Antony elogia a Manuel Pellegrini y le atribuye su renacimiento en el Betis

El Real Betis no deja de sonreír. El equipo de Manuel Pellegrini ganó en su visita a Espanyol y lo hizo con una remontada en los últimos minutos. Primero, a los 28 minutos del primer tiempo, Roberto Fernández abrió la cuenta para la escuadra local. Luego vino la reacción de los verdiblancos. En el 85′, Giovani Lo Celso puso la paridad transitoria y luego, en el primer minuto adicional, Antony marcó el 2-1.

Tras el encuentro, el brasileño valoró el triunfo y habló del alza que ha tenido en el equipo español. El ariete venía de temporadas irregulares en el Manchester United. Ahora le entrega méritos al Ingeniero por su rendimiento.

🗣️🎙️💚



Me das la vida, Betis. pic.twitter.com/kRh7chBFAs — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) May 5, 2025

“Aquí me he encontrado conmigo, eso es lo más importante. Por eso estoy feliz y las cosas me salen bien, el míster (Pellegrini) me decía que hago golazos con la pierna derecha y que me faltaba con la izquierda, ahora le daré un abrazo porque es una persona a la que le tengo mucho cariño y que le agradezco la confianza”, remarcó.

Luego, el delantero entregó su opinión sobre el rendimiento del equipo. “Estoy muy feliz por la victoria, por este golazo al final del partido. Fue muy difícil, pero ahora toca disfrutar de una victoria muy importante”, comentó.

Ahora se concentran en la revancha ante la Fiorentina en las semifinales de la Conference League. “En el descanso de la primera parte nosotros necesitábamos energía para estar más arriba, volvimos mejor en la segunda. Muy feliz por el golazo y el de Gio también, lo más importante son los tres puntos y seguimos peleando por la Champions y la Conference”, remarcó Antony.

El encuentro de vuelta por el certamen continental es este jueves 8 de mayo a las 15 horas de Chile. “Ganar siempre sabe bien. Nos hubiera afectado perder por la injusticia de merecerlo, pero tuvimos la gran madurez de dejar la Conference de lado y los puntos nos dejaban prácticamente asegurada la presencia en Europa y para la Champions seguimos peleando a un punto del Villarreal”, dijo Pellegrini tras el partido.

“Tuvimos muchísimas llegadas, con buenas paradas de su portero y al final le dimos la vuelta, llegaron poco a nuestra portería y me alegro por los tres puntos porque son muy importantes para seguir luchando por la Champions”, complementó el estratega.