Taylor Swift consigue una orden de alejamiento contra acosador que asegura tener un hijo con ella

La estrella del pop, Taylor Swift, logró obtener una orden de restricción temporal, contra un presunto acosador que llegaba hasta su casa y hasta aseguraba tener un hijo con ella.

El sujeto en cuestión está identificado como Brian Jason Wagner, de 45 años y oriundo de Colorado. Según lo que consignó el informe judicial, este se presentó numerosas veces ante la casa de Swift, desde julio de 2024 hasta mayo.

En su presentación ante la corte sobre la solicitud de restricción, Swift dijo que “el Sr. Wagner hizo varias declaraciones sobre vivir en mi propiedad (no es cierto), tener una relación conmigo (no es cierto), creer que soy la madre de su hijo (no es cierto) y necesitar verme en persona, todas las cuales son falsas y desconectadas de la realidad”.

Incluso, Taylor Swift detalló que en una ocasión, Wagner sostuvo una botella de vidrio que “podría haber sido utilizada como arma”. Por ello, aseguró que sus visitas, la hacían “temer por mi seguridad y la de mi familia”.

En consideración a los antecedentes presentados por la cantante, el tribunal dictaminó que Wagner debe mantenerse al menos a 90 metros de Swift. Es posible que se dicte una orden más permanente tras una audiencia el 30 de junio.

No es primera vez que Taylor Swift debe enfrentar acosadores. Hay registro de al menos 9 casos, entre estos, el de Roger Alvarado quien en 2018 irrumpió en la casa de Swift, usó su ducha y hasta durmió en su cama. Por ello, fue condenado a nueve meses de cárcel y, posteriormente, a una pena más larga tras otro allanamiento.

Ese mismo año, Julius Sandrock fue arrestado tras viajar hasta la casa de Swift. En su automóvil se le encontró armamento, munición, un cuchillo, una cuerda y guantes.