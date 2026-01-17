SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    “Todos terminamos fotografiándolo”: las caras de Pedro Lemebel en muestra fotográfica inédita

    Desde una selfie hasta registros inéditos, Aquí está mi cara reúne los retratos más personales de Pedro Lemebel. La muestra colectiva, a 11 años de su muerte y que parte a fin de mes, propone una mirada horizontal del artista, lejos del mito.

    Constanza Moncada M.Por 
    Constanza Moncada M.
    “Todos terminamos, de alguna u otra forma, fotografiándolo”: Las caras de Lemebel en muestra fotográfica inédita J SANCHEZ

    La primera cámara de Pedro Lemebel se la regaló su hermano, Jorge Mardones. En el block que vivía en Zanjón de la Aguada, hizo sus primeros retratos. El instinto por inmortalizarse perduró, dando origen a imágenes que muestran al escritor desde la óptica más personal: la propia.

    Una ‘selfie’ de Lemebel abre Aquí está mi cara, primera muestra colectiva dedicada a sus retratos y que reúne a 11 fotógrafos a 11 años de la muerte del artista, y que toma su nombre de Manifiesto 1986.

    La idea fue del fotógrafo Pablo Sanhueza, creador, junto a su socia Lucía Ruiz, del recién inaugurado Arrayán Espacio, ubicado a un lado del café del mismo nombre, en el Barrio Brasil.

    Pedro Bahamondes, periodista y curador de la muestra, recuerda que la invitación fue directa: hacerse cargo de la programación del espacio y levantar una muestra dedicada a Lemebel.

    Sanhueza agrega: “Pedro lo tenía definido, tenía un trabajo previo de investigación sobre Lemebel”.

    En 2013, ambos acompañaron al autor en un recorrido por Valparaíso, para una entrevista publicada en este diario. Por esos años, Pedro Lemebel vivía las consecuencias del cáncer que le costó la vida. “Había desaparecido de la esfera pública, por lo menos un año. Faltaba que dijera algo, ya estaba perdiendo la voz”, recuerda Bahamondes.

    Tras incontables chats por Facebook, se concretó la anhelada conversación que dio pie a una de las fotos que integra la muestra. “Estábamos todos intentando no aparecer ni de sombra en esa foto”, rememora. “Esa fue la entrevista donde conocí a Lemebel”, apunta Sanhueza.

    Las fotos

    “Mostremos cosas que quedaron entre medio de las fotos icónicas, lo que no se ha visto tanto, o que incluso, fueron desechadas porque Pedro no las quiso o porque a ti no te gustaron", les dijo Bahamondes a los fotógrafos que tenía contemplados.

    Así se fue construyendo el recorrido de 17 fotografías, que exploran desde Pedro Mardones como profesor, hasta el escritor y artista visual, ya como personaje público. Se transmite una “imagen más horizontal, no esta imagen de la santa patrona disidente, sino como una persona”, dice Bahamondes.

    La selección incluye cuatro fotos de Pedro Marinello. Una de ellas es la singular imagen de Lemebel con un caimán, que fue propiedad de Carmen Berenguer. La fotografía ocupa la portada de La esquina es mi corazón, de Planeta. Además, se incorpora el registro del autor con Gladys Marín y Juan Pablo Sutherland en una marcha del Orgullo el 2000, y Araña de rincón, con Lemebel ubicado de espaldas en una esquina, que también figura en Arder, muestra fotográfica que se transformó en libro.

    De Marinello también está presente una imagen de Abecedario, instalación que Lemebel realizó en una pasarela del Cementerio Metropolitano.

    Hay fotografías de la época de Las Yeguas del Apocalipsis, colectivo formado por Lemebel y Francisco Casas. Patricio Alarcón recuerda que los capturó de forma espontánea, en medio de eventos culturales underground en plena dictadura. En ese tiempo, siguiendo a su amigo Álvaro España de Fiscales Ad-Hok, registró la abrupta irrupción de las Yeguas en 1988, en el Festival Corazones Duros, que quedó registrada en un video que estará presente en la exposición.

    En ese contexto aparecían las Yeguas, no estaban en la pauta, al menos lo que vi en esos tiempos, en los 80’s. Yo conocí a Pedro Mardones y a Francisco Casas, que les decíamos la Pancha y la Pedra”, recuerda Alarcón, quien rehuye del título de ‘primer fotógrafo de Lemebel’.

    Asimismo, podrán verse las fotos de la performance de 1989, Tiananmen. “Lo mío fue una casualidad, estaba ahí con una intención x y aparecían ellos, por suerte, y aprovechaba de fotografiarles”, rememora.

    También hay tres capturas de Álvaro Hoppe, fotógrafo que reporteó junto al autor de Perlas y cicatrices para Página Abierta. En una tira de contacto, se aprecia a Las Yeguas del Apocalipsis en una feria del libro de 1991, en Estación Mapocho. En un registro “están las Yeguas y está Sebastián Piñera al que le hacen un quite, no quieren tomarse fotos con él”, apunta Bahamondes. A este grupo se suma la foto que hace de portada de Loca Fuerte, de Óscar Contardo, y un registro donde las “Yeguas están joteándose a unos guardias”, dice el periodista.

    El fotógrafo Jorge Sánchez también se hará presente, con una imagen del artista en una lancha en la costa de Viña del Mar. Corría 2002 cuando siguió a Lemebel para un artículo de El Mercurio. Recuerda que pasaron a ver a Gladys Marín, a la madre del escritor al cementerio y, posteriormente, se fueron a la Ciudad jardín, al lanzamiento de uno de sus libros.

    “Conocía de mucho antes a Pedro”, recuerda, apuntando a su paso por La Época. “Tenía un conocimiento de quién era este personaje, sumamente interesante para la fecha, transgresor con su lengua filuda, como él decía, e hicimos una amistad de fotógrafo a retratado”. De todo el material que guarda en negativos, se escogió esta imagen.

    Lemebel da un paseo en lancha por el puerto de Valparaíso. Fotos: Pablo Sanhueza

    Al conjunto se suman la foto de Lemebel en una marcha en Nueva York, de Joanna Reposi; una imagen del escritor junto a cuatro obreros de Mabel Maldonado; la foto grupal ampliada de Pedro Lemebel en un taller literario de Pía Barros, de Helen Hughes; y el retrato del afiche de la muestra, de Germán Bobbe. “Es un retrato hermoso de Pedro, con el maquillaje de su cumpleaños, en su departamento en el Parque Forestal el 2013″, precisa Bahamondes.

    Helen Hughues

    Para nosotros es importante que esta primera muestra, que va a abrir el espacio, sea de Pedro Lemebel. Que podamos hacer una exposición, confluido con todos los colegas y haber hecho este trabajo común, le da fuerza al espacio, que se forme este colectivo de fotógrafos de diferentes generaciones. Todos terminamos, de alguna u otra forma, en diferentes años, fotografiando a Lemebel”, concluye Pablo Sanhueza.

    Sigue leyendo en Culto

    Lee también:

    Más sobre:LibrosPedro LemebelLas Yeguas del ApocalípsisFotografíaLibros CultoLT Sábado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen

    Adolescentes de 14 y 17 años en internación provisoria tras causar muerte de joven de 19 al manipular arma de fuego en San Clemente

    EE.UU. emite advertencias sobre riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y Sudamérica por actividad militar

    Zelensky afirma que Rusia prepara nuevos ataques a gran escala y acusa “insuficientes” suministros de defensa aérea en Ucrania

    Hasta 37 °C: declaran alerta roja para las regiones de Ñuble y del Biobío por “calor extremo” durante este fin de semana

    Príncipe heredero de Irán insta al mundo a ayudar a los manifestantes a derrocar al régimen de Jamenei

    Lo más leído

    1.
    Amparo Noguera habla tras millonaria estafa: “Se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso”

    Amparo Noguera habla tras millonaria estafa: “Se llevaron los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso”

    2.
    Beto Cuevas y Aterciopelados unen fuerzas y agendan show en el Movistar Arena

    Beto Cuevas y Aterciopelados unen fuerzas y agendan show en el Movistar Arena

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Adolescentes de 14 y 17 años en internación provisoria tras causar muerte de joven de 19 al manipular arma de fuego en San Clemente
    Chile

    Adolescentes de 14 y 17 años en internación provisoria tras causar muerte de joven de 19 al manipular arma de fuego en San Clemente

    Hasta 37 °C: declaran alerta roja para las regiones de Ñuble y del Biobío por “calor extremo” durante este fin de semana

    Tras destitución, exfiscal Bufadel se une a oficina de abogados de expersecutores que obtuvo absolución de Sebastián Zamora

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia
    Negocios

    Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a su plan para Groenlandia

    El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama

    Trump prefiere mantener a Kevin Hasset como asesor y Warsh toma ventaja para liderar la Fed

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”
    Tendencias

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”

    Friends regresa en formato coleccionable a restaurantes McDonald’s en Chile

    Las 5 entregas más excepcionales que DHL hizo en 2025

    La reinvención de Coquimbo Unido tras su glorioso 2025
    El Deportivo

    La reinvención de Coquimbo Unido tras su glorioso 2025

    Entrevista con Juan Pablo Pareja: “Tener el Claro Arena es una ventaja competitiva que esperamos sostener”

    Joaquín Niemann blinda a la liga árabe en la disputa con el PGA Tour: “Soy un fiel creyente del LIV Golf”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Entre la aventura y el humor: a fondo en la cara más lúdica de Game of Thrones
    Cultura y entretención

    Entre la aventura y el humor: a fondo en la cara más lúdica de Game of Thrones

    Hesse Kassel, la banda que florece en el rock chileno: “Es como una rosa con espinas; es bello, pero igual es crudo”

    El talento silencioso de Rai García

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen
    Mundo

    ONG Foro Penal eleva a 100 los presos políticos excarcelados en Venezuela, por debajo de los datos del régimen

    EE.UU. emite advertencias sobre riesgos en el espacio aéreo de México, Centroamérica y Sudamérica por actividad militar

    Zelensky afirma que Rusia prepara nuevos ataques a gran escala y acusa “insuficientes” suministros de defensa aérea en Ucrania

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha