Isapres defienden el rol del sector privado y las AFP la capitalización individual ante la Convención Constitucional

Hasta la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional llegaron este martes a exponer de manera presencial dos gremios del país, cada uno por 20 minutos. Primero fue el turno de la Asociación de Isapres a las 11:00, y más tarde le tocó a la Asociación de AFP a las 12:00.

Por parte de las isapres acudió el presidente del gremio, Gonzalo Simón, para exponer frente a una veintena de constituyentes que se encontraban en el lugar de forma presencial, y otros que también estaban de manera telemática. En tanto, en representación de las AFP estuvo la presidenta de la Asociación, Alejandra Cox, junto a la gerenta general, Constanza Bollmann.

Simón dijo que es necesario avanzar en una reforma profunda al sistema de salud, aprovechando el rol complementario de los sectores público y privado. En esa línea, señaló que el aporte del sistema privado al sector salud debe continuar e incluso aumentar, reconociendo que tienen un rol público.

Simón aprovechó la ocasión para dar cuenta de la propuesta de su gremio de cambios al sistema. Primero, planteó la creación de un Plan de Salud Universal que recoja las metas de salud fijadas por el Estado.

En segundo lugar, propuso la creación de Inetesa, una entidad estatal técnica independiente, que tenga el mandato y la autoridad para determinar todos los aspectos relevantes del Plan de Salud Universal.

Tercero, fortalecer la fiscalización. Como cuarto punto, habló del fin a las preexistencias y la creación de un fondo de compensación de todo el sistema de salud que asignará sus recursos a cada institución, ya sea pública o privada, según los riesgos vigentes en cada una según edad, sexo y carga de enfermedad de las personas adscritas.

Quinto, el gremio cree necesario crear una nueva institucionalidad de licencias médicas, que sea pública, y que se encargue de la operación de este sistema con financiamiento propio para otorgar los beneficios.

Luego vinieron las preguntas. El constituyente Patricio Fernández, del Colectivo Socialista, comentó: “No queda del todo claro cómo se podrá hacer ese aporte de las isapres a un nuevo diseño de salud, donde por cierto podrán tener una participación los privados, pero donde el Estado les garantiza a todos por igual un sistema de salud único, o están descartando esa posibilidad”.

En tanto, la constituyente Natalia Henríquez (Pueblo Constituyente), señaló: “Aseveraron en varios momentos que ustedes son parte de la seguridad social, y considerando que uno de los pilares de la seguridad social es la solidaridad y que ustedes son más bien aseguradoras de cotizaciones individuales donde los riesgos para la prima no es compartida y por lo tanto, ahí no hay un funcionamiento solidario (...) ¿cómo es que ustedes consideran que esto es compatible?”.

Simón respondió: “Lo que proponemos es que en Chile se fije, se establezca un plan de salud idéntico para todas las personas, que fuera definido por entidades estatales”.

El presidente de las isapres también dijo que “hay que avanzar en el campo de la solidaridad. Precisamente, cuando hablamos del fondo de compensación, es eso, es modificar el mecanismo de tal manera que las personas, sin importar el nivel de ingreso, puedan tener las mismas condiciones. Hay que avanzar en ese sentido, el sector privado puede operar bajo ese mecanismo”.

La defensa de las AFP

A su turno, Cox defendió el sistema de capitalización individual. “El sistema de ahorro individual otorga a la ciudadanía una protección mayor sobre sus derechos que el sistema de ahorro colectivo. Esto se debe a tres características del sistema de ahorro individual: primero, las cuentas individuales requieren contabilidad precisa. Segundo, la propiedad de los fondos concede derechos tangibles. Tercero, la administración privada deposita la custodia de los fondos en un tercero”.

También dijo que es necesario que “la nueva Constitución señale expresamente a la seguridad social, y especialmente a la previsión, como derecho fundamental, y establezca como deber del Estado proveer la institucionalidad que permita a la sociedad colaborar e integrar esfuerzos, desde distintos actores, para asegurar una vejez digna”.

La presidenta de las AFP explicó que “hasta la reforma constitucional de enero de 1970, los parlamentarios tenían iniciativa legal en materia de pensiones, lo que creó condiciones propicias para beneficiar a grupos e individuos de mayor influencia, y a la vez generar un sistema deficitario. Han pasado más de 60 años, y esta vez no se trata de presiones fiscales, ya que a excepción del Pilar Solidario, las pensiones se pagan en base del ahorro acumulado. Se trata de un clamor de la ciudadanía por mejorar el nivel de las pensiones, porque el ahorro obligatorio se quedó corto para el aumento en las expectativas de vida”.

Así las cosas, aseguró que “el reto es encontrar una solución que atienda a las demandas ciudadanas y, que a la vez, cuide la sustentabilidad financiera y fiscal del sistema, dando protección a los pensionados de hoy y mañana. Este esfuerzo incluye mejoras en la calidad del empleo y la inclusión de los independientes y los trabajadores por honorarios en el sistema de seguridad social”.

Bollmann mostró una serie de resultados de encuestas, para enseñar los principios y valores que los trabajadores defienden. Allí mencionó, en primer lugar, la propiedad sobre el ahorro y que los fondos sean heredables. Segundo, el esfuerzo personal. Y tercero, la libertad de elegir. Comentó que esto se ha visto reforzado luego de los retiros.

Las representantes del gremio no alcanzaron a terminar toda la presentación porque se les acabó el tiempo, así que empezaron las preguntas. La primera fue del constituyente César Valenzuela, del Colectivo Socialista: “Hay que ser cuidadoso con la presentación de algunos datos, porque sería interesante saber cuántos de esos encuestados consideran que tienen que continuar o no las AFP (...) Pero sí, yo entiendo que aquí hay una exposición que se ha centrado en estudios de opinión en términos de determinadas particularidades del sistema, pero echo de menos un componente que me parece fundamental, que es cuál es la posición que tienen las administradoras respecto a modificaciones que podrían generarse desde la Constitución para mejorar las pensiones de las y los chilenos. Y cuál es el valor que le entrega la Asociación al componente de solidaridad en el sistema”.

La constituyente Henríquez preguntó: “Al igual que con la Asociación de Isapres, creo que tenemos definiciones de seguridad social distintas. Dicho esto, siempre en la conclusión de toda encuesta hay que ver lo que se encuesta, entonces, quisiera consultar si es que ustedes también encuestaron a las personas, para ver si ellos consideran que actualmente las pensiones que reciben son dignas y les permiten tener una vejez digna, y si ellos están conformes con el trabajo que hasta el momento ha desarrollado la Asociación de AFP”.

Sobre cómo solucionar el problema de bajas pensiones, Cox dijo que la solución incluye tres elementos. Primero, una Pensión Básica Universal (PBU) que financie el Estado. Segundo, habló de un sistema de ahorro basado en cuentas personales donde los trabajadores decidan libremente qué tipo de institución maneja sus ahorros, ya sea estatal, privado, o mixto. Tercero, dijo que el sistema debe tener ahorro voluntario con beneficios fiscales y ventajas tributarias.

Por otro lado, respondió: “Nosotros no hacemos las preguntas, estas encuestas son hechas por organizaciones serias y ellos designan las preguntas, pero nosotros sabemos, por otras encuestas, una que no presentamos aquí, que efectivamente la gente quiere mejores pensiones, si eso está clarísimo. Y sabemos también que el aporte que se exige hoy en día es muy bajo para el período que se necesita financiar”.