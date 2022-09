Gobierno inicia conversaciones sobre reforma previsional con diputados de oposición insistiendo en su propuesta original

Ya se iniciaron las conversaciones del gobierno con parlamentarios de oposición por la reforma previsional. Este martes el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, se reunió en el Congreso con los tres diputados RN que integran la Comisión de Trabajo: Frank Sauerbaum, Eduardo Durán y Ximena Ossandón, a los cuales les adelantó algunos puntos de la propuesta que tiene el Ejecutivo.

Esta es la primera de una ronda de reuniones que el gobierno espera sostener antes de ingresar el proyecto al Congreso. Y pese a que desde la oposición han planteado que el triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre refuerza las ideas de propiedad de los ahorros y libertad de elección, por lo que han dicho que eso debería generar que el gobierno ajuste y centre su propuesta, lo cierto es que hasta ahora, lo que transmitió el Ejecutivo a los diputados RN, en lo central, es lo que ya había adelantado hace algún tiempo. Es decir, por ahora el gobierno insiste en su propuesta original.

Por ejemplo, según Sauerbaum, el subsecretario transmitió que el 10% de cotizaciones futuras se destinará a cuentas individuales de propiedad de los afiliados, pero estarán en un ente estatal, el cual podrá delegar en privados ciertas funciones, principalmente la administración de inversiones. En tanto, el 6% de cotización adicional se destinará a un fondo común para subir las pensiones de actuales y futuros jubilados, con énfasis en las mujeres.

El diputado RN comenta que tienen un diagnóstico común con el gobierno, por ejemplo, respecto de que hay que subir la cotización previsional y terminar con las lagunas, pero Sauerbaum también dice que hay otros puntos en los que no están del todo de acuerdo. “Vamos a tener una discusión respecto de la propiedad de los fondos, respecto de la heredabilidad y respecto de la libertad de las personas para poder elegir en qué fondo quedarse, porque el gobierno dice que vamos a tener libertad de elección, pero (eso ocurre) una vez que la persona ya entró al sistema estatal, y desde ahí puede elegir un sistema de formas de inversión. Pero nosotros creemos que la libertad debe ser anterior: tenemos que elegir si queremos un sistema privado, o si queremos un sistema público”, comenta.

El diputado RN describe la reunión como “una primera conversación muy informal”, y espera poder tener al menos otras dos conversaciones adicionales antes de que se presente el proyecto. “En eso quedamos con el subsecretario”, señala. En esa línea, detalla que la próxima reunión sería después de la semana distrital, es decir, se concretaría durante la última semana de septiembre.

Sobre su balance de este primer acercamiento, Sauerbaum también cree que “el gobierno planteó una reforma que es mucho más profunda de lo que nosotros pensábamos, porque se había conocido solamente esta discusión del famoso aumento de la cotización adicional del 6%. Pero van a haber modificaciones al sistema de AFP, disminuyendo comisiones, separando la industria, estableciendo un ente estatal similar a una AFP, y también el 6% a este fondo solidario para poder aumentar las pensiones de las mujeres, de las cuidadoras y también de los hombres que tengan baja pensión. Entonces, yo creo que vamos a tener una discusión bien profunda en varios temas”.

Por su parte, el diputado Durán cuenta que “más que nada, lo que nos mostró (el subsecretario) fue el diagnóstico del tema, las bases en las cuales se está sustentando la reforma. Pero no tuvimos los datos concretos de la reforma, y eso, para nosotros, es preocupante, porque una reforma tan urgente, que aún no ingresa a tramitación en la Cámara, parece, más encima, que todavía no está bien definida. Eso de alguna forma quisimos darle a conocer. Él nos explicaba, nos mostraba gráficos y tablas, pero de manera muy general, sobre lo que iba a ser el sistema. Detalles no tenemos, y eso es lo que estamos esperando”.

Sobre los temas que aún no están definidos, Durán asegura que, por ejemplo, consultó si el hecho de que haya un ente estatal que pueda delegar funciones en privados, podría implicar que haya dobles comisiones, “y me dijo: sí, ese es un punto importante, que al final no lo alcanzó a aclarar tampoco. Entonces, esas finezas de detalles son las que le transmitimos que faltaban aún”.

Bajo este escenario, los votos de RN parecen no estar para esta propuesta, y ahí tal vez uno de los mayores puntos de desacuerdo es sobre el destino del 6%. “Si bien es importante la solidaridad, que yo comparto, pero al menos un porcentaje debería ir a la cuenta de cada trabajador. Yo creo que el esfuerzo que hace el trabajador tiene que ser compensado (...) Entiendo que hay un componente importante de solidaridad que va en el nuevo esquema de la reforma, pero me gustaría que al menos un porcentaje, o una parte de ese 6%, vaya a la cuenta directa de cada trabajador”, argumenta Durán.

Desde el gobierno no han querido oficializar una fecha de ingreso de la iniciativa al Congreso. Lo anterior, pese a que en un principio se había anunciado que ello ocurriría en agosto, pero a fines del mes pasado el gobierno informó que finalmente quedaría para después del plebiscito, para desacoplar el debate previsional de la contingencia. Este martes la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, comentó que “el Presidente va a definir la fecha de presentación de la reforma previsional”.