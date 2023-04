Gobierno cita a embajador de Perú y escala tensión por crisis migratoria en la frontera

En medio de la tensa situación que se vive en la frontera norte de Arica con Tacna, hasta Teatinos 180 llegó -este jueves en la tarde- el representante diplomático de Perú en Chile, Jaime Pomareda.

La citación al edificio de Relaciones Exteriores no fue casual: buscaba expresar formalmente la molestia del gobierno chileno por el emplazamiento que realizó durante la jornada el alcalde de Tacna, Pascual Güisa, al Presidente Gabriel Boric debido a la agudización de la crisis migratoria que se está viviendo en la frontera chileno-peruana.

La autoridad local calificó de “irresponsable” a Boric y lo acusó de “no tomar las medidas adecuadas” para frenar la ola de migrantes que busca cruzar a la ciudad peruana más próxima a la frontera chilena. “No debemos permitir que un innombrable e irresponsable traslade los problemas a la frontera”, agregó.

El encuentro con Pomareda lo lideró la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y duró menos de media hora. El embajador se retiró sin dar declaraciones. Desde Interior, la ministra Carolina Tohá señaló que en el encuentro se le confirmó al diplomático la presentación de una nota de protesta por los dichos del edil de Tacna.

“El desafío de la migración ha afectado a muchos países de la región, todos lo hemos enfrentado buscando dar soluciones y sabemos que las mejores soluciones van a venir de la mano de un trabajo colaborativo y responsable, que exige un trato también de respeto entre las autoridades de los distintos países. Así ha actuado Chile y también va a plantearles a los países vecinos que esperamos que esa sea la manera que impere para tratar este tema que desafía a toda nuestra región”, agregó la jefa de gabinete, quien en horas de la mañana ya había dado respuesta a los cuestionamientos.

Sin embargo, la tensión con el gobierno peruano podría seguir escalando. Esto, porque tras ese primer enfrentamiento, en horas de la tarde el presidente del Consejo de Ministros peruano, Alberto Otárola, emplazó a Boric y le pidió “solucionar el problema” y no “tirarlos” a Perú.

“Lo que le pedimos al Presidente Boric y a los demás presidentes es que solucionen sus problemas y que no los tiren a nuestro país. Estamos conversando activamente con las autoridades migratorias chilenas para resolver un problema que afecta a los dos países”, dijo.

Del lado chileno, la Municipalidad de Arica anunció “medidas de emergencia” por la situación humanitaria en la frontera. “Vamos a disponer de colaciones, artículos de aseo, pañales, bloqueadores solares y kits de infancia, para ir en apoyo, especialmente, de las personas más necesitadas, que son los niños, las niñas y personas mayores que tienen enfermedades, y que su destino no es Chile, sino que es llegar a Venezuela”, dijo el alcalde Gerardo Espíndola (PL).

Consejo de excancilleres y la “reaparición” de Urrejola

La definición de la Presidenta de Perú, Dina Boluarte, de decretar estado emergencia en la frontera sur -en medio de la tensión con Chile- no dejó indiferente a la Cancillería. En diálogo con Radio Imagina, a primera hora de este jueves, el canciller Alberto van Klaveren reconoció que la medida “aumenta la presión, lo estamos viendo y, claro, requiere entonces también de un tratamiento colectivo. Hay canales que están abiertos, en los últimos días ha habido tres o cuatro largas videoconferencias con autoridades de alto nivel y estamos en eso”.

Y agregó: “Ahí se plantea un problema humanitario importante. Requerimos de la asistencia de organizaciones internacionales con experiencia en esta materia”.

Horas más tarde, el ministro de Relaciones Exteriores participó del consejo de excancilleres. ¿La novedad? La cita marcó el debut en la instancia de la exministra Antonia Urrejola. Presentes en el encuentro aseguran que los extitulares Carlos Figueroa y Alejandro Foxley extendieron un saludo de bienvenida a la excanciller de esta administración.

“Hablamos de una gran cantidad de temas, algunos que merecen, obviamente, una atención especial, dada la coyuntura. Entre ellos está el tema migratorio, que efectivamente, en un aspecto, corresponde a la Cancillería. Obviamente, estamos hablando de un tema en que concurren competencias de muchos otros ministerios y servicios en el país y la verdad es que intercambiamos ideas sobre eso y creo que hay un consenso muy relevante en términos de la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación regional a nivel sudamericano para enfrentar el desafío de la migración”, comentó Van Klaveren tras la cita.

A la salida, si bien Urrejola evitó referirse en profundidad, comentó que “la situación migratoria corresponde al Servicio de Migraciones, pero obviamente también tiene una parte que tiene que ver con las relaciones bilaterales y es un tema que está trabajando la Cancillería tanto con Perú como con Bolivia”.

Además, la exsecretaria de Estado aseguró que Van Klaveren ha continuado con los acercamientos de su gestión con los países que comparten límites fronterizos con Chile. “Ha habido durante el año pasado varias reuniones bilaterales, yo como excanciller tuve varias reuniones con el canciller boliviano, también tuvimos reuniones de trabajo con Perú, es un tema que obviamente traspasa la frontera y yo sé que la Cancillería está al tanto de la situación y no me corresponde a mí”, concluyó.

También tuvo palabras el senador y excanciller José Miguel Insulza (PS). “(Con Perú) somos varios países que estamos viviendo situaciones similares, aquí no hay culpas que echar ni para un lado ni para el otro. Acá tenemos claro que tenemos que enfrentar una situación que puede ser muy dramática, incluso desde el punto de vista humano, cuando en la frontera de un país se junta un grupo numeroso de gente que no puede avanzar hacia ningún lado. Tenemos que buscar formas de cooperar en esto, no es un momento de grandes declaraciones ni nada por el estilo. Yo creo que es necesario buscar un corredor humanitario que lo permita”.