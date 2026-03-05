SUSCRÍBETE
    Revelan primer tráiler de Linternas, la nueva serie de Linterna Verde que traerá más misterio y menos explosiones al Universo DC

    HBO publicó el primer teaser trailer de esta serie alejada de los cánones tradicionales de los shows de superhéroes. Con Kyle Chandler y Aaron Pierre interpretando a un dúo de Linternas Verdes, el proyecto será la tercera serie del Universo Cinematográfico de DC (UDC) liderado por James Gunn.

    Por 
    Vicente Fontecilla
    Linternas (2026). Créditos a HBO

    Durante la tarde del 4 de marzo, tras una filtración inicial que se difundió en redes sociales, HBO publicó en YouTube el primer adelanto de la serie Linternas. El show traerá a la pantalla chica a Hal Jordan y John Stewart, dos héroes que forman parte de las Linternas Verdes en el canon de DC Comics. El proyecto tendrá ocho capítulos cuyos estrenos en HBO Max están planeados para agosto de 2026.

    El tráiler muestra a Jordan (Kyle Chandler), un hombre experimentado y mayor que entrena a Stewart (Aaron Pierre), un joven apasionado que intenta desarrollar sus habilidades. Ambos son Linternas Verdes, héroes que, al menos según los cómics, forman parte de una organización intergaláctica encargada de mantener la paz y el orden en el universo gracias a sus poderes.

    Linternas (2026). Extraída de IMDb

    Entre su dinámica, se ve a ambas Linternas enfrentarse a un misterio en un pequeño pueblo de Nebraska, surgido por un asesinato. Ahí se enfrentan a Kerry (Kelly Macdonald), una comisaria que parece detestar a Jordan, y a otros individuos que parecen formar parte de una gran conspiración. También está confirmada la aparición de Guy Gardner (Nathan Fillion) en la serie, un Linterna Verde engreído que apareció en la película Superman (2025), pero no se reveló su presencia en este tráiler.

    El adelanto rememora a series sobre detectives y misterios como True Detective o Slow Horses, con un enfoque centrado en el realismo, crímenes y la dinámica entre sus protagonistas. Las locaciones desérticas y la nula exhibición de recursos galácticos o explosivos generaron polémica en los aficionados del grupo de superhéroes, que acusaron esperar ver “más verde” y “menos gris”.

    Linternas (2026). Créditos a HBO

    El proyecto será la tercera serie del UDC comandado por James Gunn, luego de Creature Commandos (2024) y la segunda temporada de Peacemaker (2025). También será el quinto producto en la totalidad del universo, ya que su lanzamiento en agosto lo ubicará dos meses después del estreno de Supergirl (2026), la segunda película de la franquicia luego de Superman.

    James Gunn. Extraída de Warner Bros. Discovery

    El equipo creativo de la serie está conformado por Damon Lindelof (guionista y productor ejecutivo de la serie Watchmen (2019), Tom King y Chris Mundy, con este último ejerciendo labores de showrunner. En la producción ejecutiva y dirección del primer bloque de episodios estará James Hawes, director principal de la primera temporada de Slow Horses (2022), dos episodios de Black Mirror y las películas One Life (2023) y El Amateur: Operación Venganza (2025).

    Años en desarrollo

    La idea de adaptar la historia de los Linternas Verdes a un proyecto televisivo existe desde 2019, aunque ha mutado a lo largo del tiempo. Greg Berlanti, guionista de la muy mal recibida Linterna Verde (2011), protagonizada por Ryan Reynolds, anunció que estaba desarrollando una serie sobre este grupo de superhéroes para HBO Max.

    Linterna Verde (2011). Extraída de The New York Times

    A principios de 2020, explicó que la serie abarcaría varias décadas y que sería protagonizada paralelamente por Linternas Verdes distintos, además de una trama centrada en el villano Sinestro. Ese mismo año, HBO Max aprobó oficialmente una primera temporada de diez episodios, que sería escrita por Marc Guggenheim (también coguionista de la película de 201) y Seth Grahame-Smith, con este último desempeñando el papel de showrunner.

    Se alcanzó a confirmar a Finn Wittrock como el actor que interpretaría a Guy Gardner en la serie. También se describió la serie como más costosa de la carrera de Berlanti y se esperaba que iniciara su rodaje a finales de 2021. Sin embargo, en abril de 2022 tuvo lugar la fusión entre Discovery, Inc. y Warner Media que dio pie a Warner Bros. Discovery (WBD), dirigida por David Zaslav como presidente y director ejecutivo. Con esto, DC Entertainment sufrió una reestructuración que derivó en la cancelación de muchos proyectos preparados por el estudio.

    Linternas Verdes. Extraída de Akira Comics

    Linternas no fue cancelada, pero sí cambiaron muchas cosas de su producción. No se tuvo una fecha prevista para el inicio de su rodaje por meses, aunque en julio Warner Bros confirmó que la serie seguía en desarrollo. En octubre de 2022, Seth Grahame-Smith abandonó el proyecto y este tuvo que ser replanteado con un nuevo enfoque.​

    Ese mismo mes se anunció que James Gunn y Peter Safran ejercerían como copresidentes y directores ejecutivos de la recién creada DC Studios, que estaría a cargo de las producciones cinematográficas y televisivas relacionadas a los conocidos superhéroes del estudio.​

    Posteriormente se planteó el plan a largo plazo de reestructurar el Universo Cinematográfico DC, que sería concebido como un “reinicio” del universo anterior, liderado originalmente por Zack Snyder. James Gunn siempre declaró que los Linternas Verdes serían importante en este reboot, lo que se reflejó en enero de 2023, cuando se presentaron los primeros proyectos del nuevo UDC y se anunció Linternas, la nueva versión de la serie que llevaba años en desarrollo.

    James Gunn. Extraída de The Playlist

    Se cambió el enfoque de “epopeya espacial” y fue reemplazado por una historia de detectives más realista y “a menor escala”. Peter Safran describió la producción como “un evento de calidad HBO”, similar a la anteriormente mencionada True Detective.

    Lee también:

