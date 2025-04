Almirón se pone tenso: las inquietantes señales del DT de Colo Colo antes del choque clave ante Fortaleza

“Sacá la cámara“. La orden de Jorge Almirón es taxativa. El técnico de Colo Colo atraviesa el túnel que une la cancha del Monumental con los vestuarios del recinto albo. Va evidentemente exaltado. Tenía dos razones para estarlo. En principio, los albos no fueron capaces de doblegar a Santiago Wanderers, escuadra que milita en la Primera B, y volvieron a dejar las dudas que los han acompañado en toda la temporada. La más poderosa y reciente, en todo caso, era el encontrón que había protagonizado con Héctor Robles, el técnico caturro. La intervención de colaboradores de ambas escuadras evitaron que el conflicto escalara.

Almirón está tenso. En 2025, los albos aún no encuentran el nivel que lucieron en la temporada anterior, a pesar de la millonaria inversión que realizaron en refuerzos, una política que fue profusamente elogiada por los fanáticos de la escuadra popular y que, naturalmente, genera altas expectativas. Los números son alarmantes: los albos, campeones defensores en la ahora denominada Liga de Primera, figuran en un mediocre décimo puesto, con siete puntos, aunque con cinco partidos jugados (está pendiente el duelo frente a la UC). Suman dos victorias y ya registran dos derrotas. En el torneo de la categoría principal del fútbol chileno no gana hace un mes (2-0 sobre Everton, en el Monumental, el 9 de marzo). La única alegría fue el avance en la Copa Chile. La victoria por la cuenta mínima ante los aconcagüinos, el 23 de marzo, fue la última. Hoy, ante Fortaleza tiene la oportunidad y la obligación de conseguir otra.

El estado de irritación del entrenador es una señal que se agrava si se considera que el berrinche se produce justo en una semana clave: este jueves, los albos se medirán con Fortaleza, en un partido clave por la Copa Libertadores. El domingo, visitarán a la U, en el primer Superclásico del año.

El enredo con Robles parte en el intento del técnico porteño de saludar al estratega albo al término del encuentro. Ahí, según testigos, el porteño se encuentra con una reacción inesperada. “Héctor Robles se acercaba para darle la mano a Jorge Almirón, quien estaba esperando a sus jugadores. Cuando se percata del acercamiento de Robles, Almirón lo para en seco y le dice ‘sal de acá, ratón’, en base al planteamiento del partido“, se reveló en la transmisión de TNT Sports. Lo que vino después fue la reacción del exdefensor, en duros términos.

Almirón quiso restarle validez a esta variable, ante terminó validándola. “Yo nunca cuestiono lo que hace el rival. Cada uno hace lo que quiere, lo que necesita. Wanderers hizo un buen partido. Pero hicieron mucho tiempo, entró el carrito muchas veces. Entiendo que el árbitro también tiene que agilizar“, manifestó. ”No pasa nada, (son) cosas que quedan ahí. Me quedo con el balance del partido. Terminaron todos bien. No pudimos ganar, pero, bueno, tenemos un partido más que depende de nosotros, así que después estaremos pendientes de eso”, dijo respecto del futuro albo en la Copa Chile.

No fue la única situación rara que protagonizó el entrenador. En pleno partido, al ser sustituido por Jonathan Villagra, en los 64′, Arturo Vidal le manifiesta su desacuerdo con la decisión. En ese caso no surgieron especificaciones. De hecho, el Rey terminó validando la interpretación del estratega. “Molesta el fútbol, que lo paren tanto. No sé qué solución se le puede dar a esto. Ya están llorando demasiado y ensucian el partido. Era una oportunidad para ellos de que se muestren en un estadio lleno", disparó.

"Pierden la oportunidad haciendo trampa. Yo creo que es trampa cuando un jugador se tira al piso y entran cinco personas del banco con la camilla, eso molesta mucho. Le quitan ritmo al partido. Nosotros nos empezamos a molestar, porque no jugamos a lo que queremos. Cuando cortan el juego así, es feo", complementó el volante.

Las tareas pendientes

De cara al duelo ante los brasileños, el Cacique tiene tareas pendientes en todas las zonas del campo de juego. Sobre todo frente a Atlético Bucaramanga, la fragilidad defensiva resultó evidente. Los centrales, Alan Saldivia y Sebastián Vegas, sufrieron por la desprotección de las bandas, que ocupaban Mauricio Isla y Erick Wiemberg.

Aunque el Cacique terminó igualando 3-3, la preocupación por el funcionamiento defensivo volvió a quedar instalada. Antes de ese partido, Esteban Pavez la había evidenciado su preocupación por esa materia. "Los partidos de Copa son a muerte. Sabemos que tenemos que mejorar, sobre todo en la parte defensiva. Hoy (ante Palestino) nos ganaron todos los duelos. En la Copa no te perdonan. En la Copa Libertadores es muy importante el arco en cero”, declaró antes del viaje a Colombia.

Otra materia por resolver es la función de Claudio Aquino. El volante llegó precedido de un cartel grandilocuente: había sido considerado como el mejor volante ofensivo del fútbol argentino en la última temporada. En Chile, sin embargo, aunque su calidad es incuestionable, la adaptación al funcionamiento de los albos aún no es plena. Pesan dos factores fundamentales: sus compañeros aún no lo buscan en el campo de juego con la frecuencia que le caracteriza y Almirón le asigna responsabilidades de eventual alero izquierdo. Ahí, el mediocampista se termina perdiendo.

En estas horas, el estratega terminará por resolver la propuesta que planteará ante Fortaleza. Tiene dos opciones en mente: la más agresiva, con tres defensores (Saldivia, Amor y Vegas), cinco mediocampistas (Isla, Pavez, Vidal, Wiemberg y Aquino) y dos atacantes (Cepeda y Correa). En la práctica, eso sí, Aquino termina transformándose en alero izquierdo y Cepeda corre por el otro costado, con perfil cambiado. La otra incluye a Vicente Pizarro (saldría Amor) y supone una línea de cuatro defensores.

En dos meses, con un plantel potenciado (en un elogiado período de mercado) Almirón no consigue dar con una fórmula que le brinde las certezas que encontró en la temporada anterior. Y empieza a perder la paciencia. Se le nota.