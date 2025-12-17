Entre la salud del suelo y la salud pública: pensar la sostenibilidad desde el sur global

La sostenibilidad ya no es un lujo teórico ni una aspiración lejana, sino una urgencia concreta que interpela los sistemas agroalimentarios, los ecosistemas y las comunidades humanas. Sin embargo, este concepto, aunque ampliamente discutido a nivel global, a menudo no refleja completamente los desafíos territoriales, sanitarios y ecológicos particulares de las regiones del sur, como la de Chile. Desde un país megadiverso, con sistemas productivos fragmentados, una ruralidad en transformación y amenazas como la crisis hídrica o la pérdida de biodiversidad, urge construir enfoques propios y contextualizados.

Ese es el espíritu que anima hoy el debate académico en torno a la sostenibilidad agropecuaria y veterinaria. Se trata de una mirada integrada que reconoce que la salud del suelo, la productividad agropecuaria, la sanidad animal y el bienestar humano están profundamente conectados. Esta mirada se despliega en tres planos complementarios.

Primero, repensar los sistemas agropecuarios sostenibles desde una perspectiva agroecológica, considerando la eficiencia hídrica, la adaptación al cambio climático y la justicia social en contextos rurales. Segundo, asumir que los animales domésticos, silvestres y humanos comparten una sola salud, abordando problemas como la resistencia antimicrobiana, las zoonosis emergentes y el bienestar animal desde un enfoque integral de salud pública y veterinaria. Y tercero, valorar la biodiversidad en su rol funcional como sostén de los servicios ecosistémicos, fundamentales para la producción, la nutrición y la resiliencia territorial.

Desde la academia, nos toca contribuir no solo con evidencia, sino también con nuevas preguntas. ¿Cómo diseñar políticas públicas de salud que consideren simultáneamente el microbioma del suelo, las prácticas agrícolas y la salud comunitaria? ¿Cómo lograr que las soluciones basadas en la naturaleza no queden solo en las publicaciones científicas, sino que se traduzcan en transformaciones concretas en los territorios?

Pensar la sostenibilidad agropecuaria y veterinaria desde Chile no es solo un desafío técnico. Es una apuesta ética, interdisciplinaria y situada. Un campo fértil donde las ciencias veterinarias, agrícolas, ecológicas y sociales pueden dialogar con equidad y creatividad. Y, quizás, donde podamos imaginar futuros más justos y resilientes.

*Director Doctorado en Sostenibilidad Agropecuaria y Veterinaria, Universidad de Las Américas