Alcalde de Independencia se opone a la utilización del estadio Santa Laura para realizar la Supercopa

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, manifestó su categórico rechazo a la decisión de la ANFP y el Gobierno de fijar el Estadio Santa Laura, ubicado en la comuna, como sede de la final de la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile, programada para el domingo 14 de septiembre a las 15.00 horas.

El jefe comunal recordó que este es un partido de alto riesgo que originalmente debía disputarse en enero, pero que fue postergado debido a que diversas ciudades - como Concepción, Temuco y La Florida - se negaron a recibirlo por razones de seguridad. “Como alcalde de esta comuna solicito al Gobierno que no se autorice este evento en Independencia, del mismo modo en que otras ciudades ya lo rechazaron. Si no se recibe este partido en distintos lugares es porque sus complejidades son altas”, señaló Iglesias.

Asimismo, apuntó que no está dispuesto a exponer a los vecinos de Independencia a un evento de estas características. “Esta decisión no pasa por nosotros, pero frente a la violencia que se ha visto en los estadios, el Gobierno no tiene capacidad de garantizar que este partido se realice en tranquilidad. Lo manifestaremos mediante oficios y en reuniones técnicas: si ocurre algún hecho de violencia en el Santa Laura, los responsables serán la ANFP y el Gobierno”.

Iglesias recalcó que los municipios quedan al margen de las decisiones sobre este tipo de encuentros, pero sí deben asumir sus consecuencias. “Los alcaldes jugamos de visita cuando se trata de eventos masivos en nuestras comunas. Ya lo hemos dicho con claridad: el Santa Laura no está capacitado para recibir un partido de esta envergadura. Se trata de una final con público de ambos clubes, en un estadio que no cuenta con condiciones para separar a las barras, en un contexto especialmente complejo”, agregó.

El alcalde desestimó la propuesta de la Delegación Presidencial, que planteaba realizar el partido con público compuesto por escuelas de fútbol o personas mayores de 55 años, al señalar que “en los alrededores del estadio se concentran las barras, existe solo una salida de metro en un barrio residencial y, además, ese día se instalan ferias libres. Es un escenario complejo y no están dadas las condiciones de seguridad para llevar a cabo este encuentro”.