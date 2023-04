Coaliciones oficialistas agudizan tensión por desacuerdos en torno a agenda de seguridad

Pasadas las 7 de la mañana, parte de la bancada de diputados del Partido Socialista (PS) -acompañados por su timonel, Paulina Vodanovic- cruzaron la entrada de La Moneda.

Con las relaciones crispadas tras la votación la semana pasada de la ley Nain-Retamal, el gesto del Ejecutivo con los legisladores de la colectividad -que buscaba limar asperezas- se hacía “más que necesario”, comentaron los parlamentarios en la antesala.

Tras respaldar la polémica legislación, en el PS los ánimos se caldearon una vez que advirtieron que el gobierno era crítico del proyecto, al que calificaron como una norma de “gatillo fácil”. Un concepto mencionado en una polémica minuta -posteriormente suprimida- distribuida a las bancadas oficialistas y a los jefes de partido durante el pasado jueves y que fue replicado -incluso- por las autoridades del comité político.

Sin el respaldo de Apruebo Dignidad al fondo de la iniciativa, entre los socialistas resintieron mostrarse más alineados que la coalición original del Presidente Boric a la petición del Ejecutivo aprobando la ley del “gatillo fácil”. Así, en el gobierno explicaron en más de una ocasión al partido que el objetivo nunca fue criticar la definición socialista.

En privado, en La Moneda señalan que la jefa de Interior, Carolina Tohá, expresó los reparos al proyecto “desde el día uno” y que, por ende, el PS no puede sobreinterpretar la postura del gobierno como un ataque.

Esa y otras inquietudes fueron tratadas ayer en la mañana en la cita con la ministra Tohá; la titular de la Segegob, Camila Vallejo; el jefe de Justicia, Luis Cordero, y la ministra (s) Segpres, Macarena Lobos. Según presentes, el tono fue respetuoso pero firme. Y la cita tuvo momentos ásperos: los socialistas solicitaron un mejor “ordenamiento” desde el gobierno a Apruebo Dignidad, desde donde quedaron de atender esa petición.

A la salida, el jefe de bancada, Daniel Manouchehri, refrendó esa idea y apuntó los dardos a Apruebo Dignidad. “Los partidos de gobierno no pueden ser solamente para pedir cargos o apitutar gente (...). Se requiere ser partidos de gobierno para apoyar con fuerza las iniciativas y eso es lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo”, planteó.

Pese a que algunos tratan de dar por cerrado el capítulo, las esquirlas que ha dejado la postura de cada coalición de gobierno -Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático- en la agenda de seguridad ha reflotado la clásica tensión en el oficialismo: las “dos almas” ideológicas que La Moneda aún no logra congeniar.

¿Estrategia equivocada?

Durante el comité político, en La Moneda fueron enfáticos en aclarar que una votación apresurada de Nain-Retamal nunca fue el escenario ideal para el gobierno.

Esa precisión, aseguran asistentes, la debió hacer Tohá luego de que la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, reparara en la “urgencia” del gobierno al proyecto. Durante la semana pasada, Torrealba ya había sido crítica a través de un tuit: “Los sectores políticos que deberían estar luchando por ampliar las libertades civiles, se esfuerzan en instalar un estado policial”.

La jefa política del gabinete, señalan quienes escucharon su intervención, le replicó que fue la Cámara de Diputados quienes acordaron suspender la semana distrital y acelerar -por acuerdo de comités- la tramitación de algunos proyectos, los que no cuentan con urgencia legislativa del Ejecutivo. “Al gobierno le tocó reaccionar en la cancha del Congreso y la derecha”, señaló uno de los presentes.

En ese análisis, en Apruebo Dignidad ya asoman voces críticas a la conducción de Vlado Mirosevic (PL) de la Cámara. A la vista de los resultados -y del rechazo a las indicaciones clave del Ejecutivo en el proyecto la tarde de este lunes en la comisión de Seguridad del Senado- algunos lamentan que haya sido una estrategia fallida.

La discusión continuó en la reunión con los partidos oficialistas que se realizó ayer, como todos los lunes, en La Moneda.

Durante la cita, quien tomó la palabra fue el timonel de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, que apeló -señalan- a una mayor coordinación en cuanto a la seguridad, un tema donde hay diferencias evidentes entre coaliciones. Vodanovic, por su parte, hizo una sentida réplica: acusó que poca coordinación puede haber entre las “dos almas” si no existe la voluntad de reuniones periódicas para dar discusiones más de fondo, ideológicas, fuera del comité político.

El reclamo de la timonel PS no fue casual: aunque la alianza de gobierno estableció el viernes como “día protegido” para las reuniones fuera de Palacio, la del viernes pasado -que se había acordado de forma telemática- terminó suspendiéndose por baja asistencia.

A la salida, Ibáñez señaló que “los matices, las diferencias, no sólo ocurren en un lado de la cancha, ocurren en un Congreso que está muy atomizado, muy fraccionado (...). Lo importante es que el gobierno ordene, articule. En eso, los partidos políticos le damos todo nuestro respaldo (...) y poniendo en el centro, que es fortalecer el trabajo de Carabineros, respetar los derechos humanos”.

Más énfasis puso la jefa del PPD, Natalia Piergentili, en la agenda de seguridad como un aspecto que debe concitar respaldo de todo el arco oficialista. “Tuvimos un matiz respecto de la votación, pero no hay un matiz respecto de la necesidad de perfeccionar la ley y sacarla adelante. Aquí lo que tiene que primar no es si discutimos o tenemos matices, sino que cuál es la postura de la alianza de gobierno respecto a la seguridad. Todos los partidos de la alianza de gobierno vamos a bregar para que el gobierno saque adelante la agenda de seguridad (...), en eso no vamos a claudicar ni retroceder”.

En el PC, el secretario general de la colectividad, Lautaro Carmona, debió referirse a los dichos que expresó durante el fin de semana el timonel Guillermo Teillier en cuanto a rechazar la ley Nain-Retamal. “La opinión que entregó Guillermo es clara y categórica, pero eso no está en contradicción con el trabajo que hará la bancada senatorial (...). La disposición que se ha expresado aquí es cómo contribuimos a que avancen sobre la base de todos los resguardos para que sea una mejor legislación y no un cosa que estanque o que genere debilidades mayores (...). Lo que está manifestando Guillermo, en el fondo, es un llamado de atención de que las cosas tal como están sería un retroceso legislativo en temas de seguridad”.