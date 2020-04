Tiger King: la verdadera voz tras las canciones de Joe Exotic

La docuserie de Netflix ha convocado miles de espectadores por su loca historia que tiene -literalmente- de todo: grandes felinos, poligamia y un crimen sin resolver. Su protagonista, Joe Exotic, además tuvo una extraña carrera musical en la que lanzó temas como "I saw a tiger" y "Here Kitty Kitty", sin embargo, el dueño del parque de vida salvaje es solo la imagen, porque la creación y audio, no le pertenecen.