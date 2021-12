Abogada de expareja de Franco Parisi: “Aquí hay un padre que abandona a sus hijos y hace un año que no viene a verlos”

Los coletazos en tribunales para el excandidato presidencial por el Partido de la Gente, Franco Parisi, están lejos de aquietarse. Así lo sostiene Marisol Valladares, la abogada que impulsa hoy una demanda de alimentos en contra del ingeniero luego de que su clienta, una expareja con la que tuvo gemelos, hoy de 14 años, solicitara el pago de la deuda por alimentos.

Luego de que se conociera la contestación en el juzgado de familia por parte del exabanderado, la representante de la demandante lo cuestionó duramente y sostuvo que esto no se trata tan sólo de dineros adeudados, sino también el completo abandono de sus hijos, a quienes no ve desde hace más de un año.

El pasado 9 de diciembre, el Tercer Tribunal de Familia acogió la solicitud de reajustar la deuda, solicitada por los abogados de Parisi, dejándola finalmente en $ 122 millones, pero desestimó revocar el arraigo nacional en su contra que, en definitiva, le implicaría al exvicedecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile que de ingresar al país, ya que hoy está radicado en Estados Unidos, no podría salir del territorio nacional sin antes cumplir con la decisión de la justicia. Este es el séptimo revés judicial que recibe Parisi respecto de la medida dictada por un juez.

En conversación con La Tercera, la socia de Valladares Abogados develó que el tribunal ofició a la Tesorería General de la República para que retenga los eventuales excedentes por los gastos de su campaña presidencial. Además, insistió en que la deuda de pensión de alimentos asciende a un total de $ 157.232.583. Esto, porque reitera que se deben incorporar los gastos médicos de los niños y esto ya lo manifestó ayer nuevamente al tribunal a través de un escrito.

¿En qué etapa procesal se encuentra el juicio de alimentos en contra de Franco Parisi?

La causa se origina a través de una transacción de alimentos y cuidado personal, además de la patria potestad y la relación directa que se ingresa al sistema con fecha de 18 de enero del año 2011. Después de esa fecha, el Tercer Juzgado Familia Santiago estableció el pago de un estipendio en dinero mensual más el copago en salud que no estaba cubierto ni por la isapre ni por los seguros complementarios.

¿Desde cuándo que los hijos no reciben dinero de su padre?

No se ha recibido nada. La contraparte ventiló la liquidación para poder insistir en el alzamiento del arraigo. En octubre fue el último pago de tres millones y fue a través de un tercero anónimo. Noviembre y diciembre no hay ningún abono a la pensión de alimentos.

¿Cuáles han sido los mayores incidentes?

En esta etapa de cumplimiento desde el año 2016, he intentado cobrar alimentos y el estipendio en dinero. En ese momento era de un millón de pesos mensuales. El 9 de noviembre de 2021 se liquidó la pensión de alimentos, distinguiéndose lo que se adeuda por concepto de estipendio en dinero y los gastos médicos. El tribunal determinó que él adeudaba con cargo al estipendio en dinero $ 182.023.791 y ese periodo comprende desde febrero de 2011 a noviembre de 2021. Después viene la liquidación de gastos médicos histórica que asciende a $ 34.487.939. Es decir, el total de pensión alimenticia se calcula sumando ambos montos y el tribunal determinó que la deuda era de $ 216.511.730.

La defensa ha objetado varios de estos montos...

Así es, el 3 de diciembre del año en curso la defensa de Parisi solicitó al tribunal que resuelva la solicitud de objetación de pago. Básicament,e que se imputaran los pagos de educación que había realizado y que no formaban parte de la obligación de alimentos contraída en el año 2011. Seis días después el tribunal acogió la imputación que promovieron, pero les rechazó la solicitud de alzamiento del arraigo. El tribunal determinó que la deuda actual sólo por estipendio en dinero es de $ 122.744.654. A este monto se debe adicionar la otra deuda, que forma parte de los gastos médicos, que corresponden a $ 34.487.929 Es decir, la suma de esos dos montos es de $ 157.232.583.

¿Por qué se demoró tanto este proceso?

Ellos debieron hacer la imputación hace mucho rato. Lo que pasa es que ellos dialogaron por todos los medios de comunicación posibles y donde menos fueron fue a sede judicial. Recién en diciembre hicieron la imputación, pero sigue existiendo una deuda relevante y, por esa razón, el tribunal niega por séptima vez el alzamiento del arraigo y mantiene vigentes los apremios.

¿La posición de su representada se fortalece con esta última resolución judicial?

Depende, porque nuestra posición nunca ha sido debilitada. Nunca hemos faltado a la verdad. Las liquidaciones que hemos señalado que existen son aquellas que el sistema liquidó. Tú no puedes sentirte como ganador o perdedor cuando se deben estos montos de alimentos. Yo soy respetuosa cuando se ejerce el derecho de buena manera, lo que pasa es que este ejercicio lo ha hecho el tribunal. Ayer objeté esta resolución y pedí que se agregue a la deuda del estipendio en dinero la deuda por gastos médicos para que en el fondo se concluya que la deuda total son: $ 157.232.583. Nunca hemos estado fortalecidos porque llevamos muchos años en que no paga. La educación durante 2021 no la ha pagado. Él dejó de pagar. ¿Cómo voy a salir fortalecida si este mes nuevamente no pagó la pensión de alimentos? El mes pasado tampoco ha pagado y lo que ha pagado se ha hecho con cargo a los retiros previsionales y un abono que hizo un tercero hace dos meses para justificar el alzamiento del arraigo.

¿Cree que ha existido una mala actitud de parte del demandado?

Me molesta profundamente el trato vejatorio que se permiten, porque cuando se terminan los argumentos jurídicos denuestan y humillan a un montón de mujeres de este país que lo único que hacen es perseguir el pago de las obligaciones. Por otro lado, aquí hay un tema que subyace a toda la discusión por la pensión de alimentos, que es que aquí hay un padre que abandona a sus hijos y hace un año que no viene a verlos.

¿Qué le parece que la defensa del excandidato presidencial acuse a su representada de mala fe?

Cuando se acaban las expresiones jurídicas vienen las declaraciones desafortunadas que no aportan a la discusión. No tengo otro rol que no sea los temas jurídicos. Por lo tanto, nunca me he hecho cargo y nunca voy a manifestar expresiones violentas, agresivas, sesgadas y mezquinas, porque si lo haces en los medios de comunicación da lo mismo lo que expreses ante el sistema judicial. El daño que se genera tiene que ver con la ventilación a través de la prensa. Nosotros hemos sido muy cautos en tener la discusión donde hay que tenerla, porque no nos mueven intereses políticos, ni posicionarnos en la opinión pública. Ella (mi clienta) no quiere esto y tengo que cautelar la integridad de los menores de edad. No busco figuración.

¿Y cree que ellos sí?

A mí no me representa ese estilo, porque uno debe aportar a la resolución de un conflicto familiar y no a generar un debate de baja monta. Las mujeres en este país, cuando persiguen a sus exparejas para el pago de alimentos y también están obligadas a mantenerlos a ellos económicamente, porque hay un padre ausente. ¿Te parece que alguien así puede actuar de mala fe? Claramente, no.

¿Cuáles son los plazos que siguen vigentes en este proceso?

Me imagino que él pagará la deuda que sigue siendo un monto importante para poder alzar la prohibición de salir del país. Él presentó un recurso de hecho en la Corte de Apelaciones de Santiago que debiera estar en tabla para alegatos a contar de la próxima semana. Lo que pretende es anular las notificaciones que ha realizado el sistema judicial, por eso me sorprende la supuesta mala fe que se le atribuye a mi parte, porque quien notifica las resoluciones es el tribunal, no son las partes, pero si fuera así, a ellos les fuera bien en ese recurso, lo que procede es que tendremos un resultado entre nueve a 10 meses.

¿Cuál es el análisis jurídico que realizaron sobre el comportamiento de Franco Parisi con la normativa que crea el registro de deudores de pensiones de alimentos?

Las deudas de alimentos que se sostienen en el tiempo serán constitutivas de violencia intrafamiliar. Aquí entramos en otra figura y eventualmente si se mantiene la cesación de pagos, podríamos decir que existe violencia económica. Esta puede ser una ley que puede permitir al sistema garantizar el cobro de las pensiones de alimentos, pero nosotros tenemos a uno obligado que está en el extranjero y probablemente si no regresa al país tampoco nos garantiza que podamos percibir la deuda que se ha liquidado por el sistema.

¿Qué posibilidades tienen para hacer exigible el cobro, considerando que no tiene bienes en Chile?

No hay bienes en Chile y lo que tenemos cautelados es una orden de excedentes de campaña que el tribunal de familia lo ha acogido y ha ordenado a la Tesorería General de la República para que proceda a hacer la retención de los eventuales excedentes que resulten de la campaña de Franco Parisi, pero eso es también una incertidumbre, porque no sabemos si habrá excedentes. Los gastos de campaña se pagan por el Servel y hay algunos montos que han sido adelantados a los proveedores de ciertos servicios. También me he enterado por la prensa que se ha cuestionado plata que ha salido de este partido. Los excedentes que queden irán a una cuenta que abren los candidatos y que paga la Tesorería General de la República. Eso lo estuve buscando a propósito de buscar mecanismos de cobro. Esa petición se la hicimos y el tribunal la acogió y ordenó retener platas por hasta $ 216 millones.