A cuatro fechas del final: ¿qué equipo ha llevado más público como local en la Liga de Primera?

Este viernes comienza una nueva fecha del fútbol nacional con el duelo en el que se enfrentarán Unión La Calera y Deportes Iquique en el estadio Nicolás Chahuán.

Y a cuatro jornadas del final, es posible apreciar cómo ha estado el apoyo del público con sus respectivos equipos en la máxima categoría del fútbol chileno.

El regreso de Universidad de Chile al Estadio Nacional se ha notado y así se puede comprobar en las estadísticas. El especialista en este ámbito, Luis Reyes, compartió los datos sobre cuánto público ha recibido cada escuadra como local.

En el caso de la U, los azules lideran el registro con la asistencia de 419.085 fanáticos en trece duelos disputados como local, lo que equivale a un promedio de 32.237 asistentes por partido, ocupando un 78,9% del aforo permitido total.

En el segundo lugar aparece Colo Colo que, pese a la irregular campaña que ha presentado, ha albergado a 33.662 fanáticos como local en 13 partidos, con un promedio de 25.666 hinchas.

En el tercer puesto está Universidad Católica que tras la apertura del Claro Arena ha tenido un repunte. Hasta ahora suman 157.711 hinchas en 13 partidos como anfitrión con un promedio de 12.132 fanáticos por duelo.

Justo después aparece el campeón del fútbol nacional. Coquimbo Unido ha tenido un público total de 107.133 espectadores, promediando 8.241 fanáticos por partido.

Otro dato apreciable en la estadística es que las autoridades de Iquique han sido las que más acertados han estado con la autorización de aforo. Los Dragones Celestes han utilizado un 80,1 % del aforo permitido en 9 duelos como local.

Everton no vuelve a sumar en la estadística

Esta estadística no se moverá más en el caso de Everton. Tras los incidentes registrados en el duelo contra Universidad Católica, el Tribunal de Disciplina resolvió castigar a Everton con tres encuentros de local sin público. Por otra parte, el ente sancionó a 1.173 hinchas que fueron identificados y que se encontraban en el sector el día de los bochornosos incidentes. Solo le queda uno como anfitrión en la temporada 2025.

La sanción llega en medio de la pelea de Everton por no perder la categoría. En ese sentido, a los ruleteros le queda apenas un encuentro de local. Será una verdadera final contra Deportes Iquique, partido en el que no podrán contar con hinchas. Los otros dos duelos de castigo se cumplirán en la siguiente temporada.

Everton marcha en la decimotercera posición, con 23 unidades, a dos de Unión Española, que se encuentra en el decimoquinto puesto y marca el descenso. Deportes Limache (14°) tiene 22, mientras que Iquique (16°), con 15 puntos, necesita prácticamente un milagro para mantener la categoría.

En ese sentido, los ruleteros suman cuatro caídas (Unión La Calera, UC, Palestino y la U) y un empate (Unión Española) en sus últimos cinco partidos.