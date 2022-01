Argentina no tendrá a su entrenador en Calama por culpa del Covid-19

El Covid-19 ha complicado la planificación de la selección argentina de cara al partido de este jueves ante Chile, en Calama. La novedad radica en que el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, no estará en la delegación debido al coronavirus, igual que Pablo Aimar, otro integrante del cuerpo técnico. El propio DT informó la noticia en la conferencia de prensa previa al viaje al norte del país. Pese a que dice estar sano, su último examen de PCR dio positivo.

“Pablo y yo no vamos con la delegación. Pablo lleva varios días en su casa, no está en la burbuja por ser contacto estrecho. No ha podido dar negativo, lo mismo que yo. Cumplí con el aislamiento, sigo dando positivo y para entrar a Chile es necesario un PCR negativo. Estamos cumpliendo con los protocolos, tanto Pablo como yo”, comunicó Scaloni. La dupla de Walter Samuel con Roberto Ayala, los dos exseleccionados, estarán a cargo del equipo en el Zorros del Desierto, reforzados con Diego Placente.

Éstas no son las únicas bajas de los transandinos de cara al duelo de este jueves. El volante Alexis Mac Allister también dio positivo al Covid-19 y queda descartado, así como Emiliano Buendía, en calidad de contacto estrecho.

Respecto a la ausencia de Lionel Messi, el DT explicó la decisión de no citarlo. “Es evidente que nos encantaría que estuviera acá. Tuvimos una charla, el Covid lo afectó bastante, ha tenido la cepa más dura y tomamos la decisión. Es importante que se ponga bien porque vienen momentos importantes y decidí que se ponga bien en su club y no venga en inferioridad de condiciones a la selección”, dijo.

La oncena titular para visitar a La Roja no la entregó, porque también está sujeto a los resultados PCR en el ingreso a Chile. “El equipo lo tengo decidido, pero por todo lo que estamos pasando... En Chile habrán PCR y recién mañana estarán los resultados. No podemos confirmar quién va a jugar. Tenemos que ser cautos”, añadió.

Sobre el partido propiamente tal, Scaloni manifestó que el duelo será difícil: “Se juegan el poder estar en el Mundial. Más allá del resultado, va a ser un partido muy difícil. La idea es que demos un paso adelante y sumemos más jugadores”. Y sobre el hecho de ir a jugar a la altitud de Calama, el técnico evitó entrar en conflicto, aunque de igual manera hizo pinceladas de cierta crítica. “Hemos tenido tiempo (para quejarnos) y no lo hicimos, hay circunstancias peores para jugar al fútbol. Tiene su dificultad pero no nos podemos quejar, será un partido complicadísimo. Chile sigue siendo un rival importante, que juega hace años junto y que no se le dieron los resultados que querían. Tiene una de sus últimas opciones en casa. Nuestro objetivo es hacer un buen partido e intentar que la sensación de después sea positiva”, explayó.