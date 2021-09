Conducción de Chahuán en RN desata críticas y reflota debate por libertad de acción en las presidenciales

“La directiva está decidida a ignorar los reglamentos. Lamentable”. Así partió ayer un mensaje que envió al grupo de WhatsApp de la comisión política de RN el exabanderado y expresidente de ese partido, Mario Desbordes.

El exministro de Defensa hacía alusión a la decisión -que anunció el domingo- el presidente del partido, el senador Francisco Chahuán, de pasar al tribunal supremo de la tienda al diputado Leonidas Romero, quien anunció su apoyo al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

“Sobre la decisión de Chahuán de pasar al diputado Romero al TS y pedir su expulsión, comentar: Es del ABC de las campañas que eso no hay que hacerlo en este minuto por lo siguiente. 1. Mete al candidato presidencial en una polémica innecesaria, que lo obliga a explicar por qué hay que amenazar para que lo apoyen. Por eso Piñera en 2005 no pasó al TS a Allamand o a Nicolás Monckeberg que apoyaban a Lavín, o el propio Allamand no pasó al TS a los que estaban con Golborne entre varios casos más”.

En segundo lugar, afirmó que “victimiza al díscolo”, en tercero planteó que “le da municiones al candidato apoyado para reclamar que tiene apoyos pero que se les persigue”. Y, en cuarto lugar, sostuvo que “pone al partido ante la opinión pública en posición de partido estalinista.

No se hace, sobre todo cuando la gran mayoría de los diputados sí apoya a nuestro abanderado”.

Y agregó: “Lo que es un caso aislado, pasa a ser el centro de la noticia. Chahuán sabe de esto, estuvo años en directivas. Hay que concentrar la atención en los temas que nos unen con Sichel, avanzar con temas positivos, más ciudadanos, y no pisar el palito!”.

El mensaje de Desbordes representaba un sentimiento generalizado de varios dirigentes del partido, quienes cuestionaron la manera en que Chahuán está dirigiendo la colectividad. En otros chats del partido diputados también manifestaron su malestar, el mismo domingo en la tarde.

“Consecuencia de la famosa ‘libertad de acción’ que tanto solicitaron en la primaria contra uno de los nuestros, lamentable pues termina dañado nuestro candidato presidencial por la falta de liderazgo en RN”, dijo el diputado Camilo Morán, mientras que su par Jorge Durán añadió: “Cada día puede ser peor. Sobre todo para mí que estoy más amenazado”.

Hugo Rey, en tanto, exclamó que “si se hace efectivo vamos a estudiar pasar al TS a varios que hicieron lo mismo hace poco!”.

Chahuán ayer reafirmó su postura y aseguró en un punto de prensa que “como presidente de partido no me va a temblar la mano para pasar al Tribunal Supremo a aquel parlamentario o dirigente del partido que no apoye a nuestro candidato presidencial”.

En el partido son varios los dirigentes que transmiten en privado que Chahuán está errando en su gestión y que tiene un tipo de liderazgo “zigzagueante”.

De hecho, varios recuerdan que el propio Chahuán era partidario, durante la campaña de las primarias presidenciales, de que hubiese libertad de acción en la colectividad.

“Sería un error perseguir a quienes tienen una decisión distinta en materia presidencial”, dijo el senador, en entrevista con El Mercurio, el pasado 21 de junio.

Al respecto, la diputada Francesca Muñoz manifestó que “no comparto la decisión de la mesa nacional de enviar al TS al parlamentario, porque recordar que durante la primaria cuando fue candidato Mario Desbordes el candidato de RN, hubo un grupo de parlamentarios que apoyó a Sichel y a Lavín. Y no se dio libertad de acción, pero tampoco se envió al TS a aquellos parlamentarios en esa oportunidad. Por eso yo creo que no corresponde que se envíe ahora”.

Entre los parlamentarios que apoyaban a Kast, además de Romero, se mencionaba en privado en el partido a los diputados Miguel Mellado, Camila Flores, Eduardo Durán y Francesca Muñoz.

Sin embargo, Mellado, que se debatía entre Sichel y Kast, ayer zanjó sus dudas. “Hay que alinearse, porque uno está en un partido porque adhiere a los lineamientos”, dijo, pese a haber votado por Joaquín Lavín (UDI) y no por Desbordes en la primaria pasada.

Mientras que Francesca Muñoz en un punto de prensa aclaró que “aquí yo creo que hay que aclarar que yo tengo una conversación pendiente con el candidato de Chile Podemos Más. Yo he planteado que tenemos que tocar temas importantes como los valóricos”.

El estilo de Chahuán, en todo caso, no solo ha sido cuestionado por este tema, sino que también por otras materias. Uno de los últimos episodios fue la inscripción de candidaturas a las parlamentarias, donde RN se omitió en algunas circunscripciones, y además por un problema técnico no pudo inscribir candidatos en Ñuble.

Sin embargo, hubo otros momentos de críticas por su manejo del partido, como en junio cuando dijo públicamente que había mandatado a su vicepresidente y convencional Luis Mayol a buscar acercamientos con convencionales de centro y centroizquierda, lo que repercutió en que los convencionales de RN le respondieran en una carta pública rechazando sus dichos y afirmando que no respondían a órdenes de partidos.

Martorell se inhabilita en el TS de RN

En RN, además, también algunos miran con sospecha el rol del comando en la decisión de Chahuán. Esto, porque el propio Sichel, durante la campaña a las primarias, pidió -en más de una oportunidad- que hubiese libertad de acción para que lo pudiesen apoyar a él en vez de Desbordes. Y porque ahora, su vocera de campaña, Katherine Martorell, es integrante del tribunal supremo de RN.

Como sea, Martorell descarta que el comando haya incidido en algo en la decisión de Chahuán y sostuvo a este medio que “eso responde a una decisión de la mesa directiva de RN que es la que toma esta decisión. Y la verdad es que del comando somos muy respetuosos de la autonomía de los partidos”.

Sobre su rol en el tribunal, añadió que “en este caso, que se refiere además a la presidencial donde soy parte de un comando, me voy a inhabilitar como integrante del tribunal supremo en esta causa”.

El tribunal supremo fue escogido en el consejo general del 31 de julio y entre sus miembros, además de Martorell se encuentran el subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, y los dirigentes Fernán Lecaros, Víctor Manuel Avilés, Gonzalo Barrientos y Joaquín Rodríguez.

En todo caso, fuentes del TS de la colectividad dicen que todavía no se ve el tema.

En medio de esto, Sichel fue consultado ayer al respecto y evitó ahondar en la polémica y fijar una postura respecto a si le parece o no una buena decisión. “Eso sería hablar de la farándula de los partidos (...). No es el minuto de hablar de eso”, manifestó.

Como sea, en el comando del abanderado oficialista algunos reconocen -en privado- que les genera inquietud que haya parlamentarios del sector apoyando a Kast debido a que, por ejemplo, Romero, dicen, “tiene buena votación en su distrito”. Además, recalcan que ahora los respaldos a Kast son distintos en relación a lo que Sichel pedía en los comicios de las primarias, ya que destacan que el Partido Republicano se ha declarado como oposición a Chile Podemos Más.