    Proceso de admisión 2026: señales de desajuste entre expansión de oferta y estancamiento demográfico

    Por 
    Ricardo Carbone*

    El proceso de admisión universitaria en Chile ha transitado, durante las últimas décadas, desde un esquema centrado en la selectividad y la escasez relativa de cupos hacia un escenario marcado por la masividad y expansión de la oferta. En este contexto, el análisis de la relación entre vacantes disponibles y estudiantes seleccionados constituye un indicador útil para observar la capacidad efectiva del sistema para ajustarse a un escenario de estancamiento demográfico, cambios en las pruebas de selección, ampliación de la oferta técnica, etc.

    Los resultados del proceso 2026 y su comparación con el del 2024 y 2025, aportan evidencia consistente con un fenómeno de estrechamiento de la holgura histórica del sistema: crecen las vacantes, pero la cobertura medida por seleccionados sobre vacantes se reduce. Esta señal se vuelve especialmente relevante si se considera que en 2026 se incorporan dos nuevas universidades al sistema de acceso, pasando de 45 a 47 instituciones, lo que incrementa la competencia por postulantes en un escenario de crecimiento demográfico moderado y tendencialmente estancado.

    Sistema en su conjunto: aumento de oferta y descenso de cobertura

    Entre 2024 y 2026, las vacantes del sistema pasan de 127.813 a 144.518, es decir, un aumento significativo de la capacidad ofrecida. En el mismo período, los seleccionados crecen desde 146.326 a 156.252. Esta diferencia de ritmos se expresa en la evolución del indicador de cobertura:

    • 114% en 2024
    • 113% en 2025
    • 108% en 2026

    El 108% observado en 2026, si bien sigue situándose por sobre el umbral de “cobertura plena” (100%), representa una reducción sostenida de la sobreconvocatoria del sistema.

    Un segundo indicador refuerza esta lectura. El número total de carreras consideradas en el sistema aumenta de 2.048 en 2024 a 2.150 en 2026; sin embargo, las carreras con más seleccionados que vacantes disminuyen desde 1.667 a 1.592. Consecuentemente, el porcentaje de programas que presenta sobreconvocatoria se reduce:

    • 81% en 2024
    • 80% en 2025
    • 74% en 2026

    Este descenso implica que, hacia 2026, cerca de una de cada cuatro carreras deja de registrar seleccionados por sobre sus vacantes, lo que constituye una señal sistémica de menor presión de demanda relativa o, alternativamente, de mayor dispersión de postulaciones frente a una oferta ampliada.

    Pedagogías: baja en cobertura de vacantes y disminución abrupta de programas con que convocan más seleccionados que vacantes

    El comportamiento de las pedagogías es algo distinto al del conjunto del sistema y muestra una tensión más aguda. En este grupo, las vacantes se mantienen relativamente estables, con una leve reducción desde 13.422 en 2024 a 13.180 en 2026. No obstante, el número de seleccionados experimenta una caída relevante: de 14.076 a 11.661 en el mismo período.

    La consecuencia es un cambio de umbral: la cobertura cae bajo 100% en 2026.

    • 105% en 2024
    • 103% en 2025
    • 88% en 2026

    Una cobertura de 88% indica que, aun en la etapa de selección, la cantidad de convocados no alcanza a cubrir las vacantes disponibles. Este resultado contrasta con la situación del sistema general (108% en 2026) y evidencia el impacto del alza en el puntaje mínimo de postulación.

    De modo complementario, el porcentaje de carreras de pedagogía con más seleccionados que vacantes también se reduce de manera marcada. Mientras en 2024 y 2025 se ubicaba en 66% y 68%, respectivamente, en 2026 desciende a 45%. En términos prácticos, ello significa que más de la mitad de las pedagogías ya no logra operar con sobreconvocatoria, reduciendo su margen para enfrentar desistimientos o ajustes posteriores propios del proceso de matrícula.

    Las tendencias descritas son consistentes con un escenario donde la expansión de oferta —incluida la incorporación de nuevas instituciones al sistema de acceso— se encuentra con un contexto demográfico menos dinámico y con cambios en las preferencias y decisiones de postulación. La reducción del porcentaje de programas con sobreconvocatoria, tanto a nivel agregado (74% en 2026) como en pedagogías (45% en 2026), sugiere que el ajuste ya no es marginal, sino estructural para una parte relevante de la oferta.

    En el caso de pedagogías, la combinación de cobertura bajo 100% y menor proporción de programas sobreconvocados plantea un desafío particular: no solo se reduce la holgura, sino que emerge una brecha entre capacidad ofertada y selección efectiva, con posibles implicancias para planificación académica, sustentabilidad de cohortes y políticas de formación docente

    Por cierto, el análisis más detallado, muestra que la realidad es muy distinta entre las instituciones. Algunas tienen porcentajes de convocatoria muy altos y listas de espera para prácticamente todos los programas que ofrecen, otras muestran atractivo en algunas áreas del conocimiento y programas específicos, que conviven con otros que tienen menos seleccionados que vacantes, finalmente, un tercer grupo, tiene baja convocatoria en la mayoría de sus programas.

    En este contexto, es clave una profunda revisión del atractivo de la oferta formativa, asegurando pertinencia, calidad académica y sostenibilidad financiera. Es muy probable que las instituciones amplíen su oferta, incorporando nuevas modalidades (por ejemplo online), respondiendo a las necesidades de actualización y formación permanente del segmento etario que está por sobre los 24 años. En este contexto, será clave avanzar en el aseguramiento de la calidad de estos programas y en su incorporación a la gratuidad u otros mecanismos de financiamiento.

    *Ricardo Carbone B. Director de Relaciones Institucionales, Universidad Católica de Temuco

