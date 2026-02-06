SUSCRÍBETE POR $1100
    Una jornada sobre David Bowie marca la segunda fecha de Conversaciones de Backstage

    La fecha del ciclo de conversatorios musicales, impulsado por TallerCafé Backstage, contará con Ohian Ubiergo, voz de la banda porteña Pastora Bohemia, quien interpretará algunas canciones del artista. El evento se realizará en las dependencias de TallerCafé y la entrada es liberada.

    Por 
    Daniel Cañete
    David Bowie

    En la segunda fecha del ciclo de conversatorios “Conversaciones de Backstage”, el tópico principal será la obra del artista David Bowie. El evento se realizará en las dependencias de TallerCafé (ubicadas en Yungay 2554, Valparaíso) y la entrada es liberada. La instancia comenzará a las 12:00 horas del domingo 8 de febrero.

    En el conversatorio estarán periodistas musicales como Paty Leiva, María de los Ángeles Cerda y Edmundo ‘Nuno’ Veloso. Además, el evento contará con la voz de la banda Pastora Bohemia, Ohian Ubiergo, quien cantará canciones de la obra del icónico músico inglés.

    Estos conversatorios se realizan todos los domingos de febrero a la misma hora y giran en torno a artistas como Jorge González, Charly García y uno será dedicado al hip hop nacional. Este último se realizará en el Festival HipHop Al Puerto. Además, Cultura Vinilos estará vendiendo una selección de vinilos y discos compactos.

