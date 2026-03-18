Ahora fue despedido en Uruguay: el nutrido historial de polémicas de Brian Fernández

La carrera de Brian Fernández ha estado marcada por episodios reiterados de indisciplina, ausencias y conflictos fuera de la cancha, que han afectado su continuidad en distintos clubes de Sudamérica, México y Estados Unidos. El caso más reciente se produjo esta semana, cuando Fénix de Uruguay comunicó la rescisión de su contrato, a poco más de un mes de su incorporación y sin que el delantero alcanzara a debutar.

El club informó que el jugador permanecerá en Argentina para atender asuntos personales. Fernández había sido anunciado como refuerzo el 30 de enero y participó de la pretemporada, pero no fue convocado en la primera fecha del torneo.

Este episodio se suma a una serie de salidas anticipadas en los últimos años. A fines de 2024, el delantero firmó con Coquimbo Unido, pero abandonó la institución durante la pretemporada sin disputar partidos oficiales. Una situación similar ya se había producido en 2023, cuando llegó a San Luis de Quillota y también dejó el equipo antes de debutar.

Ese mismo año tuvo un breve paso por Atlético Morelia, en México, donde su contrato fue rescindido tras un mes debido a incumplimientos. Alcanzó a disputar dos partidos, con un total de 18 minutos y un gol.

En julio de 2025, Fernández volvió a protagonizar un episodio fuera de la cancha mientras militaba en Talleres de Remedios de Escalada. Su ausencia generó versiones sobre una posible recaída en el consumo de drogas, pero el propio jugador explicó en redes sociales que su salida se debió a un conflicto con el líder de la barra del club.

Según indicó, tras un primer encuentro en presencia de su familia y un segundo incidente en el que se le pidió abandonar su lugar de residencia, optó por retirarse para evitar mayores problemas.

Una década de problemas

Los antecedentes de Fernández se remontan a 2015. Ese año dio positivo por cocaína en un control antidopaje, lo que derivó en una sanción de dos años sin jugar. Tras cumplir el castigo, regresó al fútbol, pero su paso por Sarmiento de Junín estuvo marcado por ausencias reiteradas a entrenamientos, lo que terminó con su salida.

En 2018 vivió uno de los puntos más altos de su carrera en Unión La Calera, donde registró 11 goles y 4 asistencias en 12 partidos. Ese rendimiento le permitió dar el salto al fútbol mexicano. Sin embargo, su continuidad volvió a verse interrumpida en los años siguientes.

En 2019, mientras jugaba en Portland Timbers de la MLS, ingresó voluntariamente al programa de abuso de sustancias. Pese a esa instancia, los problemas persistieron.

En 2020, durante su etapa en Colón de Santa Fe, fue separado del plantel por decisión del entrenador Néstor Gorosito debido a incumplimientos reiterados. En ese período, el jugador estuvo desaparecido durante algunos días y su vehículo fue encontrado desmantelado, lo que aumentó la preocupación en su entorno y en el club.

A nivel personal, también ha protagonizado conflictos públicos. Su expareja, Araceli Fessia, declaró en medios que el futbolista tenía problemas con el consumo de cocaína y que esa situación afectaba su vida cotidiana. Fernández respondió a través de redes sociales con mensajes críticos hacia sus declaraciones, en un intercambio que expuso aspectos de su situación personal.