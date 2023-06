Oferta de departamentos con entrega inmediata en la Región Metropolitana alcanza marca histórica en mayo

El último informe del “Mercado Inmobiliario de la Región Metropolitana” elaborado por TOCTOC reveló que en mayo de 2023 la oferta de departamentos de entrega inmediata alcanzó un registro histórico con 22.046 unidades.

El gerente de estudios de la compañía, Daniel Serey explicó a Pulso que “es una cifra histórica, porque hay que considerar que en este minuto estamos cercanos a una oferta de 70 mil unidades. Nunca habíamos tenido tanta oferta en la Región Metropolitana”. “Es la cifra más alta desde que tenemos registro, pero me atrevería a decir que el 2008 también tuvimos un número alto cuando enfrentamos la crisis subprime”, acotó el economista.

Para el ejecutivo, que anteriormente se desempeñó como coordinador de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, el periodo de “agitación” del mercado inmobiliario viene a ser una suerte de “sinceramiento del sector” debido a mayores restricciones en el acceso a créditos hipotecarios.

“Estamos con una venta bruta cercana a las 2.000 unidades de departamentos. Hemos recuperado, en cierta medida y a pesar de lo malo que ha estado, la venta que es muy similar a la que tuvimos en marzo y es una luz de que el mercado inmobiliario se está recuperando. Sumado a eso, está el tema de los desistimientos que en abril marcó un número muy alto y este periodo de agitación particular en el año debería irse normalizando”, explicó Serey.

Según él, “desde octubre del año pasado, muchos de los edificios que terminaron su obra y comenzaron su periodo de escrituración están contactando ahora a las que personas que firmaron sus promesas de compra para ejecutar sus créditos hipotecarios. Muchos de ellos promesaron antes de octubre de 2021, y en ese periodo teníamos condiciones de crédito mucho más laxas que los que contratan con la situación actual”.

A su juicio, las personas que firmaron las promesas de compra antes en octubre de 2021, hoy no están siendo respaldado por la banca debido a las mayores exigencias. Hoy seis de cada 10 proyectos inmobiliarios de departamentos están en procesos de escrituración.

Desistimientos

El estudio detalló también que los desistimientos de departamentos en abril de 2023 llegaron a un nuevo peak con 497 unidades, igualando la cifra de diciembre de 2022, cuando alcanzó el número más alto desde 2010. Según el informe, las comunas que lideraron los desistimientos en la Región Metropolitana fueron: Ñuñoa (138%); Santiago (66%); La Florida (50%); La Cisterna (31%) y San Miguel (30%).

“Lo anterior se debe a una suerte de coincidencia debido a que muchas de estas comunas tenían en oferta departamentos en 2021. Entonces, se dio que justamente en estas comunas hay un número importante de proyectos que están tratando de escriturar y los hogares que promesaron no eran sujetos de crédito y tuvieron que devolver sus unidades”, acotó Serey.

“La tasa de desistimientos en esas comunas fluctuó entre el 25% y el 35%. Eso es muy alto y en general en un proyecto no existen desistimientos superiores al 10% de sus unidades”, añadió.

Si bien, TOCTOC aún no cuenta con la cifra de desistimientos del mes de mayo, el ejecutivo admitió que es esperable que el número no baje mucho. “Esperamos que al menos de aquí hasta diciembre los desistimientos se mantengan entre 300 a 400 unidades. Esperamos que no sea tan tanta como fue en abril, pero todavía hay proyectos pendientes”, dijo.

Según Serey “al tener en el mercado muchos departamentos en oferta inmediata lo que debieramos empezar a ver bajas en los precios. La competencia será mucho más fuerte. Esto se verá a fines de año, aunque ya lo estamos viendo, porque si consideramos los últimos seis meses, y vemos los precios de entrega inmediata ya hemos caído entre un 5% y un 8%”, concluyó.