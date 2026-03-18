SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Ahora fue despedido en Uruguay: el nutrido historial de polémicas de Brian Fernández

    El delantero rescindió contrato con el Fénix. Un nuevo club del que se va sin debutar.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Ahora fue despedido en Uruguay: el nutrido historial de polémicas de Brian Fernández. Foto: @cafenix

    La carrera de Brian Fernández ha estado marcada por episodios reiterados de indisciplina, ausencias y conflictos fuera de la cancha, que han afectado su continuidad en distintos clubes de Sudamérica, México y Estados Unidos. El caso más reciente se produjo esta semana, cuando Fénix de Uruguay comunicó la rescisión de su contrato, a poco más de un mes de su incorporación y sin que el delantero alcanzara a debutar.

    El club informó que el jugador permanecerá en Argentina para atender asuntos personales. Fernández había sido anunciado como refuerzo el 30 de enero y participó de la pretemporada, pero no fue convocado en la primera fecha del torneo.

    Este episodio se suma a una serie de salidas anticipadas en los últimos años. A fines de 2024, el delantero firmó con Coquimbo Unido, pero abandonó la institución durante la pretemporada sin disputar partidos oficiales. Una situación similar ya se había producido en 2023, cuando llegó a San Luis de Quillota y también dejó el equipo antes de debutar.

    Ese mismo año tuvo un breve paso por Atlético Morelia, en México, donde su contrato fue rescindido tras un mes debido a incumplimientos. Alcanzó a disputar dos partidos, con un total de 18 minutos y un gol.

    En julio de 2025, Fernández volvió a protagonizar un episodio fuera de la cancha mientras militaba en Talleres de Remedios de Escalada. Su ausencia generó versiones sobre una posible recaída en el consumo de drogas, pero el propio jugador explicó en redes sociales que su salida se debió a un conflicto con el líder de la barra del club.

    Según indicó, tras un primer encuentro en presencia de su familia y un segundo incidente en el que se le pidió abandonar su lugar de residencia, optó por retirarse para evitar mayores problemas.

    Una década de problemas

    Los antecedentes de Fernández se remontan a 2015. Ese año dio positivo por cocaína en un control antidopaje, lo que derivó en una sanción de dos años sin jugar. Tras cumplir el castigo, regresó al fútbol, pero su paso por Sarmiento de Junín estuvo marcado por ausencias reiteradas a entrenamientos, lo que terminó con su salida.

    En 2018 vivió uno de los puntos más altos de su carrera en Unión La Calera, donde registró 11 goles y 4 asistencias en 12 partidos. Ese rendimiento le permitió dar el salto al fútbol mexicano. Sin embargo, su continuidad volvió a verse interrumpida en los años siguientes.

    En 2019, mientras jugaba en Portland Timbers de la MLS, ingresó voluntariamente al programa de abuso de sustancias. Pese a esa instancia, los problemas persistieron.

    En 2020, durante su etapa en Colón de Santa Fe, fue separado del plantel por decisión del entrenador Néstor Gorosito debido a incumplimientos reiterados. En ese período, el jugador estuvo desaparecido durante algunos días y su vehículo fue encontrado desmantelado, lo que aumentó la preocupación en su entorno y en el club.

    A nivel personal, también ha protagonizado conflictos públicos. Su expareja, Araceli Fessia, declaró en medios que el futbolista tenía problemas con el consumo de cocaína y que esa situación afectaba su vida cotidiana. Fernández respondió a través de redes sociales con mensajes críticos hacia sus declaraciones, en un intercambio que expuso aspectos de su situación personal.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalBrian FernándezUnión La CaleraCoquimbo Unido

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán tilda de “ataque terrorista” el asesinato de Alí Lariyani en un bombardeo de Israel contra Teherán

    Detienen a dos estudiantes que portaban elementos para la confección de bombas molotov

    El presidente de Turquía advierte de que las acciones de Israel llevan a Medio Oriente “hacia el desastre”

    Se creía que eran solitarios, pero los tiburones pueden tener amigos, según un reciente estudio

    ¿Dejarías que ChatGPT haga tus compras? Esta es la nueva función que prepara la IA

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    Lo más leído

    1.
    Claudio Bravo reconoce antiguos acercamientos para fichar en la UC: “Si uno tiene la conversación es porque hay interés”

    Claudio Bravo reconoce antiguos acercamientos para fichar en la UC: “Si uno tiene la conversación es porque hay interés”

    2.
    Historia repetida: Fénix de Uruguay rescinde el contrato de Brian Fernández sin que llegue a debutar

    Historia repetida: Fénix de Uruguay rescinde el contrato de Brian Fernández sin que llegue a debutar

    3.
    Exseleccionado de la Roja y la decisión de Erick Pulgar de borrarse de los amistosos: “Que se quede allá”

    Exseleccionado de la Roja y la decisión de Erick Pulgar de borrarse de los amistosos: “Que se quede allá”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Suman puntos de vacunación en Santiago para la campaña 2026: estos son los días y horarios de funcionamiento

    Suman puntos de vacunación en Santiago para la campaña 2026: estos son los días y horarios de funcionamiento

    Festival REC 2026: revisa los horarios de los artistas para el sábado y domingo

    Festival REC 2026: revisa los horarios de los artistas para el sábado y domingo

    Detienen a dos estudiantes que portaban elementos para la confección de bombas molotov
    Chile

    Detienen a dos estudiantes que portaban elementos para la confección de bombas molotov

    Funcionario de la PDI repele con su arma de fuego robo a local de comida en Estación Comercial: dos delincuentes resultaron baleados

    Chevesich y figura del indulto: “Yo creo que debe ser eliminada y que sea un consejo el que analice los casos”

    Gobierno mantiene en suspenso cambios al Mepco para limitar su costo y precio de bencina subiría $300 si este no opera
    Negocios

    Gobierno mantiene en suspenso cambios al Mepco para limitar su costo y precio de bencina subiría $300 si este no opera

    Gobierno de Kast propone al Senado nuevo comisionado para llenar cupo vacante en la CMF

    Oficialismo se impone y queda con mayoría absoluta en Comisión de Hacienda: el republicano Romero la preside

    Se creía que eran solitarios, pero los tiburones pueden tener amigos, según un reciente estudio
    Tendencias

    Se creía que eran solitarios, pero los tiburones pueden tener amigos, según un reciente estudio

    ¿Dejarías que ChatGPT haga tus compras? Esta es la nueva función que prepara la IA

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    La sentida reacción de Diego Ulloa cuando se enteró de su nominación a la Roja
    El Deportivo

    La sentida reacción de Diego Ulloa cuando se enteró de su nominación a la Roja

    Ahora fue despedido en Uruguay: el nutrido historial de polémicas de Brian Fernández

    Los detalles de la sanción a la U por los fuegos artificiales en el encuentro ante Deportes Limache en el Estadio Nacional

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Arelis Uribe: “Veo un panorama lleno de mujeres próceres de la literatura. Creo que la Mistral ha eclipsado a Neruda”
    Cultura y entretención

    Arelis Uribe: “Veo un panorama lleno de mujeres próceres de la literatura. Creo que la Mistral ha eclipsado a Neruda”

    Confirman elenco de Un Lugar en Silencio 3 con Emily Blunt, Cillian Murphy y Jack O’Connell

    Duna 3 lanza primer tráiler: promete oscuridad, guerras y acción a gran escala

    Irán tilda de “ataque terrorista” el asesinato de Alí Lariyani en un bombardeo de Israel contra Teherán
    Mundo

    Irán tilda de “ataque terrorista” el asesinato de Alí Lariyani en un bombardeo de Israel contra Teherán

    El presidente de Turquía advierte de que las acciones de Israel llevan a Medio Oriente “hacia el desastre”

    Irán anuncia la detención de más 70 personas por su presunta relación con “grupos terroristas” y de la oposición

    Autonomía económica: la libertad de poder decidir
    Paula

    Autonomía económica: la libertad de poder decidir

    Hablemos de amor: Me enamoré tres veces de la misma persona

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana