en mayo. En Vendría bien, que tiene a Javier Barría y Nicolás Roa en la producción musical, destacan los sugerentes arreglos de guitarra con efecto y el pegajoso estribillo. La letra dialoga con la música y revela unas cantoras que reflexionan. Las pulidas armonías vocales son el sello del trío y se complementan con la voz de Benjamín Walker, el invitado que se escucha cómodo y fluido en el torrente sonoro. “Toca continuar como cae un fruto al suelo”, canta Walker en un cameo que suena orgánico. Una canción optimista que ofrece un remanso sonoro. Aplauso y oreja abierta para la reinvención de Laia (Felipe Retamal).

Bronceado de cantina - Macha y el Bloque Depresivo

Sin mediar un previo aviso, Macha y el Bloque Depresivo, lanzó un nuevo álbum. Una rareza para un proyecto que flota en el escenario como su lugar natural. En Bronceado de cantina, el grupo que hizo historia en 2025 llenando el Nacional, recopila algunas de las versiones que ha lanzado como sencillo, como su doliente lectura para Turista, el hit de Bad Bunny. O la interpretación de Amiga, el clásico de Luis Gómez-Escolar (y popularizada por Miguel Bosé) en guitarras limpias y rítmica abolerada. También destaca su inyección de ritmo para Óleo de una mujer con sombrero, sazonada con las voces de Ara Féliz y Vicente Cifuentes. Este último repite presencia en Qué es lo que pasa, a tono con su bagaje en la bachata. Un tema en que además destacan los arreglos de bronces que le aportan un color diferente. Los cantineros arreglos de guitarras (de la depurada técnica de “Machi” Barrueto y Raúl Céspedes) lucen en Dime la verdad, original de Samuel “Sammy” Guzmán Magdelano. Y por cierto, el álbum tiene composiciones propias, como la animada y costumbrista Perros y gatos. En suma, un disco redondo y bien trabajado (Felipe Retamal).

Yoo-Hoo - Shintaro Sakamoto

Algo intangible posee la obra de Shintaro Sakamoto, compositor japonés activo desde 1989. Y no se debe a la persistencia del músico ni a las letras de sus canciones -que por la barrera idiomática se hacen casi imposibles de comprender-; la gracia figura en el armado de sus temas, repetitivos pero apacibles. Sakamoto, exfrontman de los sicodélicos Yura Yura Teikoku, no se aferra a ningún género, como ha demostrado en sus últimos álbumes. Aunque aquello podría parecer algo insípido, en Yoo-Hoo, su quinta placa, esto funciona de maravilla. En este disco hay blues, funk, surf rock e incluso un neobolero (Protect Your Brain). También flautas, vibráfonos y ritmos sencillos, como en Ghost Town. Sakamoto no esconde su deleite por lo vintage y el pop japonés, en especial por el Mood Kayo, sonido nipón que surgió a fines de los 50 y que adquirió popularidad por sus baladas melancólicas y letras sentimentales. Este género, influenciado por lo latino y lo hawaiano, declinó en los años 70, pero desde hace rato que ha tenido un importante resurgir. Para algunos se trata de un “estado de ánimo”, que es lo que Sakamoto intenta transmitir (Alejandro Tapia).