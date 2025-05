Antonio Di Natale aborda el complejo momento de Alexis Sánchez en el Udinese

Alexis Sánchez está a punto de cerrar una temporada complicada. Este fin de semana se disputará la última fecha de la Serie A italiana. Si bien el chileno llegó al equipo con el grato recuerdo de su primer paso por el club, las lesiones terminaron por alejarlo de la titularidad.

En el prolongado tiempo que estuvo ausente, el técnico Kosta Runjaic encontró el funcionamiento necesario del equipo sin considerar al delantero nacional, por lo que ha optado por darle escasos minutos o bien, dejarlo de plano en el banco de suplentes.

Esta situación ha generado una serie de reacciones, una de ellas es la de Antonio Di Natale. El excompañero del Maravilla en Udinese sostuvo un diálogo con la cadena TV12 en el que indicó que “Sánchez es un tipo extraordinario; regresó a Udine con la firme intención de hacerlo bien, con gran determinación”.

Luego agregó que, si bien Runjaic es el que decide quién juega y quién no, considera que el seleccionado nacional aún puede dar más. “Aunque siempre quiera jugar, las decisiones del entrenador son las que cuentan. No sé cómo es su relación, solo ellos lo saben, pero puedo decir que Sánchez todavía puede hacer mucho por el Udinese y es un jugador de gran valor”, aseguró.

“Tengo muy buenos recuerdos de todos los años que pasé en Friuli, pero los que pasé con él fueron sin duda especiales, ya que al final siempre logramos clasificarnos para Europa, llegando a la fase final de la Copa de Italia y formando un equipo realmente formidable”, continuó.

“Tengo muy buenos recuerdos de aquellos años; éramos como el Atalanta actual”, comparó Di Natale. “Fue una época fantástica, que será difícil de repetir”, remató.

Muestras de apoyo

Esta no ha sido la única muestra de apoyo que ha tenido Alexis Sánchez en Italia. Hace algunos días Gaetano D’Agostino, ex compañero de Sánchez, tuvo palabras para referirse a la complicada situación del goleador en el Udinese. “Sánchez ha hecho historia en el Udinese y es triste verlo así”, afirmó en diálogo con el sitio Tuttoudinese.

Según el exvolante, el chileno “era el líder carismático, pero sólo si creías en él, porque si llevas a Sánchez lo involucras, si no, pasas”.

Gaetano D’Agostino y Alexis Sánchez jugaron 54 partidos juntos con Udinese entre 2008 y 2010, temporadas donde el tocopillano brilló y llamó la atención en España para ser fichado por el Barcelona.

También se suma la reacción de los hinchas. En contacto con El Deportivo, el presidente de Associazione Udinese Club (AUC), Bepin Marcon, entregó sus descargos al respecto.

“Como hinchas no estamos satisfechos al ciento por ciento. Nosotros, en el último partido ante Monza, hicimos un tributo para el Niño (Alexis Sánchez). Cuando salió a calentar, en el segundo tiempo, le cantamos en coro para verlo en cancha. Estamos muy agradecidos por todo lo que le ha dado a nuestro equipo en el pasado”, explicó el barrista.

Y agregó que “cuando supimos que retornaba a nuestro equipo, a principio de temporada, toda la hinchada estaba en el séptimo cielo. Viendo lo que está pasando ahora nos tiene muy insatisfechos”.

“Nosotros no sabemos lo que sucede en la interna del vestuario, la relación con el técnico y todo eso. Pero, tener a un campeón como el chileno, relegado en la banca, que tiene que calentar y no lo hacen jugar, es algo que no nos parece. Para nosotros, el Niño es el número uno. Un campeón como Sánchez no puede ser tratado de esa manera. La gran mayoría de los fanáticos lo sentimos así y, de alguna manera, lo hemos hecho saber”, afirmó Marcon.

Asimismo, advirtió que “tal vez el chileno no puede jugar los 90 minutos, pero por qué no lo puede hacer media hora. Eso, sinceramente, nos parece demasiado exagerado”, lanzó.