VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Un retrato emocional: las claves del documental de Jeff Buckley que arrasó en In-Edit

    El trabajo de la directora Amy Berg presenta un retrato del músico, concentrado en los testimonios de quienes le conocieron y en las mujeres más cercanas de su vida. Lo traza como un artista sensible, con sus demonios y tensiones, y aborda su muerte sin entrar en alguna tesis.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Jeff Buckley

    “¿Mis principales influencias musicales? El amor, la ira, la depresión, la alegría... y Zeppelin”, comenta Jeff Buckley en un extracto de una entrevista de 1995. Eran los días en que era buscado por los medios, por la repercusión que estaba logrando con su sorprendente disco debut, Grace, y había interés en conocerlo. Era un personaje que asomaba misterioso, sensible y de una conmovedora capacidad como intérprete.

    El interés también se sostenía en la curiosidad de que Jeff era a su vez hijo del cantautor Tim Buckley, pero apenas le conoció. De hecho, la situación no le resultaba cómoda, pues el padre le abandonó a los meses de nacido. Esa fue una de las tensiones que recoge el nuevo documental It’s never over, Jeff Buckley.

    Estrenado con aplausos en enero de este año, durante el festival Sundance, el documental acaba de emitirse por primera vez en Chile en el marco del Festival In-Edit. Se trata de un interesante retrato del músico, fallecido sorpresivamente en 1997, en voz de quienes le conocieron.

    Jeff Buckley

    El trabajo de la directora Amy Berg, quien ya acumula experiencia en el género con su trabajo sobre Janis Joplin (Janis: Little girl blue), traza un perfil de Buckley que aborda algunos hitos de su vida, enlazados en torno a su obra. La ausencia del padre, la personalidad de Mary Guilbert, la madre (hija de inmigrantes panameños), como un factor que explica su interés temprano en la música y traza ciertos aspectos de su personalidad, al abordar la relación profunda y honesta entre ambos.

    Guilbert, recuerda que escuchó a Jeff cantar por primera vez cuando aún estaba en una cuna, armonizando con la música que salía de la radio. También rememora la vez que llevó al chico a conocer a su padre a un show. Hitos que de alguna forma trazan un relato que perfila al artista como un hombre sensible y de una personalidad fluida, que no tenía problemas en emular a cantantes femeninas en una era de rock alternativo cargado de testosterona.

    Un eje interesante, es que el documental centra el protagonismo de los testimonios en las mujeres clave de su vida; la madre Mary Guilbert, y sus parejas, Rebecca Moore, quien fue testigo de los primeros pasos de Jeff en Nueva York, y la artista Joan Wasser, su compañera en los días de la fama.

    Jeff Buckley

    Ellas permiten comprender al artista desde el amor, como experiencia filial y romántica, lo que a su vez trasunta en su obra. De alguna manera, sitúa el origen de la carga emocional de Grace, su único disco publicado en vida. Un cuerpo de canciones intensas concentradas en la interpretación vocal, que llamaron la atención desde los días en que cantaba en el café Sin-É.

    El documental aborda algunos temas secundarios, como su ecléctico gusto musical; desde Judy Garland hasta Led Zeppelin, pasando por Nina Simone y Nusrat Fateh Ali Khan, hasta Soundgarden (un detalle interesante es su amistad con Chris Cornell, con quien compartía una sensibilidad) y recónditos discos de Bill Evans y Shostakovich, lo que le daba una amplia cultura.

    El retrato emocional de Buckley detalla el tenso y ambivalente vínculo con el padre, Tim, a quien apenas conoció. A pesar de que no quería participar en un homenaje a él, fue ese hito el que le dio un primer relumbrón de visibilidad. Por lo mismo, no podía evitar ser consultado por el tema en entrevistas; en un clip de archivo, un entrevistador le pregunta qué heredó de su padre, a lo que Buckley responde rotundamente: «Gente que recuerda a mi padre. Siguiente pregunta».

    Jeff Buckley

    También es interesante escuchar los testimonios de quienes le acompañaron en el escenario, como Matt Johnson, el baterista de la banda de apoyo de Buckley quien lo recuerda a los 29 años diciendo que ya había sobrevivido a su padre. Se detalla el proceso de creación de Grace, aunque de manera algo sucinta. Probablemente era algo que merecía mayor atención.

    En cambio, se aborda la tensión que le produjo el éxito y la subsecuente presión personal, y de la industria, por explotar el reconocimiento logrado por Grace, con la publicación de un segundo disco. Allí se profundiza en que la fama incomodaba al artista, lo que permite comprender por qué se había tomado tanto tiempo en trabajar en ese esperado (y nunca grabado) siguiente álbum. “Sin vida ordinaria, no hay arte”, dice una voz en off.

    Por lo mismo, al abordar su muerte, ocurrida el 29 de mayo de 1997 (el mismo día en que los músicos de su banda llegaban a la ciudad para grabar el segundo disco), el relato se ciñe estrictamente a los hechos; que Jeff, vestido, se sumergió en las aguas del rio Wolf en Memphis, cantando Whole lotta love de Led Zeppelin, y nunca más emergió. Pero se detiene en algunos detalles previos; la búsqueda de tranquilidad, las imágenes sombrías en sus letras, las llamadas que en las dos semanas previas dedicó a casi todos sus conocidos; el desgarrador mensaje final que le dejó a su madre. No menciona la tesis del suicido, pero de alguna forma la deja flotando en el aire. Tampoco plantea una suerte de martirio de un alma demasiado pura para este mundo, simplemente, lo aborda como la tragedia que fue, dejando un montón de preguntas inconclusas, un poco, en paralelo con su obra.

    Tras dos exitosas funciones en el marco del In-Edit, se espera que el documental It’s never over, Jeff Buckley llegue a la plataforma HBO Max.

    Lee también:

    Más sobre:Jeff BuckleyIt’s never over, Jeff BuckleyIn EditHBO MaxGraceTim BuckleyMúsicaCineCine Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Timoneles oficialistas evitan ahondar en declaraciones de Jara sobre Machado y distanciamiento de voceros sobre el tema

    Comisión de Gobierno del Senado despacha reforma al sistema político: iniciativa se votará el próximo martes en sala

    La Fed cumple con las expectativas del mercado y recorta la tasa de interés, pero en votación dividida

    Comisión revisora aprueba procedencia de la acusación constitucional contra el juez Diego Simpertigue

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile

    El histórico 2025 de las exportaciones chilenas: envíos rozan los US$ 100.000 millones a noviembre

    Lo más leído

    1.
    Eduardo Parra de Los Jaivas: “No estuve en el Estadio Nacional por decisión mía, mi movilidad se ha limitado bastante”

    Eduardo Parra de Los Jaivas: “No estuve en el Estadio Nacional por decisión mía, mi movilidad se ha limitado bastante”

    2.
    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    3.
    Iron Maiden vuelve a Chile en 2026 con show en el Estadio Nacional

    Iron Maiden vuelve a Chile en 2026 con show en el Estadio Nacional

    4.
    Los Jaivas anuncian gira local e internacional de “Alturas de Machu Picchu” tras histórico show en el Estadio Nacional

    Los Jaivas anuncian gira local e internacional de “Alturas de Machu Picchu” tras histórico show en el Estadio Nacional

    5.
    Dónde ver Una Batalla Tras Otra y otras grandes nominadas a los Globos de Oro 2026

    Dónde ver Una Batalla Tras Otra y otras grandes nominadas a los Globos de Oro 2026

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    ¿Qué plan tienen para reducir y/o eliminar los hechos violentos en los colegios?

    ¿Qué plan tienen para reducir y/o eliminar los hechos violentos en los colegios?

    Con el voto obligatorio, ¿cómo se cuentan y distribuyen los votos nulos y blancos?

    Con el voto obligatorio, ¿cómo se cuentan y distribuyen los votos nulos y blancos?

    Dónde y a qué hora ver a Club Brujas vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Brujas vs. Arsenal en TV y streaming

    Timoneles oficialistas evitan ahondar en declaraciones de Jara sobre Machado y distanciamiento de voceros sobre el tema
    Chile

    Timoneles oficialistas evitan ahondar en declaraciones de Jara sobre Machado y distanciamiento de voceros sobre el tema

    Comisión de Gobierno del Senado despacha reforma al sistema político: iniciativa se votará el próximo martes en sala

    Comisión revisora aprueba procedencia de la acusación constitucional contra el juez Diego Simpertigue

    La Fed cumple con las expectativas del mercado y recorta la tasa de interés, pero en votación dividida
    Negocios

    La Fed cumple con las expectativas del mercado y recorta la tasa de interés, pero en votación dividida

    El histórico 2025 de las exportaciones chilenas: envíos rozan los US$ 100.000 millones a noviembre

    La respuesta de SQM en la Suprema: “La única finalidad de Tianqi es entrabar la ejecución de una asociación con Codelco”

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación
    Tendencias

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    Cómo es el sistema antimisiles Arrow 3 que desplegó Alemania y que fue desarrollado por Israel y EEUU

    En vivo: Real Madrid recibe al Manchester City por la fase de liga de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Real Madrid recibe al Manchester City por la fase de liga de la Champions League

    La señal que da Mauricio Isla que lo aleja de Colo Colo

    Flamengo de Erick Pulgar derriba a Cruz Azul y se mete en la semifinal de la Copa Intercontinental

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile
    Cultura y entretención

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile

    Dónde ver Una Batalla Tras Otra y otras grandes nominadas a los Globos de Oro 2026

    Un retrato emocional: las claves del documental de Jeff Buckley que arrasó en In-Edit

    Criminalidad en Perú y estado de emergencia: Cada día asesinan a más de 5 personas a nivel nacional
    Mundo

    Criminalidad en Perú y estado de emergencia: Cada día asesinan a más de 5 personas a nivel nacional

    Retienen pasaporte del cardenal venezolano Porras y Petro hace llamado a Maduro

    La odisea de Machado para salir de Venezuela y llegar a Oslo, donde su hija recibió en su nombre el Nobel de la Paz

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio